'बिहार को घुसपैठिये से बचाना है..' सहरसा में RJD-कांग्रेस पर जमकर गरजे PM मोदी

पटना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सीमांचल और कोसी में जनसभा को संबोधित करेंगे. सबसे पहले सुबह 11 बजे सहरसा पहुंचेंगे और एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे. इसकी बाद कटिहार में रैली को संबोधित करेंगे. वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव आज कई रैलियों को संबोधित करेंगे. कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गाधी समस्तीपुर के रोसड़ा में रोड शो करेंगे. साथ ही दो जनसभा को भी संबोधित करेंगी.

LIVE FEED

2:17 PM, 3 Nov 2025 (IST)

'बिहार को घुसपैठिया से बचाना है- मोदी

सहरसा में पीएम मोदी ने राजद-कांग्रेस पर जमकर गरजे. कहा कि बिहार को घुसपैठिया से बचाना है. सभी को खदेड़कर यहां से भगाना है.

2:14 PM, 3 Nov 2025 (IST)

जंगलराज वाले महिला को मिलने वाले मदद को रोकना चाहते हैं-मोदी

सहरसा में पीएम मोदी ने कहा कि RJD हो या कांग्रेस, इनका विकास से दूर-दूर तक का कोई नाता नहीं है. NDA की पहचान विकास से है और RJD-कांग्रेस की पहचान विनाश से है. RJD और कांग्रेस की बदले की राजनीति के कारण सालों तक बिहार के लोगों को भुगतना पड़ा. एक समय था, जब कोसी-मिथिलांचल के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को 300 किमी का सफर करके इस पार से उस पार जाना पड़ता था. आज ये सफर 30 किमी से भी कम रह गया गया है.

2:12 PM, 3 Nov 2025 (IST)

जंगलराज वाले महिला को मिलने वाले मदद को रोकना चाहते हैं-मोदी

सहरसा में पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के जीविका दीदी अभियान की आज देश में चर्चा हो रही है. नारी सशक्तिकरण के हमारे अभियान को बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार योजना से भी बहुत बल मिला है. बिहार की करीब 1.40 करोड़ बहनों के खाते में ₹10-10 हजार पहुंच चुके हैं. NDA ने घोषणा की है कि फिर सरकार बनने के बाद इस योजना का और विस्तार किया जाएगा. लेकिन, मैं बिहार की हर बहन बेटी से भी कहूंगा कि सतर्क रहिए, ये जंगलराज वाले आपको दी जा रही ऐसी हर मदद को रोकना चाहते हैं.

2:09 PM, 3 Nov 2025 (IST)

महिला क्रिकेट विश्व कप जीत पर बधाई-मोदी

सहरसा में पीएम मोदी ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की इस प्रेरक भूमि से मैं आज पूरे देश को महिला क्रिकेट विश्व कप की विजय पर बहुत-बहुत बधाई देता हूं. कल मुंबई में भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है. भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट विश्व को जीता है. पूरे 25 साल बाद दुनिया को नया विश्वविजेता मिला है. ये गौरव भारत की बेटियों ने पूरे देश को दिया है.

2:02 PM, 3 Nov 2025 (IST)

फिर एक बार एनडीए सरकार-पीएम मोदी

सहरसा में पीएम मोदी ने कहा कि फिर एक बार एनडीए सरकार, बिहार में फिर से सुशासन सरकार बनेगी. पीएम ने कहा कि बीते वर्षों में बिहार विकास की रफ्तार पकड़ चुका है. अब विकास की इस रफ्तार को हमें मिलकर और तेज करना है.

1:57 PM, 3 Nov 2025 (IST)

सहरसा में पीएम ने फर्स्ट टाइम वोटर को किया जागरूक

सहरसा में पीएम मोदी ने कहा कि यहां अनेक साथी हैं, मैं उनके लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं. इस चुनाव में मेरे बहुत सारे बेटे-बेटियां हैं, जो पहली बार वोट डालने वाले हैं. मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए. मेरी लिए ये खुशी की बात रही कि मैं सफल हो गया. अब मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जो अपना पहला वोट डालेंगे न, वो सरकार बनाने वाला वोट होना चाहिए. आपका वोट NDA की सरकार को मजबूती देने वाला है.

1:54 PM, 3 Nov 2025 (IST)

किसान सम्मान निधि की राशि 9 हजार होगी

सीतामढ़ी में रैली में अमित शाह ने कहा- किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मिलने वाली राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर हमने 9,000 रुपया किया जाएगा. पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाएगा. जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब 10 साल के दौरान बिहार को सिर्फ 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपया दिया. जबकि मोदी सरकार के 10 साल के दौरान बिहार को 18 लाख 70 हजार करोड़ रुपया दिया.

1:52 PM, 3 Nov 2025 (IST)

राहुल बाबा ने छठी मैया का अपमान किया- अमित शाह

सीतामढ़ी में रैली में अमित शाह ने कहा- राहुल बाबा ने अभी छठी मैया का अपमान किया. राहुल बाबा, मोदी जी का अपमान करते आपने छठी मैया का अपमान कर दिया है. जब-जब आप लोगों ने नरेन्द्र मोदी जी का अपमान किया है, जनता ने उसका जवाब आपको हराकर दिया है. इस बार तो मोदी जी के साथ आपने छठी मैया का अपमान किया है. आने वाले चुनाव में सीतामढ़ी वालों को इसे याद रखना है.

1:50 PM, 3 Nov 2025 (IST)

14 नवंबर को राहुल-लालू की पार्टियों का सूपड़ा होगा- अमित शाह

सीतामढ़ी में रैली में अमित शाह ने कहा- 14 नवंबर को राहुल-लालू की पार्टियों का सूपड़ा साफ होगा. यहां फिर से NDA की सरकार बनने वाली है. महाठगबंधन में न नेता हैं, न नीति है. मालूम ही नहीं है कि कौन, किस सीट से लड़ रहा है. जबकि NDA की पांचों पार्टियां, पांडव की भांति एकमुश्त होकर बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं.

1:30 PM, 3 Nov 2025 (IST)

मां सीता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन से अयोध्या के लिए वंदे भारत चलेगी

सीतामढ़ी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जिस दिन सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसी दिन सीतामढ़ी से अयोध्या तक वंदे भारत ट्रेन चालू कर दी जाएगी. अमित शाह ने कहा कि जो अयोध्या आयेगा, वो सीतामढ़ी भी आयेगा और बिहार के टूरिज्म को बहुत फायदा होगा.

1:16 PM, 3 Nov 2025 (IST)

INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं- योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "आपने गांधी के तीन बंदरों के बारे में सुना होगा..आज, INDI गठबंधन के अपने तीन और बंदर आ गए हैं. पप्पू, टप्पू और अप्पू. पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सही को देख नहीं सकता और अप्पू सच नहीं सुन सकता. ये तीन बंदर परिवार के माफिया को बहला-फुसलाकर और उन्हें अपना चेला बनाकर बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं. इन लोगों ने बिहार में जाति को जाति से लड़ाया. बंदूक और पिस्तौल से इन्होंने बिहार की पूरी व्यवस्था को कलंकित कर दिया. ये वही लोग हैं जो आपको जाति के आधार पर बांटते हैं, घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करते हैं."

1:10 PM, 3 Nov 2025 (IST)

योगी आदित्यनाथ का लालू परिवार पर हमला

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "1992 से लेकर 2005 तक बिहार में 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था. पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिहार में सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा हो रहा है. पर लीक एक धंधा हो चुका था. गरीबों को तो राशन नहीं मिलता था लेकिन जानवरों के चारे को लेकर भी 900 करोड़ का चारा घोटाला हुआ था. बिहार के अन्नदाता किसान पलायन करने के लिए मजबूर हो गए थे, कोई उद्यमी उद्यम लगाने को तैयार नहीं था. बिहार के अंदर विकास के कार्यों को लेकर जब कोई व्यक्ति सवाल करता था कि सड़क बननी चाहिए तो वे(राजद) लोग कहते थे कि सड़क नहीं बननी चाहिए नहीं तो कहीं ऐसा ना हो आपके गलत कार्यों को रोकने के लिए पुलिस आ जाए. इन लोगों ने बिहार के अंदर किस प्रकार का माहौल बनाया था, खानदानी लुटेरों ने खानदानी माफियाओं को जन्म दिया और उसी को वे लोग पुन: दोहराना चाहते हैं."

