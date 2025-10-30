ETV Bharat / bharat

Bihar Election Live Updates: 'सरदार पटेल को भुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी' अमित शाह का कांग्रेस पर बड़ा हमला

BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 30, 2025 at 8:13 AM IST

1 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. बिहार के मुजफ्फरपुर और छपरा में पीएम मोदी गुरुवार को जनसभाओं को संबोधित करेंगे. अमित शाह आज तीन जिलों में जनसभा करेंगे. साथ ही NDA का घोषणा पत्र भी जारी हो सकता है. जेपी नड्डा बेगूसराय और नालंदा में चुनाव प्रचार करेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे. वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नालंदा के नूरसराय में जनसभा को संबोधित करेंगे.

LIVE FEED

10:37 AM, 30 Oct 2025 (IST)

अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना

पटना में अमित शाह ने कहा कि, सरदार पटेल हमारे देश के लिये विचार धारा हैं. वारदोली सत्याग्रह पटेल साहब ने किया. 562 रियासत को सरदार पटेल ने एक करने का काम किया. भारत का मानचित्र सरदार पटेल की देन है. नरेन्द्र मोदी ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी बनाने का काम किया, अब तक ढाई करोड़ लोगों ने स्टेचू ऑफ लिबर्टी का दीदार किया है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि, सरदार पटेल को भूलाने में कांग्रेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें सम्मान मिलने में 41 साल लग गए.

10:13 AM, 30 Oct 2025 (IST)

परिवारजन मैदान में, मुजफ्फरपुर-छपरा में जनसंवाद

बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के लिए परिवारजन स्वयं चुनावी मैदान में उतर आए हैं. पीएम मोदी ने कहा कि उत्साहपूर्ण माहौल के बीच आज सुबह करीब 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 बजे छपरा में जनता-जनार्दन से संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा. विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में राज्य के भाई-बहन एक बार फिर महाविजय का शंखनाद करेंगे, जिससे एनडीए की विजय पताका लहराएगी.

8:07 AM, 30 Oct 2025 (IST)

भाजपा की नींद उड़ गई है- भूपेश बघेल

कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, "महागठबंधन का घोषणापत्र इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है कि भाजपा की नींद उड़ गई है इसलिए वे सभी इसका विरोध कर रहे हैं. क्या NDA बिहार का विकास नहीं चाहता? क्या वे बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहता?. उन्हें(NDA) महागठबंधन के घोषणापत्र का स्वागत करना चाहिए."

8:06 AM, 30 Oct 2025 (IST)

बिहार में किसी भी प्रकार का जंगलराज नहीं चलेगा- रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "बिहार में किसी भी प्रकार का जंगलराज नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, केवल और केवल NDA की सरकार और विकास के कार्य यहां के लोगों को चाहिए. मैं आश्वस्त हूं कि इस बार बिहार में पिछली बार से भी ज्यादा मतों से हमारी सरकार बनने जा रही है और विकास की रफ्तार और अधिक होने वाली है." महागठबंधन के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "ये लोग दाना डालकर जनता को फंसाना चाहते हैं लेकिन जनता जानती है कि जिन लोगों ने चारा तक नहीं छोड़ा वो दाना क्या खिलाएंगे. निश्चित रूप से जनता केवल ईमानदारी से विकास चाहती है और कोई भी बाहुबल यहां चलने वाला नहीं है."

8:06 AM, 30 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी पर संजय झा निशाना

JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर कहा, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए किया है, उससे ज्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता है. दरभंगा में भी इन्हीं की पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री की माताजी के बारे में अपशब्द कहे थे. जैसी बातें नेता करेगा वैसी ही कार्यकर्ता कहेगा."

8:04 AM, 30 Oct 2025 (IST)

'बिहार में 17% अल्पसंख्यक क्या केवल दरी बिछाने के लिए?'

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "तेजस्वी यादव के बगल में बैठे, VIP पार्टी के मुकेश भाई, जिन्हें अपने समुदाय के इतिहास पर पूरा भरोसा है, उन्होंने घोषणा की कि मल्ला समुदाय तेजस्वी के साथ है. मल्ला समुदाय बिहार की आबादी का 3% है. उन्होंने घोषणा की कि अगर उन्हें सत्ता मिली, तो वे उप-मुख्यमंत्री बनेंगे. अगर एक मल्ला का बेटा उप-मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार का 17% अल्पसंख्यक समुदाय क्या करेगा? क्या वे सिर्फ़ दरी बिछाने के लिए हैं. अगर एक मल्ला का बेटा उप-मुख्यमंत्री बन सकता है, तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है. हमें अपने लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता."

