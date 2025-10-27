महागठबंधन कल जारी करेगा घोषणा पत्र, राहुल गांधी 29 अक्टूबर को आएंगे बिहार

चिराग पासवान ने दी 'जंगल राज' की वापसी पर चेतावनी

केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष, खासकर राजद, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और समाज के वंचित वर्गों को केवल वोट बैंक मानता है. चिराग ने बख्तियारपुर से एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे राजद से जुड़े असामाजिक तत्वों की करतूत बताया. उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए ऐसी ताकतों से समझौता नहीं करेगा. चिराग ने बिहार में 'जंगल राज' की वापसी रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.