1:07 PM, 3 Nov 2025 (IST)

राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे- तेज प्रताप

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, "कल वे (तेजस्वी यादव) महुआ गए थे और वहां का विधायक महुआ के लोगों पर लाठीचार्ज कराया. सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे हैं. राघोपुर में मेरा कार्यक्रम है. राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे." राहुल गांधी पर उन्होंने कहा, "जिंदगी भर मछली ही पकड़ते रह जाएंगे और देश अंधकार में चला जाएगा. रोज़गार की बात करें, यहां रोज़गार मिल ही नहीं रहा. जलेबी छानने से, मछली पकड़ने से वही जानेंगे उन्हें रसोइया होना चाहिए था, नेतागिरी में क्यों आ गए."

11:44 AM, 3 Nov 2025 (IST)

सम्राट चौधरी का लालू-तेजस्वी पर हमला

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "लालू के परिवार को टिन का चश्मा हटाना चाहिए, बिहार में 13 इथेनॉल फैक्ट्री लगीं, देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट यहीं हैं, लेकिन लालू ने टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करवाया और अब बेटा शपथ की तारीख बता रहा है. जनता तय करेगी, लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता." चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया, "अब राहुल को कभी जलेबी छाननी पड़ती है, कभी मछली पकड़नी पड़ती है." यह बयान विकास के दावों के साथ विपक्षी परिवारवाद और चुनावी स्टंट पर केंद्रित है.

11:39 AM, 3 Nov 2025 (IST)

शाहनवाज का राहुल-तेजस्वी पर तंज

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर कटाक्ष करते हुए कहा, "राहुल गांधी मछली मारते रहें, कुछ होने वाला नहीं है. बिहार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है, लोग NDA को वोट दे रहे हैं और हम सरकार बना रहे हैं." साथ ही राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने पीएम मोदी के बयान का हवाला दिया, "मोदी ने सही कहा कि तेजस्वी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करवा लिया." यह बयान बिहार चुनाव में एनडीए की मजबूत पकड़ और विपक्षी गठबंधन पर दबाव को रेखांकित करता है.

11:36 AM, 3 Nov 2025 (IST)

अशोक यादव का विवादित बयान

केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के दौरान भाजपा सांसद अशोक कुमार यादव ने मुस्लिम मतदाताओं पर निशाना साधते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हमें सभी वर्गों का वोट मिलता है लेकिन 'विशुद्ध-मुस्लिम बूथों' पर एक भी वोट नहीं, यदि उन्हें मोदी से इतनी नफरत है तो विकास के सभी लाभ ठुकरा दें." उन्होंने सांप्रदायिकता का आरोप विपक्ष पर लगाते हुए पूछा, "आखिर सांप्रदायिक कौन है? केवटी में राजद उम्मीदवार के पक्ष में एक ही वर्ग क्यों एकजुट है? विपक्ष धार्मिक-जातीय आधार पर वोट मांग रहा है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं." यह बयान बिहार चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आशंकाओं को बल दे रहा है.

11:34 AM, 3 Nov 2025 (IST)

रवि किशन का राहुल पर तंज

भाजपा सांसद रवि किशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मछली पकड़ने वाले वीडियो पर व्यंग्य करते हुए कहा, "उनके हाथ कल जितनी मछली लगी हैं, उससे कम ही वोट उन्हें मिलेंगी. हम वोट पकड़ रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं. हम लोगों से जाकर मिल रहे हैं।" किशन ने चुनावी व्यस्तता के बीच राहुल के इस वीडियो को जनता से दूरी का प्रतीक बताते हुए एनडीए की जनसंपर्क मुहिम पर जोर दिया, जिससे बिहार चुनाव में हल्के-फुल्के अंदाज में सियासी हमला तेज हो गया है.

11:32 AM, 3 Nov 2025 (IST)

चिराग का राहुल-तेजस्वी पर हमला

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी पर बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा, "क्या कोई मौजूदा प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की बात कह सकता है? हर कोई जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री में निर्णय लेने की क्षमता है और ऐसी बातें कांग्रेस व महागठबंधन को तो नहीं ही करनी चाहिए, जहां सारे फैसले एक ही जगह से लिए जाते हैं." साथ ही राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के दावों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, "मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई परेशानी नहीं है लेकिन 14 नवंबर को मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर NDA सरकार बनाने जा रही है."

