भभुआ और औरंगाबाद में मोदी, पूर्णिया में अमित शाह तो भागलपुर में तेजस्वी की ताबड़तोड़ रैली

बंपर वोटिंग को लेकर मिथुन चक्रवर्ती का दावा – भाजपा को मिलेगा पूर्ण बहुमत

भाजपा के स्टार प्रचारक व अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार विधानसभा चुनाव में भारी मतदान को पार्टी की जीत का संकेत बताते हुए कहा, “जिस तरह से मतदान हुआ है, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी.” SIR मुद्दे पर ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए मिथुन ने कहा, “हम SIR में किसी के खिलाफ नहीं हैं, ये लोग अफवाहें फैलाकर और डराकर लोगों को खुश करना चाहते हैं. पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदू जहां से भी आएंगे, उन्हें नागरिकता देकर वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, और भारतीय मुसलमान भी वोट दे सकते हैं. हम पूछना चाहते हैं कि वह आंदोलन कर क्यों रही हैं? वे बोलें कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए उतर रही हैं.” मिथुन का यह बयान बिहार में अंतिम चरण के मतदान के बीच भाजपा के आत्मविश्वास को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है.