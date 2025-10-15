उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा- केंद्रीय गृह मंत्रीजी के साथ विमर्श हेतु गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी और मुझे अभी दिल्ली के लिए प्रस्थान करना है. इसलिए आज पार्टी के साथियों के साथ पटना स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित होने वाली बैठक तत्काल स्थगित की गई है.
उपेंद्र कुशवाहा नाराज, कहा- दिल्ली जा रहा हूं, नथिंग इज वेल इन NDA
Published : October 15, 2025 at 8:32 AM IST|
Updated : October 15, 2025 at 8:42 AM IST
पटना: NDA में सीट शेयरिंग के बात सीटों को लेकर उठापटक जारी है. इधर उपेन्द्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें सामने आई है. सूत्रों की माने तो रात भर उपेन्द्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश हुई. बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उनसे बात की. इधर महागठबंधन में अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है.
