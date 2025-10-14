ETV Bharat / bharat

गोपाल मंडल को पुलिस ले गई अपने साथ, CM हाउस के बाहर धरना पर बैठे थे

BIHAR ELECTION 2025
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 8:23 AM IST

|

Updated : October 14, 2025 at 8:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक आपसी सहमति नहीं बन सकी है तो दूसरी तरफ एनडीए की कैंडिडेट लिस्ट का इंतजार है. वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल बांट कर सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है. लालू के दिल्ली से पटना पहुंचते ही कई प्रत्याशियों को सिंबल बांटे. इधर मुकेश सहनी ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल सौंपा.

LIVE FEED

3:12 PM, 14 Oct 2025 (IST)

गोपाल मंडल को पुलिस अपने साथ ले गई

गोपाल मंडल को पुलिस अपने साथ ले गई. प्रदर्शन पर बैठे जदयू कार्यकर्ताओं को सीएम हाउस के बाहर पुलिस बल द्वारा हटाया गया. सचिवालय डीएसपी ने कहा कि यह विधि व्यवस्था का मामला है.

2:27 PM, 14 Oct 2025 (IST)

एकजुट है एनडीए- जीतनराम मांझी

जीतनराम मांझी ने दावा किया है कि एनडीए में सब ठीक है. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'माना की हमें कम सीटें मिली हैं. हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है. कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी. इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिहार को जंगलराज की ओर धकेल दें. बिहार के अवाम की रातों की नींद और दिन का चैन को खत्म कर दें. बिहार के लिए, बिहारित के लिए, बिहारियों के मान-सम्मान के लिए HAM सब तैयार हैं. जीतेगा का एनडीए बना रहेगा बिहार का सम्मान.'

12:42 PM, 14 Oct 2025 (IST)

JDU उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल ने दाखिल किया पर्चा

वैशाली विधानसभा क्षेत्र से JDU उम्मीदवार सिद्धार्थ पटेल हाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया. नामांकन के बाद कार्यकर्ता और समर्थकों ने सिद्धार्थ पटेल का फूल माला पहनाकर जश्न मनाया.

12:11 PM, 14 Oct 2025 (IST)

NDA में सब कुछ चल रहा ठीक: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA एकजुट है. बैठकें चल रही हैं. हमने सीटों की संख्या तय कर ली है. अब सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है, जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. नीतीश कुमार हमारे नेता हैं. बिहार की जनता को नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है.

12:00 PM, 14 Oct 2025 (IST)

आज अनंत सिंह करेंगे नामांकन

बिहार में पहले फेज की वोटिंग के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है. इसी बीच आज मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह नामांकन करेंगे. वो जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं.

11:51 AM, 14 Oct 2025 (IST)

बिहार चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) आज लेगी फैसला

आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर पार्टी आज फैसला लेगी और शाम तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी.

11:23 AM, 14 Oct 2025 (IST)

NDA को लेकर भ्रांतियां फैला रहा विपक्ष, चुनाव मैदान के लिए CM नीतीश तैयार

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "विपक्ष के लोगों को पता है कि वे चुनाव मैदान में साफ हो चुके हैं, इसलिए NDA में क्या हो रहा है इस बारे में भ्रांतियां फैला रहे हैं. नीतीश कुमार चुनाव मैदान के लिए तैयार हैं. वे NDA के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे. एक-एक चीज पर उनकी नजर है. NDA एक साथ है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव संभव है".

10:55 AM, 14 Oct 2025 (IST)

'हमें मुख्यमंत्री से मिलना है' - गोपाल मंडल

JDU नेता गोपाल मंडल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन कर बैठे. उन्होंने कहा, "हमें मुख्यमंत्री से मिलना है. टिकट मिलेगा, टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे. जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे जरूर मिलेंगे."

10:16 AM, 14 Oct 2025 (IST)

CM आवास के बाहर धरने पर बैठे JDU नेता गोपाल मंडल, बोले-टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे

JDU नेता गोपाल मंडल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है और हमें टिकट मिलेगा. टिकट लिए बिना नहीं जाएंगे. जब वहां तक खबर पहुंचेगी तब वे हमसे जरूर मिलेंगे.

9:58 AM, 14 Oct 2025 (IST)

बिहार में बहुमत से बनेगी हमारी सरकार: दिलीप जायसवाल, बिहार भाजपा अध्यक्ष

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर कहा कि "वहां आपस में स्पर्धा है. एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जो लोग INDI गठबंधन से जुड़े हैं. वे अभी भी NDA की तरफ अपना प्रयास जारी रखते हैं, लेकिन NDA अपने पांच पांडवों के साथ आगे बढ़ेगा और हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।"

9:25 AM, 14 Oct 2025 (IST)

पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन पत्र

बिहार के पूर्व मंत्री ललित कुमार यादव आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे.. दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से राजद की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे. वो 1995 में पहली बार मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र से राजद की टिकट पर विधायक बने थे.

9:17 AM, 14 Oct 2025 (IST)

तीन दिवसीय दौर पर बिहार आ रहे अमित शाह

विधानसभा चुनाव को लेकर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन के लिए बिहार आ रहे हैं. वो 16 अक्टूर से बिहार दौरे पर रहेंगे. इसी बीच वो एनडीए की योजनाओं को धार देंगे. हालांकि इससे पहले भी अमित शाह कई बार बिहार आ चुके हैं.

8:55 AM, 14 Oct 2025 (IST)

राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव 15 अक्टूबर को करेंगे नामांकन

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. वो 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे. तो ये लगातार तीसरा मौका होगा जब वो यहां से उम्मीदवार बनेंगे.

8:36 AM, 14 Oct 2025 (IST)

गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है- मुकेश सहनी

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा, "कल या परसों तक घोषणा हो जाएगी. कोई नाराजगी नहीं है. गठबंधन बीमार था, मैं नहीं. अब सब ठीक है."

8:32 AM, 14 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर क्या बोले तेजस्वी?

दिल्ली से पटना लौटे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और आगे बिहार की बेरोजगारी जैसी समस्याएं हैं, वह 14 नवंबर से दूर होनी शुरू हो जाएंगी. समझौते या (महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर) ऐलान की बात है तो हम इसकी जल्द से जल्द घोषणा करने जा रहे हैं. आगामी एक से दो दिनों में घोषणा कर दी जाएगी. कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक है."

Last Updated : October 14, 2025 at 8:37 AM IST

TAGGED:

MAHAGATHBANDHAN SEAT SHARING
महागठबंधन पर सीट शेयरिंग
TEJASHWI YADAV
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

कौन हैं 16 बार चुनाव लड़ने वाले बिहार के नबी हसन, मां जीती.. बेटा हारा

आपके इलाके में कब होगी वोटिंग? बिहार विधानसभा सीट का पूरा ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.