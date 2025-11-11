BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE: बिहार में दूसरे चरण का मतदान शुरू, नीतीश कुमार ने की अपील

कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद

तीन दलों के प्रदेश अध्यक्षों में लोजपा (रामविलास) के राजू तिवारी गोविंदगंज सीट से मैदान में हैं. वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं. हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार टिकारी से भाग्य आजमा रहे हैं. महागठबंधन की ओर से राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी जमुई के सिकंदरा से उम्मीदवार हैं. दूसरे चरण में कुल 1302 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. सबसे अधिक 71 आरजेडी ने तो बीजेपी ने 53 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है. जेडीयू ने 44, कांग्रेस ने 37, लोजपा (R) ने 15, वीआईपी ने 8, भाकपा माले और हम ने 6-6, आरएलएम और भाकपा ने 4-4 उम्मीदवार उतारे हैं. वहीं मापका ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा है.