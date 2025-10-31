ETV Bharat / bharat

नीतीश कुमार समस्तीपुर में करेंगे जनसभा, NDA ने जारी किया मेनिफेस्टो

BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 31, 2025 at 9:21 AM IST

Updated : October 31, 2025 at 10:24 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए आज अपना घोषणापत्र जारी करेगा. सुबह 9.30 बजे पटना के होटल मौर्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार समेत बड़े नेता मौजूद रहेंगे. इसी के साथ आज एनडीए और महागठबंधन के बड़े नेता चुनाव प्रचार में कूदेंगे. बक्सर में जेपी नड्डा, और चिराग पासवान, मुजफ्फरपुर में सम्राट चौधरी की सभा, औरंगाबाद में जीतन राम मांझी, दरभंगा में मनोज तिवारी, समस्तीपुर और दरभंगा में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुंगेर में 3 चुनावी जनसभाएं करेंगे.

10:13 AM, 31 Oct 2025 (IST)

पटना में मुख्यमंत्री और जदयू नेता पहुंचे कार्यक्रम स्थल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा पटना के कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं, जहां बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का संयुक्त 'संकल्प पत्र' जारी किया गया. इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में गठबंधन के सभी सहयोगी दलों की नीतियां और विकास योजनाएं शामिल होंगी, जो चुनावी अभियान की दिशा तय करेंगी.

9:48 AM, 31 Oct 2025 (IST)

करने दीजिए शिकायत- पवन खेड़ा

राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में भाजपा की शिकायत पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, "कितनी मुद्दाविहीन पार्टी हो सकती है. उनके पास बिहार चुनाव के लिए न कोई एजेंडा, न कोई रिपोर्ट कार्ड, न कोई विज़न. इस बात को मुद्दा बना रहे हैं. जिस पार्टी के प्रधानमंत्री 'मुजरा' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हों, वो 'नाच' जैसे शब्द पर आपत्ति जता रहे हैं. करने दीजिए शिकायत."

9:47 AM, 31 Oct 2025 (IST)

15-20 लोग थे, 3-4 राउंड फायरिंग- जनसुराज

मोकामा विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के मामले पर कहा, "उन्हें प्राइवेट गन लेकर चलने की अनुमति कैसे मिली? उन्होंने हमारी गाड़ी के शीशे तोड़ना शुरू कर दिया. इसके बाद उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने लगे. 15-20 लोग थे. 3-4 राउंड फायरिंग मैंने अपने कान से सुनीं. पैर में गोली मारी गई और बाद में गाड़ी चढ़ाई गई. ये हत्या की गई है. कई लोग घायल हुए हैं."

9:44 AM, 31 Oct 2025 (IST)

मोकामा की घटना पर बोले प्रशांत किशोर

मोकामा में एक जन सुराज कार्यकर्ता की हत्या पर पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "हमारी पार्टी की एक टीम घटनास्थल पर गई है. जैसे ही सूचना मिलेगी, आगे कुछ बताएंगे."

9:42 AM, 31 Oct 2025 (IST)

रीतलाल यादव की पत्नी का आरोप

राजद विधायक और प्रत्याशी रीतलाल यादव की पत्नी रिंकू कुमारी ने बताया, "मेरे घर पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है और कहती है कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, धमकी देकर वोट मांग रहे हैं. मेरे बच्चों को भी बोल रहे हैं कि तुमको भी जेल में डालेंगे."

9:12 AM, 31 Oct 2025 (IST)

BJP नेता तरुण चुघ का राहुल गांधी पर निशाना

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर कहा, "बिहार में जंगलराज कौन लाया, चारा किसने खाया और नौकरी के बदले जमीन किसने हड़पी थी?. पूरा देश जानता है कि जो आज अदालतों में लूट और जालसाजी के लिए हाजिर होते हैं, उन्होंने बिहार को बिगाड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकास की राह पर आगे लाए हैं.

Last Updated : October 31, 2025 at 10:24 AM IST

NDA MANIFESTO
NITISH KUMAR
एनडीए का घोषणा पत्र
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025 LIVE UPDATE

