'NDA बनाएगी 160+ सीटों की सरकार', अमित शाह का बड़ा दावा

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद अब पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुट गई है. आज शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी रैली कर रहे हैं. केन्द्रीय मंत्री अमित शाह, गयाजी में नीतीश कुमार-योगी आदित्यनाथ, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पूर्णिया में प्रियंका गांधी-अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 18 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे.

LIVE FEED

1:00 PM, 8 Nov 2025 (IST)

अमित शाह का दावा: NDA बनाएगी 160+ सीटों की सरकार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले पटना में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा प्रहार किया. शाह ने कहा, “इस चुनाव में दो खेमे लगे हैं- एक ओर बिखरा हुआ ठगबंधन है और दूसरी ओर पांच पांडवों की तरह एकजुट NDA है. आधे बिहार ने वोट डाल दिए हैं...पहले चरण के चुनाव में लालू और राहुल की पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया है.” आत्मविश्वास से भरे शाह ने दावा किया कि बिहार में 160 से ज्यादा सीटों के साथ NDA की सरकार बनने वाली है और मोदी जी तथा नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार बहुत आगे बढ़कर एक विकसित राज्य बनने जा रहा है.

12:57 PM, 8 Nov 2025 (IST)

योगी का कांग्रेस-राजद पर तंज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राजद पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा, “जिस बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया, वह साक्षरता में देश में सबसे पीछे किसके कारण बना? इस पाप के लिए कांग्रेस और राजद बराबर के दोषी हैं, जिन्होंने बिहार का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया लेकिन यहां की मेधा और प्रतिभा को बिहार के विकास में इस्तेमाल नहीं होने दिया.” योगी ने आगे कहा कि इन पार्टियों के शासन में बिहार के युवा पलायन को मजबूर हुए, जबकि पिछले 20 वर्षों में NDA व नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की आधारशिला सुदृढ़ हुई है.

12:55 PM, 8 Nov 2025 (IST)

पवन खेड़ा की चुनाव आयोग को चेतावनी!

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "हमें 121 में से 72 सीटों पर स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, हम जीत रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "चुनाव आयोग को इसे एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए कि अगर उन्होंने जरा सी भी गड़बड़ी की, तो यह देश और राज्य उन्हें माफ नहीं करेगा."

12:52 PM, 8 Nov 2025 (IST)

नित्यानंद राय ने किया एनडीए की जीत का दावा

केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, "पहले चरण के मतदान से पता चलता है कि लोगों ने विकसित बिहार और विकसित भारत के लिए वोट दिया है. लोग यहां जंगलराज वाली, परिवारवादी सरकार नहीं चाहते. ये मतदान दर्शाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर भरोसा है. वोट चोरी का आरोप लगाने वाले क्या कहेंगे? इन्होंने ही वोट चोरी करके बाबा साहेब अंबेडकर को सदन में जाने से रोका था. इन घमंडिया गठबंधन वालों ने, लुटेरों ने रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बिहार की मतदाता सूची में लाकर बिहार के युवाओं का रोजगार नष्ट कर दिया था."

12:51 PM, 8 Nov 2025 (IST)

चिराग पासवान राजद के कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "अगले हफ्ते जब हम सरकार बना रहे होंगे, तब उनको पता चल जाएगा...अगले हफ्ते NDA सरकार बनाने की गहमा-गहमी में होगा...मुझे एक कारण बताएं कि जनता क्यों महागठबंधन पर भरोसा करे?...जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है...अभी से ही लोगों को इनका क्लचर दिखने लगा है."

11:56 AM, 8 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने बेटियों को समर्पित की जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी की विशाल जनसभा में महिला विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए कहा, “कुछ दिन पहले ही भारत की बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप जीता. तीन दिन पहले ये विश्व विजेता बेटियां प्रधानमंत्री आवास पर आईं, उनका आत्मविश्वास देखकर दिल भर आया. हमारी बेटियों में यह नया आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि हमारी सरकार हर कदम पर नारी शक्ति के साथ खड़ी है.” पीएम ने आगे कहा कि सरकार की नीतियों का असर हर क्षेत्र में दिख रहा है और बिहार की जनता भी इसी आत्मविश्वास के साथ एनडीए को फिर से आशीर्वाद देने जा रही है. सभा में हजारों महिलाओं ने “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” के नारे लगाते हुए मोदी का जोरदार स्वागत किया.

