बिहार में पहले चरण का मतदान शुरू, एक क्लिक में जानें पल-पल का अपडेट

इन दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में आज होगी कैद

आरजेडी से अलग होकर अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप के सामने आरजेडी के विधायक मुकेश रौशन हैं. वहीं एलजेपीआर से संजय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं. डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी करीब एक दशक बाद तारापुर से प्रत्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं. आरजेडी के अरुण कुमार साह उनके मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, जिनकी पिछले बार केवल पांच हजार वोटों के अंतर से हार हुई थी. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री मंगल पांडे पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. वे सिवान सीट से उम्मीदवार हैं. आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी से उनका मुकाबला है. अवध बिहारी कई बार के विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं.