BJP का 'मिशन बिहार' समस्तीपुर-बेगूसराय में पीएम मोदी, अमित शाह सिवान- बक्सर में भरेंगे हुंकार

पीएम मोदी पर मीसा भारती का हमला

राजद सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार पर बिहार के लिए विजन की कमी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकारी खर्च पर बिहार में चुनावी रैलियां करते हैं, लेकिन केवल उनके परिवार और पिता लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हैं, बिहार के विकास की बात नहीं करते. मीसा ने सवाल उठाया कि पिछले 20 सालों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगाया और न ही बेरोजगारी व पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों के लिए गुजरात जाने की विशेष ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन अगर वे बिहार के प्रति सच्ची चिंता रखते, तो गुजरात में बिहार के लिए रोजगार की ट्रेनों का ऐलान करते.