नीतीश कुमार समस्तीपुर में करेंगे जनसभा, NDA ने जारी किया मेनिफेस्टो

15-20 लोग थे, 3-4 राउंड फायरिंग- जनसुराज

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर कहा, "उन्हें प्राइवेट गन लेकर चलने की अनुमति कैसे मिली? उन्होंने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे. 15-20 लोग थे. 3-4 राउंड फायरिंग मैंने अपने कान से सुनीं. पैर में गोली मारी गई और बाद में गाड़ी चढ़ाई गई. ये हत्या की गई है. कई लोग घायल हुए हैं."