BJP का 'मिशन बिहार' समस्तीपुर-बेगूसराय में पीएम मोदी, अमित शाह सिवान- बक्सर में भरेंगे हुंकार

पटना: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रहे हैं. मोदी सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचेंगे और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद समस्तीपुर और बेगूसराय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिवान और बक्सर से विरोधियों पर निशाना साधेंगे. इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हाजीपुर में रहेंगे.

LIVE FEED

11:07 AM, 24 Oct 2025 (IST)

मुकेश सहनी का भाजपा पर हमला

विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के संस्थापक मुकेश सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि भाजपा को अल्पसंख्यकों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि "हम देख लेंगे," और सवाल उठाया कि क्या भाजपा को एक मल्लाह के बेटे द्वारा सरकार बनाने की संभावना से तकलीफ है. सहनी ने पीएम मोदी पर बिहारियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उनके उस बयान पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जमीन की कमी के कारण फैक्ट्री नहीं लग सकती. सहनी ने इसे बिहार के विकास के प्रति भाजपा की उदासीनता का सबूत बताते हुए महागठबंधन को समर्थन देने की अपील की.

11:05 AM, 24 Oct 2025 (IST)

पीएम मोदी पर मीसा भारती का हमला

राजद सांसद मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार पर बिहार के लिए विजन की कमी का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकारी खर्च पर बिहार में चुनावी रैलियां करते हैं, लेकिन केवल उनके परिवार और पिता लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हैं, बिहार के विकास की बात नहीं करते. मीसा ने सवाल उठाया कि पिछले 20 सालों में डबल इंजन सरकार ने बिहार में एक भी कारखाना नहीं लगाया और न ही बेरोजगारी व पलायन रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी बिहार के लोगों के लिए गुजरात जाने की विशेष ट्रेनों की बात करते हैं, लेकिन अगर वे बिहार के प्रति सच्ची चिंता रखते, तो गुजरात में बिहार के लिए रोजगार की ट्रेनों का ऐलान करते.

11:00 AM, 24 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन पर मुस्लिम अनदेखी का आरोप: शाहनवाज हुसैन

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम समाज की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिमों को डराकर वोट हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन टिकट वितरण में इस समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. हुसैन ने तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर लिया है. उन्होंने एनडीए के "सबका साथ, सबका विश्वास" के मंत्र पर जोर देते हुए जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने की अपील की.

10:57 AM, 24 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन में अंदरूनी कलह पर शहजाद पूनावाला का तंज

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर निशाना साधते हुए गठबंधन की अंदरूनी कलह को उजागर किया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के करीबी ने तेजस्वी के चेहरे पर सवाल उठाकर दावा किया कि केवल राहुल गांधी ही बिहार में वोट जीत सकते हैं. पूनावाला ने एनडीए को विजन और मिशन पर आधारित गठबंधन बताते हुए नीतीश कुमार को स्पष्ट चेहरा करार दिया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी मुख्यमंत्री चेहरा, वीआईपी प्रमुख उपमुख्यमंत्री चेहरा हैं, जबकि 60 सीटों और 4 सांसदों वाली कांग्रेस को "कालीन बिछाने" का काम सौंपा गया है. उन्होंने जनता से एनडीए के विकास कार्यों को समर्थन देने की अपील की.

10:54 AM, 24 Oct 2025 (IST)

पीएम मोदी और डबल इंजन सरकार पर जयराम रमेश का हमला

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव जा रहे हैं, लेकिन क्या यह सच नहीं कि 1989 में आरएसएस और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी? रमेश ने पीएम के उस बयान पर भी निशाना साधा जिसमें उन्होंने जातीय जनगणना की मांग को नक्सल सोच और कांग्रेस को अर्बन नक्सल करार दिया था. उन्होंने डबल इंजन सरकार को "ट्रबल इंजन" बताते हुए आरोप लगाया कि एनडीए के पास बिहार में मुख्यमंत्री का कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है, और जनता से महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की.

