बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) के पहले चरण की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार में यह प्रक्रिया पहले ही सफल साबित हो चुकी है. उन्होंने विपक्ष द्वारा SIR के खिलाफ किए गए हंगामे को खारिज करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया से किसी भी वैध मतदाता का नाम नहीं कटा, बल्कि यह मतदाता सूची को शुद्ध करने का एक प्रभावी तरीका है. सुमन ने इसे एक अच्छी परंपरा करार देते हुए कहा कि इससे सही और वैध मतदाता सामने आएंगे, जो निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है.
महागठबंधन कल जारी करेगा घोषणा पत्र, राहुल गांधी 29 अक्टूबर को आएंगे बिहार
Published : October 27, 2025 at 12:54 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता पूरे जोश के साथ प्रचार में जुटे हैं. दोनों पक्ष एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं. तेजस्वी यादव नई-नई घोषणाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एनडीए इन वादों को खोखला करार दे रहा है. इस बीच, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बार-बार गठबंधन बदलने से नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. उन्होंने यह भी दावा किया कि बिहार के युवा रोजगार की कमी से निराश और परेशान हैं.
संतोष सुमन ने SIR को बताया सही कदम
नितिन नबीन ने नीतीश के सुशासन की सराहना की
बिहार के मंत्री और बांकीपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार नितिन नबीन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार के विकास की गाथा को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि 2005 के बाद नीतीश सरकार ने बिहार को कुशासन से निकालकर सुशासन की राह पर ला खड़ा किया है. नितिन ने बिजली, सड़क कनेक्टिविटी और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाने का श्रेय नीतीश कुमार को दिया. उन्होंने दावा किया कि आज की युवा पीढ़ी कुशासन और सुशासन के बीच अंतर को स्पष्ट देख रही है, और बिहार अब विकास की तेज रफ्तार पर आगे बढ़ रहा है.
संजय झा ने विपक्ष के मंत्रिमंडल बंटवारे के दावों पर कसा तंज
जदयू राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर मंत्रिमंडल के बंटवारे की चर्चा को लेकर तंज कसा. उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता बिना चुनाव लड़े ही ऐसे बयान दे रहे हैं, जैसे वे सरकार बना चुके हों. संजय कुमार झा ने विपक्ष की इस रणनीति को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि अभी जनता का फैसला बाकी है, लेकिन महागठबंधन पहले ही मंत्रिमंडल के पदों का बंटवारा करने में जुट गया है.
प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के बयानों को बताया बेमानी
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयानों पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और जन सुराज पार्टी के बीच है, जबकि महागठबंधन तीसरे स्थान पर है. उन्होंने तेजस्वी और महागठबंधन की हालिया घोषणाओं को बिना किसी ठोस आधार का बताकर खारिज किया और कहा कि उनकी बयानबाजी का कोई सिर-पैर नहीं है. प्रशांत किशोर ने दावा किया कि तेजस्वी के बयान उनकी कमजोर स्थिति को दर्शाते हैं, क्योंकि जनता अब उनके वादों पर भरोसा नहीं करती.
नीरज कुमार ने SIR को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
जदयू नेता नीरज कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का समर्थन करते हुए कहा कि आयोग को अवैध मतदाताओं की पहचान कर मतदाता सूची को शुद्ध करने का पूर्ण अधिकार है. उन्होंने कांग्रेस द्वारा SIR के खिलाफ उठाए गए राजनीतिक विरोध को अनुचित ठहराया और कहा कि न्यायपालिका ने भी कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज कर दिया है. नीरज ने जोर देकर कहा कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कदम उठाने का हक है.
सम्राट चौधरी ने बिहारवासियों को दी शुभकामनाएं
बिहार के उपमुख्यमंत्री और तारापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सम्राट चौधरी ने महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि छठ पूजा के पावन अवसर पर छठी मईया की कृपा से बिहार के हर घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आए. सम्राट चौधरी ने अपने संदेश में कामना की कि यह पर्व बिहारवासियों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे, और छठी मईया का आशीर्वाद पूरे राज्य पर बरसे.
भाजपा अध्यक्ष ने तेजस्वी और राहुल पर साधा निशाना
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राजद नेता और राघोपुर से उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बयानों को 'जुमलेबाजी' करार देते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राजद, कांग्रेस और उनके महागठबंधन के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए ये दल अगले एक हफ्ते तक केवल खोखले वादों से जनता को भटकाने की कोशिश करेंगे. जायसवाल ने दावा किया कि बिहार के मतदाता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के झूठे वादों में नहीं फंसेंगे और एनडीए को दो-तिहाई बहुमत के साथ सत्ता में लाने का मन बना चुके हैं.
चिराग पासवान ने दी 'जंगल राज' की वापसी पर चेतावनी
केंद्रीय मंत्री और एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष, खासकर राजद, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और समाज के वंचित वर्गों को केवल वोट बैंक मानता है. चिराग ने बख्तियारपुर से एनडीए उम्मीदवार अरुण कुमार के काफिले पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे राजद से जुड़े असामाजिक तत्वों की करतूत बताया. उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश का आरोप लगाया और कहा कि एनडीए ऐसी ताकतों से समझौता नहीं करेगा. चिराग ने बिहार में 'जंगल राज' की वापसी रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 29 अक्टूबर को अपने पहले चुनावी दौरे पर मुजफ्फरपुर और दरभंगा पहुंचेंगे. इस दौरान वे राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ मिलकर दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे. पहली सभा मुजफ्फरपुर की सकरा (एससी) सीट पर और दूसरी दरभंगा जिले के एक अन्य विधानसभा क्षेत्र में होगी. इस संयुक्त रैली के माध्यम से कांग्रेस और राजद महागठबंधन की एकता को प्रदर्शित करने का प्रयास करेंगे, ताकि मतदाताओं को एकजुटता का मजबूत संदेश दिया जा सके.