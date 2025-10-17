भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बटंवारे पर कहा कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। NDA ने बहुत समय से सीटों का बटवारा कर लिया और उसके बाद आज हमारा नामांकन का आखिरी दिन है... बड़े-बड़े लोग जो दावे करते थे वह तो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। पी.के.(प्रशांत किशोर) को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। बिहार का जो भाव है वह NDA के साथ है.
नीतीश कुमार से मिले अमित शाह, पहले फेज के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन
Published : October 17, 2025 at 8:35 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 9:53 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए NDA ने अपने सभी 243 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं. वहीं महागठबंधन में सीटों का बंटवारा सुलझ गया है. कांग्रेस ने देर रात पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें 48 कैंडिडेट्स के नाम जारी किए गए हैं. इसी बीच, मुकेश सहनी 15 सीटों पर मान गए हैं. खुद सहनी आज गौड़ा बौराम सीट से नामांकन कर सकते हैं. इधर बीजेपी के बाद आरजेडी ने भी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है.
LIVE FEED
महागठबंधन में सीट बटंवारे पर मनोज तिवारी का तंज, बोले- जहां आपस में दिल ना मिले वहां ऐसा ही होता है
सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए निकले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह
केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह तीन दिन के बिहार दौरे पर हैं. आज वो सारण में एक जनसभा को संबोधित करेंगे. वहीं, इससे पहले सीएम आवास पर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने जा रहे हैं.
महागठबंधन के सीट बंटवारे पर संजय झा ने ली चुटकी, बोले-इनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना नहीं
JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने महागठबंधन के सीट बंटवारे पर कहा कि "आज नामांकन का आखिरी दिन है. NDA ने एकजुट होकर अपनी संख्या की घोषणा की है. अन्य नेताओं का प्रचार कार्यक्रम भी आज से शुरू है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो अंतिम दिन भी कौन कहां से लड़ेगा यह तय नहीं है, क्योंकि उनका एजेंडा बिहार का कल्याण करना है ही नहीं. बिहार की जनता सब देख रही है.
आधी रात को कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट, 48 उम्मीदवारों को दिया टिकट
कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशी शामिल हैं. सोनबरसा से शांति देवी, बेनीपुर से मिथिलेश कुमार चौधरी, सकरा से उमेश राम और मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी को टिकट दिया है.
जनता का मिजाज पीएम मोदी-नीतीश कुमार को दोबारा लाना: रवि किशन
भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "जनता का मिजाज पीएम मोदी-नीतीश कुमार को दोबारा लाने का है.. जनता का मिजाज विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है. युवा अपना भविष्य देख रहा है. रोजगार दिया जाएगा". राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा, "वे लोग कहते हैं, हम लोग करते हैं. पीएम मोदी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है".
महागठबंधन में महाटूट स्पष्ट हो गई: भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान
भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा, "महागठबंधन में महाटूट स्पष्ट हो गई है. जिस प्रकार से सिर फुटव्वल चल रहा है, तीन दिन पहले ही हमारी पांचों पार्टियों ने विधिवत घोषणा की, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन होने के बावजूद उनके(महागठबंधन) यहां कोई स्पष्टता नहीं है. ऐसे सिर फुटव्वल करने वाले जितने भी लोग हैं, उनका अस्तित्व नतीजों के साथ खतरे में आएगा और समाप्त हो जाएगा".
गोवा CM प्रमोद सावंत ने किया दावा, बोले-बिहार में NDA की बनेगी सरकार
बिहार विधानसभा चुनाव पर गोवा CM प्रमोद सावंत ने कहा, "यहां NDA की सरकार फिर एक बार बनेगी. NDA ने बिहार में विकास किया है। NDA में युवा, कार्यकर्ता और लोगों को टिकट मिलती है. महागठबंधन में पहले से उनके ठेकेदार हैं उन्हें ही टिकट दी जाती है".
पीके ने सम्राट चौधरी की शैक्षणिकता पर उठाए सवाल: बोले- उन्होंने कब पास की दसवीं
जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "आज सम्राट चौधरी का अपडेटेड एफिडेविट जनता के बीच आया है. इससे पहले जब सम्राट चौधरी जी से पूछा गया था कि उन्होंने दसवीं कक्षा कब पास की थी तो उन्होंने कहा कि इसे वो एफिडेविट में पढ़ सकते हैं. आज उनका एफिडेविट आया है और मैं उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसमें कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उन्होंने दसवीं कक्षा कब पास की.
बिहार में 15 सीटों पर लड़ेगी VIP?
सूत्रों की माने तो महागठबंधन में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात बन गई है. सहनी 15 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. सूत्रों की माने तो वीआईपी प्रमुख को एक राज्यसभा सीट और एक एमएलसी का भी ऑफर दिया गया है. इधर दरभंगा शहरी सीट पर वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमेश सहनी चुनाव लड़ेंगे. दरभंगा पहुंचकर खुद मुकेश सहनी ने उमेश सहनी को मछली मंडी में सिंबल सौंपा.