11:30 AM, 3 Nov 2025 (IST)

बिहार दिल खोलकर NDA के साथ: मनोज तिवारी का दावा

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर जोर देते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी अपने लोगों, बिहार और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के हित में काम करते हैं, इसलिए जनता के बीच उन्हें लेकर प्यार और विश्वास का रिश्ता बढ़ता जा रहा है." उन्होंने AIIMS, IIM, एयरपोर्ट निर्माण, गांव-गांव तक मुफ्त अनाज और इलाज जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार ने विकास के लिए NDA को बार-बार मौका दिया है. तिवारी ने सभाओं में उमड़ती भीड़ का हवाला देते हुए कहा, "हम 'छठ मैया की जय' बोलते हैं, वहीं राहुल गांधी इसे नाटक बताते हैं, इसलिए बिहार दिल खोलकर NDA के साथ खड़ा है."

11:25 AM, 3 Nov 2025 (IST)

'ऐसी भाषा किसी प्रधानमंत्री की कभी नहीं सुनी': तेजस्वी यादव

राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संबोधन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है... हमें इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन प्रधानमंत्री की भाषा सुनिए. आज तक हमने किसी प्रधानमंत्री की ऐसी भाषा नहीं देखी है." तेजस्वी ने बिना विस्तार में गए पीएम की भाषा शैली पर सवाल उठाते हुए इसे अभूतपूर्व बताया, जिससे चुनावी माहौल में भाषाई मर्यादा को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

11:20 AM, 3 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी के शपथ दावे को नित्यानंद राय ने बताया 'अधूरा सपना'

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के दावे पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा, "तेजस्वी 18 नवंबर को मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन वो 18 नवंबर उनके लिए कभी आएगा ही नहीं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत 6 और 11 नवंबर को बिहार की जनता उनका सूपड़ा साफ कर देगी." राय ने जनता के भरोसे पर जोर देते हुए कहा कि बिहार विकास चाहता है, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा और एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास रखता है, बिहार में विकास की गंगा बह रही है जो और तीव्र होगी.

11:17 AM, 3 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी के 'सीएम बनने' दावे पर भाजपा का तीखा प्रहार

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के दावे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार हमला बोला है. जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि जो फैसला जनता को लेना है, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसे लेकर वे खुद बयान दे रहे हैं. उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में टिप्पणी की, "मतदाता और जनता का फैसला क्या कोई नेता कर सकता है? ये फैसला मतदाताओं को लेना है, हालांकि दिन में सपने देखने से किसी को मनाही नहीं है." जायसवाल ने आगे कटाक्ष किया कि यदि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि वे 18 तारीख को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ईवीएम में कोई 'सेटिंग' कर दी हो? उन्होंने बिहार की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य अब कानून के राज को पसंद करता है और विकसित बिहार के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा करने हेतु एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी.

10:20 AM, 3 Nov 2025 (IST)

जदयू नेता का कांग्रेस पर तंज

जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चुनावी जुबानी जंग में एनडीए अपनी उपलब्धियां गिना रहा था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने का दावा कर रहा था, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस आखिरी दम तक तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने पर सहमत नहीं थी. प्रसाद ने आरोप लगाया कि राजद ने कांग्रेस पर दबाव बनाकर यह स्थिति हासिल की, हालांकि तेजस्वी की लंबे समय से यही चाहत थी. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, जनता ने मन बना लिया है कि 2010 से बेहतर नतीजे एनडीए के पक्ष में आएंगे और नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे.

9:01 AM, 3 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी के दावे पर भाजपा का तीखा प्रहार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बीच राघोपुर सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव के 18 नवंबर को शपथ लेने के दावे पर भाजपा ने जोरदार हमला बोला है. भाजपा नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने तेजस्वी के बयान को तानाशाही करार देते हुए कहा, "बिहार के 14 करोड़ लोग तय करेंगे ना कि तेजस्वी यादव इसका फैसला लेंगे... जनतंत्र को समाप्त करने की जो उनकी तानाशाही योजना है ये बिहार में नहीं चलने वाली है. 18 तारीख को यदि कुछ होने वाला है तो आप पर अस्तित्ववादी संकट के बादल मंडराने वाले हैं. वे अपने अस्तित्व की, वर्तमान की और भविष्य की चिंता करें." पासवान ने तेजस्वी के इस अहंकारी रवैये को महागठबंधन की हार का संकेत बताते हुए कहा कि जनता एनडीए को ही पूर्ण बहुमत देगी, जबकि राजद जैसे दल जंगल राज लौटाने की साजिश रच रहे हैं.