10:52 AM, 24 Oct 2025 (IST)

पीएम मोदी की रैली से बिहार में उत्साह: संजय जायसवाल

भाजपा नेता संजय जायसवाल ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्तीपुर रैली को लेकर कहा कि पिछले तीन महीनों में पीएम मोदी ने बिहार के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी है. उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम की रैली से भाजपा कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता में नया उत्साह जगा है, और सभी एनडीए के पक्ष में मतदान कर हर सीट जीतने के लिए संकल्पित हैं. जायसवाल ने जनता से अपील की कि वे विकास के इस अभियान को और मजबूत करने के लिए एनडीए को समर्थन दें.

10:50 AM, 24 Oct 2025 (IST)

तेजस्वी यादव का वादा, अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार

राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव ने जनसभा में कहा कि उनकी पार्टी झूठे और खोखले वादों में विश्वास नहीं करती. उन्होंने वादा किया, "हम जो कहेंगे, वो करेंगे. अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे." तेजस्वी ने अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प जताया, साथ ही जनता से महागठबंधन को समर्थन देकर राज्य में विकास और समृद्धि की नई शुरुआत करने की अपील की.

10:46 AM, 24 Oct 2025 (IST)

नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार चुनाव: दिलीप जायसवाल

बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैदान में है. उन्होंने कहा, "2025 फिर से नीतीश" के नारे के साथ भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जिनके शासन ने बिहार को विकास की राह पर ले जाने का काम किया है. जायसवाल ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे शासन की उपलब्धियों के आधार पर नई घोषणाओं की आवश्यकता नहीं है, और जनता से अपील की कि वे एनडीए को समर्थन देकर बिहार के विकास को और मजबूत करें.

10:44 AM, 24 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन पर चिराग पासवान का तंज

केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा-रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने का समय आता है, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है. पासवान ने जनता से अपील की कि वे ऐसी पार्टियों के झूठे वादों से सावधान रहें और बिहार के विकास के लिए एनडीए को समर्थन दें, जो समावेशी और प्रगतिशील शासन का प्रतीक है.

10:40 AM, 24 Oct 2025 (IST)

बिहार में एनडीए की ऐतिहासिक जीत: रवि किशन

भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का दावा करते हुए महागठबंधन पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है और महागठबंधन के नेताओं को "आपस में कबड्डी खेलने" देना चाहिए. रवि किशन ने जनता से अपील की कि वे एनडीए के विकास कार्यों पर भरोसा रखें और विपक्ष के झूठे वादों से बचें. उन्होंने बिहार में शांति, समृद्धि और विकास के लिए एनडीए को समर्थन देने का आह्वान किया, यह दावा करते हुए कि जनता का विश्वास एनडीए के साथ है.

10:35 AM, 24 Oct 2025 (IST)

बिहार में विकास बनाम विनाश की लड़ाई: जे.पी. नड्डा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और एनडीए को बिहार के विकास का प्रतीक बताया. उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब है 'विकास, विकास, विकास और विकास', जबकि महागठबंधन का अर्थ है 'विनाश, विनाश, विनाश और विनाश'. नड्डा ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार को विनाश से विकास की ओर ले जाने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने 6 तारीख को होने वाले मतदान में जनता से झूठे वादों और "घड़ियाली आंसुओं" से सावधान रहने की अपील की, साथ ही महागठबंधन पर 15 साल के जंगलराज का आरोप लगाते हुए बिहार की शांति और समृद्धि को बनाए रखने के लिए एनडीए को समर्थन देने का आह्वान किया.

7:25 AM, 24 Oct 2025 (IST)

अमित शाह बक्सर और सिवान में भरेंगे हुंकार

वहीं केन्द्रीय मंत्री अमित शाह भी आज बिहार दौरे पर रहेंगे. शाह आज सबसे पहले सिवान से विरोधियों पर वार करेंगे. इसके बाद बक्सर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे.

7:24 AM, 24 Oct 2025 (IST)

पीएम मोदी करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से बिहार के चुनावी रण में कूदेंगे. आज सुबह 11 बजे सबसे पहले पीएम मोदी कर्पूरी ठाकुर के गांव 'कर्पूरी ग्राम' पहुंचकर स्व. कर्पूरी ठाकुर को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. इसके बाद बिहार के समस्तीपुर में दोपहर 12:15 बजे और बेगूसराय में दोपहर 2 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे.

