बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, एक क्लिक में जानें पल-पल का अपडेट

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाला है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग है और 1314 प्रत्याशी की किस्मत दांव पर है. इस चरण में मुख्य मुकाबला इंडिया गठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव और बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों के बीच है.

LIVE FEED

7:01 AM, 6 Nov 2025 (IST)

बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, 121 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था

बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है. सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदाता वोट कास्ट कर सकेंगे.

6:57 AM, 6 Nov 2025 (IST)

'पहले मतदान, फिर जलपान' प्रधानमंत्री मोदी ने की बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से अपील

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से वोट करने की अपील की है. ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई। याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!"

6:51 AM, 6 Nov 2025 (IST)

पटना के AN कॉलेज स्थित बूथ नंबर 47 पर मॉक पोलिंग

पटना के AN कॉलेज स्थित बूथ संख्या 47 पर मॉक पोलिंग जारी है. चाक-चौबंद इंतजामों के बीच मतदान शुरू होगी. पोलिंग बूथों पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी ना हो.

6:50 AM, 6 Nov 2025 (IST)

इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज होगी कैद

आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप के सामने आरजेडी के विधायक मुकेश रौशन हैं. वहीं एलजेपीआर से संजय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करीब एक दशक बाद तारापुर से प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी के अरुण कुमार साह उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जिनकी पिछले बार केवल पांच हजार वोटों के अंतर से हार हुई थी. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वे सिवान सीट से उम्मीदवार हैं. आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से उनका मुकाबला है. अवध बिहारी कई बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं.

6:49 AM, 6 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी की किस्मत का होगा फैसला, सतीश कुमार से टक्कर

तेजस्वी यादव राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरे हैं. उनको बीजेपी के सतीश कुमार से टक्कर मिल रही है. सतीश कुमार ने साल 2010 में तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी को हराया था. वहीं जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया लेकिन बाद में पीछे हट गए. जन सुराज ने यहां से चंचल सिंह को प्रत्याशी बनाया है.

6:45 AM, 6 Nov 2025 (IST)

मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे मतदाता, कुछ मिनटों में शुरू होगा मतदान

पहले और दूसरे चरण में कुल 7 करोड़ से अधिक वोटर्स हैं. पहले चरण में 3.75 करोड़ मतदाता हैं. इसबार 4 लाख सीनियर सीटिजन वोटर हैं. 100 वर्ष से ज्यादा के कुल 14 हजार मतदाता हैं. फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 14 लाख है. मतदाता वोट कास्ट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं.

संपादक की पसंद

