भभुआ और औरंगाबाद में मोदी, पूर्णिया में अमित शाह तो भागलपुर में तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैली

Bihar election 2025
पीएम मोदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 7, 2025 at 9:16 AM IST

पटना: बिहार में दूसरे चरण से पहले चुनावी पारा चढ़ाबिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले पूरे राज्य में सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज नेता लगातार जनसभाएं कर रहे हैं. मैदान में उतरे ये बड़े चेहरे दिन-रात रैलियों और रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं, जिससे चुनावी सरगर्मी पूरे जोर पर है.

9:29 AM, 7 Nov 2025 (IST)

आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान- प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव में आजादी के बाद सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत को बदलाव की बयार बताते हुए कहा, “इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है. मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है. अब जन सुराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है. बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं, और छठ के बाद भी यहां रुके प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है. वे इन चुनावों में ‘X’ फैक्टर हैं. जन सुराज को पूरा भरोसा है, 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा.” प्रशांत किशोर का यह बयान प्रवासी मजदूरों और युवाओं के भारी मतदान को जन सुराज की बढ़ती ताकत का प्रमाण बता रहा है.

9:26 AM, 7 Nov 2025 (IST)

बंपर वोटिंग को लेकर मिथुन चक्रवर्ती का दावा – भाजपा को मिलेगा पूर्ण बहुमत

भाजपा के स्टार प्रचारक व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मतदान को पार्टी की जीत का संकेत बताते हुए कहा, “जिस तरह से मतदान हुआ है, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी.” SIR मुद्दे पर ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए मिथुन ने कहा, “हम SIR में किसी के खिलाफ नहीं हैं, ये लोग अफवाहें फैलाकर और डराकर लोगों को खुश करना चाहते हैं. पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदू जहां से भी आएंगे, उन्हें नागरिकता देकर वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, और भारतीय मुसलमान भी वोट दे सकते हैं. हम पूछना चाहते हैं कि वह आंदोलन कर क्यों रही हैं? वे बोलें कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए उतर रही हैं.” मिथुन का यह बयान बिहार में अंतिम चरण के मतदान के बीच भाजपा के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है.

9:23 AM, 7 Nov 2025 (IST)

मतदान प्रतिशत बढ़ने पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने जताई खुशी

भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने बिहार विधानसभा चुनाव में हुए अच्छे मतदान पर संतोष जताते हुए कहा कि फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है. उन्होंने कहा, “अच्छा मतदान हुआ है. चुनाव अच्छे होने चाहिए, मतदान होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है. फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने मतदान किया है. मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यह अच्छी बात है.” घोष का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य में मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे भाजपा लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक बता रही है.

9:06 AM, 7 Nov 2025 (IST)

दूसरे चरण में 122 सीटों पर दिग्गजों की जनसभा

बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद अब दूसरे चरण के रण की तैयारी है. 11 नवंबर यानी मंगलवार को 20 जिलों के 122 सीटों पर वोटिंग होगी. दूसरे चरण के लिए आज सियासी दिग्गजों की जनसभाएं है. भभुआ और औरंगाबाद में पीएम नरेन्द्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे. गृहमंत्री अमित शाह पूर्णिया में रोड शो करेंगे. भागलपुर में तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैली को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी
FIRST PHASE VOTING
बिहार में बंपर वोटिंग
PM MODI
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025 LIVE

