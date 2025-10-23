ETV Bharat / bharat

तेजस्वी यादव बनेंगे CM फेस! आज महागठबंधन की PC में हो सकता है बड़ा फैसला

BIHAR ELECTION
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 23, 2025 at 10:33 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में तैयारियां जोरों पर हैं. आज तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे. बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लावरू के साथ राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की, जिसमें राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. सूत्रों के अनुसार, महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे और मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाएं लगभग सुलझ चुकी हैं, और गठबंधन एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है. आज तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित किया जा सकता है.

LIVE FEED

12:03 PM, 23 Oct 2025 (IST)

चिराग पासवान का महागठबंधन पर निशाना

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन के घटक दलों पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि गठबंधन की पहली प्रेस वार्ता में सुधार के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में महत्वाकांक्षाओं के चलते गठबंधन को ही कमजोर किया गया. पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि प्रेस वार्ता में सिर्फ एक नेता का चेहरा दिखना गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन है. यह बयान महागठबंधन के भीतर चल रही खींचतान और नेतृत्व के मुद्दे को उजागर करता है.

11:19 AM, 23 Oct 2025 (IST)

तेजस्वी यादव पर बिहार का भरोसा: मृत्युंजय तिवारी

महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने तेजस्वी यादव को बिहार का सबसे बड़ा चेहरा बताते हुए दावा किया कि राज्य की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा करती है. तिवारी ने कहा कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के वादों, इरादों और संकल्पों को अच्छी तरह समझती है और इसी आधार पर महागठबंधन को वोट देगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि तेजस्वी ही बिहार में बदलाव का प्रतीक हैं और जनता उनके साथ मजबूती से खड़ी है.

11:16 AM, 23 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन के संवाददाता सम्मेलन पर JDU का तंज

जदयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन के हालिया संवाददाता सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए गठबंधन की एकता और गणित पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा सीटों के लिए महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतारे हैं, जो "भ्रष्टाचारियों का गणित" दर्शाता है. नीरज कुमार ने तंज कसते हुए पूछा कि प्रचार सामग्री में केवल तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है, जबकि राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं की अनदेखी की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है और गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी पर जोर दिया.

11:14 AM, 23 Oct 2025 (IST)

तेजस्वी की घोषणा गेम चेंजर

राजद सांसद मनोज कुमार झा ने तेजस्वी यादव की हालिया घोषणा को गेम चेंजर करार देते हुए महागठबंधन के नेताओं से एकजुटता की अपील की. उन्होंने कहा कि गठबंधन में शामिल विभिन्न पार्टियां अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन अब जनता के बीच यह बात स्थापित हो चुकी है कि महागठबंधन का सामूहिक फुटप्रिंट मजबूत होना चाहिए. झा ने जोर देकर कहा कि गठबंधन को एकजुट होकर काम करना होगा ताकि सभी दलों के हितों को संतुलित करते हुए बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकें.

11:11 AM, 23 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन की हार तय, तेजस्वी के नेतृत्व पर JDU का तंज

जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए जाने की अटकलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि महागठबंधन की स्थिति सुधरने वाली नहीं है और अगर तेजस्वी यादव की इतनी स्वीकार्यता होती तो गठबंधन के भीतर एक दर्जन सीटों पर आपसी टकराव न होता. प्रसाद ने दावा किया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और महागठबंधन को आगामी चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ेगा.

11:06 AM, 23 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन में दरार, NDA की जीत का दावा: शाहनवाज हुसैन

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन में गहरी दरार साफ दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव गठबंधन में पैदा हुई फूट को सुलझाने में पूरी तरह विफल रहे हैं. हुसैन ने कहा कि राजद और कांग्रेस के उम्मीदवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसका फायदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को मिलेगा. उन्होंने दावा किया कि NDA न केवल चुनाव जीतेगा, बल्कि सरकार भी बनाएगा.

11:03 AM, 23 Oct 2025 (IST)

राजद नेता अनिल सहनी ने छोड़ी पार्टी

पूर्व राजद नेता अनिल सहनी ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पार्टी पर अति पिछड़ा समाज को उचित भागीदारी न देने का गंभीर आरोप लगाया. सहनी ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि न तो उनकी बात सुनी गई और न ही उनके समर्थकों को टिकट आवंटन में प्राथमिकता दी गई. उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की, जिसमें टिकट वितरण में कथित अनियमितताओं और पार्टी के भीतर हुए "खेल" का खुलासा करेंगे.

10:40 AM, 23 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन की एकजुटता पर भाजपा का तंज

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन के घटक दलों में एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ के कारण अभी तक सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है. जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एकजुटता का प्रदर्शन भले ही किया जाए, लेकिन जनता समझती है कि जो गठबंधन सीट बंटवारे में असफल है, वह सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो सकता.

