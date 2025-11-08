'NDA बनाएगी 160+ सीटों की सरकार', अमित शाह का बड़ा दावा

बिहार चुनाव को हाईजैक न करें: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, “बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है. राहुल गांधी भाजपा से लड़ रहे हैं, यह उनकी दिल्ली की लड़ाई है लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और यहां की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार और राज्य की दुर्दशा से निजात कब मिलेगी? इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना? अगर दिल्ली में वोट चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए. बिहार के चुनाव को इस बहाने हाईजैक क्यों कर रहे हैं?” प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की असल समस्याओं को सामने लाता है और विपक्ष पर आरोप लगाता है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य चुनाव में घसीटकर जनता का ध्यान भटका रहा है.