बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि मतदाता हमारे पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और बिहार के विकास को ताकत दें..पहले चरण के चुनाव में ही हमने INDI गठबंधन को बहुत पीछे छोड़ दिया है. दूसरे चरण में और अच्छी स्थिति होगी. डबल इंजन की सरकार पर भरोसा बनाएं रखें.
BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE: बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू, नीतीश कुमार ने की अपील
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगा. 20 जिलों के 122 सीटों के लिए मतदाता वोट डालेंगे. दूसरे और अंतिम चरण में 1,302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. इस चरण में तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों भी चुनावी मैदान में हैं. इसके अलावा कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला मतदाता करेंगे. पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक 12 सीटों पर मतदान है. वहीं गयाजी, मधुबनी जिले की 10-10 सीटों पर वोटिंग , जबकि पश्चिमी चंपारण की 9 सीटों पर भी थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो जाएगी. सीतामढ़ी की 8 सीटें, रोहतास, भागलपुर,पूर्णिया, कटिहार की 7-7 सीटों पर पोलिंग है. औरंगाबाद,अररिया में 6-6 सीटों पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे. नवादा, बांका और सुपौल में 5-5 सीटों पर वहीं कैमूर, जमुई, किशनगंज में 4-4 सीटों पर जबकि जहानाबाद की 3 सीटों पर चुनाव है. अरवल में दो सीटों पर और शिवहर में एक सीट पर मतदान होना है.
LIVE FEED
'नीतीश कुमार पर भरोसा करें और उनको ताकत दीजिए'- अशोक चौधरी
बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू, 122 सीटों पर मतदाता डाल रहे वोट, सीएम नीतीश की अपील
दूसरे चरण के मतदान को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपील करते हुए कहा, लोकतंत्र में मतदान केवल हमारा अधिकार ही नहीं, दायित्व भी है. आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, सभी मतदाताओं से आग्रह है कि अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. मतदान करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. पहले मतदान, फिर जलपान. बता दें कि इस चरण में 1 करोड़ 95 लाख से अधिक पुरुष मतदाता और 1 करोड़ 74 लाख से अधिक महिला मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर कर रहे हैं. जिन 122 सीटों पर वोटिंग होगी, उनमें 101 सामान्य सीटें हैं, जबकि 19 अनुसूचित जाति और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं.
दूसरे चरण के मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
बिहार में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है. 20 जिलों के 122 सीटों के लिए मतदाता वोट डाल रहे हैं. पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद, कांग्रेस नेता अजीत शर्मा सहित अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है.
पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल
बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले मॉक पोल हो रहा है. वहीं पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोल चल रहा है. बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए कुछ मिनटों में मतदान शुरू हो जाएगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला
दूसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई मंत्रियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी. हालांकि फैसला जानने के लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा. सुपौल से बिजेंद्र यादव, चकाई से सुमित कुमार सिंह, अमरपुर से जयंत राज, झंझारपुर से नीतीश मिश्रा, बेतिया से रेणु देवी, छातापुर से नीरज कुमार सिंह बबलू, धमदाहा से लेशी सिंह, हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान और चैनपुर से जमा खान मैदान में हैं.
कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद
तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों में लोजपा (रामविलास) के राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से मैदान में हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टिकारी से भाग्य आजमा रहे हैं. महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी जमुई के सिकंदरा से उम्मीदवार हैं. दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. सबसे अधिक 71 आरजेडी ने तो बीजेपी ने 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, लोजपा (R) ने 15, वीआईपी ने 8, भाकपा माले और हम ने 6-6, आरएलएम और भाकपा ने 4-4 उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं मापका ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है.