11:53 AM, 8 Nov 2025 (IST)

खेसारी लाल का भावुक जवाब: तेज प्रताप बड़े भाई, NDA को खुली चुनौती

छपरा विधानसभा से राजद उम्मीदवार एवं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने शनिवार को जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव के बयान पर नरमाई से कहा, “वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं.” गरीबी का दर्द बताते हुए खेसारी ने कहा, “मैं गरीब का बेटा हूं, ग्रेजुएशन के साधन नहीं थे। मैं रोजगार की बात करता हूं, वे धर्म की बात करते हैं. जय श्री राम कहते हुए भी मैं कहता हूं – धर्म जरूरी है, लेकिन शिक्षा-अस्पताल भी जरूरी हैं.” एनडीए को सीधी चुनौती देते हुए बोले, “अगर एनडीए नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर दें कि कल से यहां कारखाने लगेंगे, बेहतर कॉलेज बनेंगे, तो मैं वादा करता हूं, जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, न शपथ लूंगा, न कोई प्रमाण-पत्र लूंगा.”

11:50 AM, 8 Nov 2025 (IST)

चिराग पासवान का धमाकेदार दावा, NDA की सरकार पक्की!

केंद्रीय मंत्री एवं एलजेपी (रा) अध्यक्ष चिराग पासवान ने शनिवार को कहा, “पहले चरण के रुझान जिस तरह आए हैं, उससे साफ है कि NDA सरकार बनाने जा रहा है. दूसरे चरण का मतदान खत्म होते-होते 2010 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, इसमें किसी को शक नहीं रहने वाला. ये NDA की लहर है, डबल इंजन सरकार में जनता का विश्वास है.” राहुल गांधी के ईवीएम वाले बयान पर तंज कसते हुए चिराग ने कहा, “उन्होंने एक के बाद एक इतनी हार देखी हैं कि हार का अनुभव हो गया है, इसलिए अभी से बहाने ढूंढ रहे हैं. अगर इतनी ही परेशानी है तो न्यायालय क्यों नहीं जाते?” चिराग के इस बयान से एनडीए खेमे में जोश दोगुना हो गया है, जबकि महागठबंधन ने इसे ‘झूठ की बौछार’ बताया है.

11:48 AM, 8 Nov 2025 (IST)

बिहार का आधा चुनाव पूरा, मुख्यमंत्री तय – रूडी का बड़ा दावा

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया कि “बिहार का आधा चुनाव हो चुका है और आधे चुनाव में ही बिहार का मुख्यमंत्री तय हो गए हैं.” उन्होंने कहा, “आधे चुनाव के परिणाम जो दिख रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं.” रूडी के इस बयान से एनडीए खेमे में जीत का उत्साह और बढ़ गया है, जबकि महागठबंधन ने इसे ‘अति आत्मविश्वास’ करार देते हुए कहा कि जनता अभी पूरा फैसला सुनाएगी. पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान हो चुका है और अब 3 नवंबर को दूसरे चरण की 94 सीटों पर वोटिंग होगी.

11:45 AM, 8 Nov 2025 (IST)

सीतामढ़ी में पीएम मोदी का जोरदार प्रहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सीतामढ़ी की विशाल जनसभा में राजद पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “जंगलराज का मतलब ही है कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और भ्रष्टाचार. ये कुसंस्कार से भरे लोग हैं, ये कुशासन चाहते हैं.” पीएम ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे महान नेताओं ने बिहार को सामाजिक न्याय दिया, लेकिन “जंगलराज आते ही बिहार में बर्बादी का दौर शुरू हो गया. राजद ने बिहार में विकास के पूरे माहौल को नष्ट कर दिया.” मोदी के इस बयान से सभा स्थल पर एनडीए कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया, जबकि महागठबंधन ने इसे चुनावी बयानबाजी करार दिया है.

11:42 AM, 8 Nov 2025 (IST)

जदयू को भारी बहुमत की उम्मीद - मदन सहनी

बिहार के मंत्री एवं बहादुरपुर विधानसभा सीट से जदयू उम्मीदवार मदन सहनी ने शनिवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि एनडीए पहले चरण में भारी बहुमत से आगे चल रहा है और दूसरे चरण में भी यही रुझान बना रहेगा. उन्होंने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की, “विपक्ष हमारे आस-पास भी नहीं फटकने वाला है. हम मुख्यमंत्री और एनडीए की एकजुटता देख रहे हैं, जबकि विपक्ष आपस में ही लड़ रहा है.” सहनी ने आगे कहा कि पहले चरण में सभी सीटों पर बढ़त मिली है और दरभंगा जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर जदयू जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उनके इस बयान से एनडीए खेमे में उत्साह का माहौल है, जबकि महागठबंधन इसे महज हवा-हवाई दावा बता रहा है.

11:30 AM, 8 Nov 2025 (IST)

सीतामढ़ी में पीएम मोदी का बड़ा बयान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है, पहले चरण में जंगलराज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है. चारों तरफ चर्चा है कि बिहार के नौजवानों ने विकास, NDA को चुना है. बिहार की बहनों, बेटियों ने भी NDA की रिकॉर्ड विजय पक्की कर दी है."

