उपेंद्र कुशवाहा नाराज, कहा- दिल्ली जा रहा हूं, नथिंग इज वेल इन NDA

दिल्ली जा रहा हूं- उपेन्द्र कुशवाहा

उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है. इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.