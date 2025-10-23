तेजस्वी यादव बनेंगे CM फेस! आज महागठबंधन की PC में हो सकता है बड़ा फैसला

महागठबंधन के संवाददाता सम्मेलन पर JDU का तंज

जदयू नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन के हालिया संवाददाता सम्मेलन पर कटाक्ष करते हुए गठबंधन की एकता और गणित पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 243 विधानसभा सीटों के लिए महागठबंधन ने 255 उम्मीदवार उतारे हैं, जो "भ्रष्टाचारियों का गणित" दर्शाता है. नीरज कुमार ने तंज कसते हुए पूछा कि प्रचार सामग्री में केवल तेजस्वी यादव का फोटो क्यों है, जबकि राहुल गांधी और मुकेश सहनी जैसे नेताओं की अनदेखी की गई. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अति पिछड़ा होना गुनाह है और गठबंधन के भीतर समन्वय की कमी पर जोर दिया.