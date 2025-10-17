नीतीश कुमार से मिले अमित शाह, पहले फेज के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन

महागठबंधन में सीट बटंवारे पर मनोज तिवारी का तंज, बोले- जहां आपस में दिल ना मिले वहां ऐसा ही होता है

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन में सीटों के बटंवारे पर कहा कि जहां आपस में दिल ही नहीं मिले हों, सिर्फ किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की ललक हो, वहां ऐसा ही होता है जैसा महागठबंधन में हो रहा है। NDA ने बहुत समय से सीटों का बटवारा कर लिया और उसके बाद आज हमारा नामांकन का आखिरी दिन है... बड़े-बड़े लोग जो दावे करते थे वह तो मैदान छोड़कर भाग गए हैं। पी.के.(प्रशांत किशोर) को तो हम देख ही नहीं पा रहे हैं। बिहार का जो भाव है वह NDA के साथ है.