10:37 AM, 8 Nov 2025 (IST)

बच्चों को कट्टा सिखा रहे RJD: नीराज कुमार

जदयू प्रवक्ता नीरा कुमार ने समस्तीपुर की वायरल तुकबंदी पर RJD को घेरते हुए कहा, “जिस तरह बच्चे को ‘कट्टा लेकर घूमता, लालटेन वाला लड़का’ सिखाया गया, उसके माता-पिता को भी शर्म आ रही होगी कि ये लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं.कट्टा? ये बच्चे की मानसिक स्थिति खराब कर रहे हैं.” उन्होंने सवाल उठाया कि अगर RJD बंदूक का राज नहीं लाना चाहते तो फिर क्या कर रहे हैं? क्या ये शिक्षा का राज, कानून का राज लाने की बात कर रहे हैं? नीराज़ कुमार ने इसे RJD की गुंडागर्दी की पुरानी मानसिकता का प्रमाण बताया और कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज के ऐसे नमूने दोबारा नहीं देखना चाहती.

10:34 AM, 8 Nov 2025 (IST)

‘म’ से मोदी-नीतीश, ‘म’ से बिहार की जीत: गुरु प्रकाश

भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने पहले चरण की बंपर वोटिंग पर खुशी जताते हुए कहा, “‘म’ से मतदान, ‘म’ से महिला कल्याण और ‘म’ से मोदी-नीतीश की अजेय जोड़ी! पूरे बिहार में हर गांव से महिलाएं उमड़ीं और मोदी-नीतीश के महिला सशक्तिकरण मॉडल पर अपनी मुहर लगाई. यह वोटिंग प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन और नीतीश कुमार के विज़न की स्पष्ट घोषणा है.” उन्होंने दावा किया कि एनडीए पहले चरण में ही दो-तिहाई बहुमत की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है और बिहार की जनता गलती से भी गुंडाराज को वापस नहीं लौटने देगी. पासवान के अनुसार, महिलाओं का भारी मतदान ही इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है जो महागठबंधन के लिए करारा झटका साबित होगा.

10:32 AM, 8 Nov 2025 (IST)

बिहार चुनाव को हाईजैक न करें: प्रशांत किशोर

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा, “बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था, न है. राहुल गांधी भाजपा से लड़ रहे हैं, यह उनकी दिल्ली की लड़ाई है लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव है और यहां की जनता जानना चाहती है कि उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार और राज्य की दुर्दशा से निजात कब मिलेगी? इसका वोट चोरी से क्या लेना-देना? अगर दिल्ली में वोट चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए. बिहार के चुनाव को इस बहाने हाईजैक क्यों कर रहे हैं?” प्रशांत किशोर का यह बयान बिहार की असल समस्याओं को सामने लाता है और विपक्ष पर आरोप लगाता है कि वह राष्ट्रीय मुद्दों को राज्य चुनाव में घसीटकर जनता का ध्यान भटका रहा है.

10:28 AM, 8 Nov 2025 (IST)

चुनाव आयोग पर मनोज झा ने उठाये सवाल

राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में दो या तीन जगह वोट डालता है तो यह पूरी तरह गलत है. चुनाव आयोग का मूल काम मतदाता सूची को शुद्ध करना और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करना था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके. सवाल इसी पर है कि आयोग ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई?” मनोज झा का यह बयान मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों और फर्जी वोटिंग की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर आया है, जिससे लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

8:32 AM, 8 Nov 2025 (IST)

गया में गरजेंगे 3 दिग्गज

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज गया जनसभा करेंगे.

8:31 AM, 8 Nov 2025 (IST)

दूसरा चरण, जानें 122 सीटों पर कहां-कहां दिग्गजों की जनसभा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुबह 11 बजे सीतामढ़ी में रैली को करेंगे संबोधित. दोपहर 1 बजे बेतिया में जनसभा करेंगे. अमित शाह सुबह 11:15 बजे, गोरेलाल मेहता कॉलेज मैदान, बनमनखी (पूर्णिया) बाबा और वसुधा, दोपहर 12:45 बजे ट्रेनिंग कॉलेज मैदान, मुसापुर, कोरहा (कटिहार), दोपहर 2:15 - लखी चंद साहू सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान, निर्मली, सिमराही (सुपौल) में जनसभा करेंगे. राजनाथ सिंह - दोपहर 12:25 बजे - काराकाट, दोपहर 1:45 बजे - दिनारा, दोपहर 3:05 बजे रामगर में जनसभा करेंगे. प्रियंका गांधी पूर्णिया में आज प्रियंका गांधी की जनसभा को संबोधित करेंगी.

