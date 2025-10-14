गोपाल मंडल को पुलिस ले गई अपने साथ, CM हाउस के बाहर धरना पर बैठे थे

एकजुट है एनडीए- जीतनराम मांझी

जीतनराम मांझी ने दावा किया है कि एनडीए में सब ठीक है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'माना की हमें कम सीटें मिली हैं. हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है. कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी. इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें. बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दें. बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए HAM सब तैयार हैं. जीतेगा का एनडीए बना रहेगा बिहार का सम्मान.'