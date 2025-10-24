विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि "हम देख लेंगे," और सवाल उठाया कि क्या भाजपा को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने की संभावना से तकलीफ है. सहनी ने पीएम मोदी पर बिहारियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जमीन की कमी के कारण फैक्ट्री नहीं लग सकती. सहनी ने इसे बिहार के विकास के प्रति भाजपा की उदासीनता का सबूत बताते हुए महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की.
BJP का 'मिशन बिहार' समस्तीपुर-बेगूसराय में पीएम मोदी, अमित शाह सिवान- बक्सर में भरेंगे हुंकार
मुकेश सहनी का भाजपा पर हमला
पीएम मोदी पर मीसा भारती का हमला
राजद सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार पर बिहार के लिए विजन की कमी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकारी खर्च पर बिहार में चुनावी रैलियां करते हैं, लेकिन केवल उनके परिवार और पिता लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हैं, बिहार के विकास की बात नहीं करते. मीसा ने सवाल उठाया कि पिछले 20 सालों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगाया और न ही बेरोजगारी व पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों के लिए गुजरात जाने की विशेष ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन अगर वे बिहार के प्रति सच्ची चिंता रखते, तो गुजरात में बिहार के लिए रोजगार की ट्रेनों का ऐलान करते.
महागठबंधन पर मुस्लिम अनदेखी का आरोप: शाहनवाज हुसैन
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिमों को डराकर वोट हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन टिकट वितरण में इस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. हुसैन ने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लिया है. उन्होंने एनडीए के "सबका साथ, सबका विश्वास" के मंत्र पर जोर देते हुए जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की.
महागठबंधन में अंदरूनी कलह पर शहजाद पूनावाला का तंज
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर निशाना साधते हुए गठबंधन की अंदरूनी कलह को उजागर किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के करीबी ने तेजस्वी के चेहरे पर सवाल उठाकर दावा किया कि केवल राहुल गांधी ही बिहार में वोट जीत सकते हैं. पूनावाला ने एनडीए को विजन और मिशन पर आधारित गठबंधन बताते हुए नीतीश कुमार को स्पष्ट चेहरा करार दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा, वीआईपी प्रमुख उपमुख्यमंत्री चेहरा हैं, जबकि 60 सीटों और 4 सांसदों वाली कांग्रेस को "कालीन बिछाने" का काम सौंपा गया है. उन्होंने जनता से एनडीए के विकास कार्यों को समर्थन देने की अपील की.
#WATCH दिल्ली: महागठबंधन द्वारा RJD नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "लोगों ने कितना समर्थन दिया है, यह तब दिखाई दिया जब राहुल गांधी के करीबी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री चेहरे पर सवाल उठाए और कहा कि… pic.twitter.com/ftcEscjKWd— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
पीएम मोदी और डबल इंजन सरकार पर जयराम रमेश का हमला
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी? रमेश ने पीएम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को नक्सल सोच और कांग्रेस को अर्बन नक्सल करार दिया था. उन्होंने डबल इंजन सरकार को "ट्रबल इंजन" बताते हुए आरोप लगाया कि एनडीए के पास बिहार में मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है, और जनता से महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की.
#WATCH दिल्ली: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री मोदी से 3 सवाल पूछे हैं। क्या यह सच नहीं है कि अप्रैल 1989 में RSS और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की राज्य सरकार को गिराया था... प्रधानमंत्री मोदी ने 28… pic.twitter.com/fpaqeLUb9v— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
पीएम मोदी की रैली से बिहार में उत्साह: संजय जायसवाल
भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर रैली को लेकर कहा कि पिछले तीन महीनों में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम की रैली से भाजपा कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता में नया उत्साह जगा है, और सभी एनडीए के पक्ष में मतदान कर हर सीट जीतने के लिए संकल्पित हैं. जायसवाल ने जनता से अपील की कि वे विकास के इस अभियान को और मजबूत करने के लिए एनडीए को समर्थन दें.
#WATCH बेतिया, पश्चिम चंपारण (बिहार): भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर रैली पर कहा, "पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दी हैं...उनके आने से आज भाजपा कार्यकर्ता और बिहार की… pic.twitter.com/Tifz7LMori— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
तेजस्वी यादव का वादा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने जनसभा में कहा कि उनकी पार्टी झूठे और खोखले वादों में विश्वास नहीं करती. उन्होंने वादा किया, "हम जो कहेंगे, वो करेंगे. अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे." तेजस्वी ने अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प जताया, साथ ही जनता से महागठबंधन को समर्थन देकर राज्य में विकास और समृद्धि की नई शुरुआत करने की अपील की.
