ETV Bharat / bharat

उपेंद्र कुशवाहा नाराज, कहा- दिल्ली जा रहा हूं, नथिंग इज वेल इन NDA

BIHAR ELECTION 2025
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 15, 2025 at 8:32 AM IST

|

Updated : October 15, 2025 at 8:42 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: NDA में सीट शेयरिंग के बात सीटों को लेकर उठापटक जारी है. इधर उपेन्द्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें सामने आई है. सूत्रों की माने तो रात भर उपेन्द्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश हुई. बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे बात की. इधर महागठबंधन में अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है.

LIVE FEED

8:40 AM, 15 Oct 2025 (IST)

दिल्ली जा रहा हूं- उपेन्द्र कुशवाहा

उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है. इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.

Last Updated : October 15, 2025 at 8:42 AM IST

TAGGED:

UPENDRA KUSHWAHA
TEJASHWI YADAV
BIHAR NEWS
AMIT SHAH
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.