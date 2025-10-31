बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पटना के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का संयुक्त 'संकल्प पत्र' जारी किया गया. इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की नीतियां और विकास योजनाएं शामिल होंगी, जो चुनावी अभियान की दिशा तय करेंगी.
नीतीश कुमार समस्तीपुर में करेंगे जनसभा, NDA ने जारी किया मेनिफेस्टो
Published : October 31, 2025 at 9:21 AM IST|
Updated : October 31, 2025 at 10:24 AM IST
पटना में मुख्यमंत्री और जदयू नेता पहुंचे कार्यक्रम स्थल
#WATCH बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पटना में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां जल्द ही बिहार चुनाव 2025 के लिए NDA का संयुक्त 'संकल्प पत्र' जारी किया जाएगा। #BiharElection2025 pic.twitter.com/Pw6eBodvSm— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 31, 2025
करने दीजिए शिकायत- पवन खेड़ा
राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "कितनी मुद्दाविहीन पार्टी हो सकती है. उनके पास बिहार चुनाव के लिए न कोई एजेंडा, न कोई रिपोर्ट कार्ड, न कोई विज़न. इस बात को मुद्दा बना रहे हैं. जिस पार्टी के प्रधानमंत्री 'मुजरा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हों, वो 'नाच' जैसे शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं. करने दीजिए शिकायत."
#WATCH पटना, बिहार | राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "कितनी मुद्दाविहीन पार्टी हो सकती है। उनके पास बिहार चुनाव के लिए न कोई एजेंडा, न कोई रिपोर्ट कार्ड, न कोई विज़न। इस बात को मुद्दा बना रहे हैं। जिस पार्टी के प्रधानमंत्री… https://t.co/jFQKxwbzbj pic.twitter.com/z4ibjQvUmZ— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
15-20 लोग थे, 3-4 राउंड फायरिंग- जनसुराज
मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर कहा, "उन्हें प्राइवेट गन लेकर चलने की अनुमति कैसे मिली? उन्होंने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे. 15-20 लोग थे. 3-4 राउंड फायरिंग मैंने अपने कान से सुनीं. पैर में गोली मारी गई और बाद में गाड़ी चढ़ाई गई. ये हत्या की गई है. कई लोग घायल हुए हैं."
#WATCH मोकामा (बिहार): मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर कहा, "...उन्हें प्राइवेट गन लेकर चलने की अनुमति कैसे मिली? उन्होंने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं… pic.twitter.com/yYU6vSsxIS— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
मोकामा की घटना पर बोले प्रशांत किशोर
मोकामा में एक जन सुराज कार्यकर्ता की हत्या पर पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "हमारी पार्टी की एक टीम घटनास्थल पर गई है. जैसे ही सूचना मिलेगी, आगे कुछ बताएंगे."
#WATCH दरभंगा, बिहार: मोकामा में एक जन सुराज कार्यकर्ता की हत्या पर पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "हमारी पार्टी की एक टीम घटनास्थल पर गई है। जैसे ही सुचना मिलेगी, आगे कुछ बताएंगे।" pic.twitter.com/2VQs1vVpG0— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
रीतलाल यादव की पत्नी का आरोप
राजद विधायक और प्रत्याशी रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने बताया, "मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और कहती है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धमकी देकर वोट मांग रहे हैं. मेरे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तुमको भी जेल में डालेंगे."
#WATCH दानापुर (बिहार): राजद विधायक और प्रत्याशी रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने बताया, "मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और कहती है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धमकी देकर वोट मांग रहे हैं... मेरे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तुमको भी जेल में डालेंगे।" pic.twitter.com/KqhCiZjbrO— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025
BJP नेता तरुण चुघ का राहुल गांधी पर निशाना
भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, "बिहार में जंगलराज कौन लाया, चारा किसने खाया और नौकरी के बदले जमीन किसने हड़पी थी?. पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं.
#WATCH पटना, बिहार: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, "... बिहार में जंगलराज कौन लाया, चारा किसने खाया और नौकरी के बदले जमीन किसने हड़पी थी?... पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने… pic.twitter.com/ilu22F4ioB— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 30, 2025