#WATCH | पटना, बिहार: राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा, "हम टूटी-फूटी और झूठी बातें नहीं करते हैं। जो कहेंगे वो करेगे...अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे। अपराध, भ्रष्टाचार मुक्त… pic.twitter.com/sGCRyotzex— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार चुनाव: दिलीप जायसवाल
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में है. उन्होंने कहा, "2025 फिर से नीतीश" के नारे के साथ भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिनके शासन ने बिहार को विकास की राह पर ले जाने का काम किया है. जायसवाल ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे शासन की उपलब्धियों के आधार पर नई घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है, और जनता से अपील की कि वे एनडीए को समर्थन देकर बिहार के विकास को और मजबूत करें.
#WATCH पटना: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा है '2025 फिर से नीतीश'... जो मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं, उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहां से नई घोषणा की क्या जरूरत है? " pic.twitter.com/HiTdUVRalU— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
महागठबंधन पर चिराग पासवान का तंज
केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का समय आता है, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है. पासवान ने जनता से अपील की कि वे ऐसी पार्टियों के झूठे वादों से सावधान रहें और बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन दें, जो समावेशी और प्रगतिशील शासन का प्रतीक है.
#WATCH पटना(बिहार): केंद्रीय मंत्री एवं LJP-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर कहा, "इनको सिर्फ वोट बैंक बना कर रखना है। मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे लेकिन जब वक्त आएगा तब उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं देंगे।" pic.twitter.com/vtiWWuMAv5— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत: रवि किशन
भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए महागठबंधन पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है और महागठबंधन के नेताओं को "आपस में कबड्डी खेलने" देना चाहिए. रवि किशन ने जनता से अपील की कि वे एनडीए के विकास कार्यों पर भरोसा रखें और विपक्ष के झूठे वादों से बचें. उन्होंने बिहार में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने का आह्वान किया, यह दावा करते हुए कि जनता का विश्वास एनडीए के साथ है.
#WATCH पटना, बिहार: भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, "NDA बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है। इन(महागठबंधन) लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए..." (23.10) pic.twitter.com/ZCn6thx9Rz— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 24, 2025
बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई: जे.पी. नड्डा
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और एनडीए को बिहार के विकास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब है 'विकास, विकास, विकास और विकास', जबकि महागठबंधन का अर्थ है 'विनाश, विनाश, विनाश और विनाश'. नड्डा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार को विनाश से विकास की ओर ले जाने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने 6 तारीख को होने वाले मतदान में जनता से झूठे वादों और "घड़ियाली आंसुओं" से सावधान रहने की अपील की, साथ ही महागठबंधन पर 15 साल के जंगलराज का आरोप लगाते हुए बिहार की शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए एनडीए को समर्थन देने का आह्वान किया.
#WATCH | #BiharElection2025 | पातेपुर, वैशाली: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "... NDA की बात करें तो इसका मतलब है 'विकास, विकास, विकास और विकास'। अगर हम बात करें महागठबंधन की तो इस एक शब्द का मतलब है, 'विनाश,… pic.twitter.com/RFvwQslwtC— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 23, 2025
अमित शाह बक्सर और सिवान में भरेंगे हुंकार
वहीं केन्द्रीय मंत्री अमित शाह भी आज बिहार दौरे पर रहेंगे. शाह आज सबसे पहले सिवान से विरोधियों पर वार करेंगे. इसके बाद बक्सर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.
बिहार फिर तैयार है नए युग की ओर बढ़ने को!— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 23, 2025
घमंडियों के भ्रष्टचारी मानसिकता पर करने प्रहार, 24 अक्टूबर को आ रहे हैं राजनीति के चाणक्य माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी।
कल जन-जन भरेगा हुंकार, 14 नवंबर को लौट रही है NDA सरकार। #आएगी_NDA pic.twitter.com/x19xDBENpc
पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से बिहार के चुनावी रण में कूदेंगे. आज सुबह 11 बजे सबसे पहले पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचकर स्व. कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद बिहार के समस्तीपुर में दोपहर 12:15 बजे और बेगूसराय में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi के 24 अक्टूबर, 2025 को बिहार में सार्वजनिक कार्यक्रम।— BJP (@BJP4India) October 23, 2025
