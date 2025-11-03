'बिहार को घुसपैठिये से बचाना है..' सहरसा में RJD-कांग्रेस पर जमकर गरजे PM मोदी

तेजस्वी के 'सीएम बनने' दावे पर भाजपा का तीखा प्रहार

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के दावे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जोरदार हमला बोला है. जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव के जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि जो फैसला जनता को लेना है, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, उसे लेकर वे खुद बयान दे रहे हैं. उन्होंने व्यंग्य भरे लहजे में टिप्पणी की, "मतदाता और जनता का फैसला क्या कोई नेता कर सकता है? ये फैसला मतदाताओं को लेना है, हालांकि दिन में सपने देखने से किसी को मनाही नहीं है." जायसवाल ने आगे कटाक्ष किया कि यदि तेजस्वी दावा कर रहे हैं कि वे 18 तारीख को मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ईवीएम में कोई 'सेटिंग' कर दी हो? उन्होंने बिहार की जनता पर भरोसा जताते हुए कहा कि राज्य अब कानून के राज को पसंद करता है और विकसित बिहार के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा करने हेतु एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी.