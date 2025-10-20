बिहार चुनाव 2025 को लेकर सोमवार दूसरे फेज के नामांकन की आखिरी तारीख है. पहले फेज का नामांकन की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है. पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा.
6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख
Published : October 20, 2025 at 9:32 AM IST|
Updated : October 20, 2025 at 9:49 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. वहीं महागठबंधन में मचे सियासी घमासान के बीच मुकेश सहनी की वीआईपी ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है. बिहार में वोटिंग पहले चरण की 6 नवंबर को है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. बिहार में सत्ता दल एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी मैदान में हैं. बिहार चुनाव 2025 इसबार दिलचस्प होने वाला है.
दूसरे फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन
मुकेश सहनी ने VIP की दूसरी लिस्ट जारी की
मुकेश सहनी ने वीआईपी कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें पांच उम्मीदवारों के नाम शामिल है. पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है. अब तक वीआईपी के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं जो इस प्रकार है.
|प्रत्याशी
|विधानसभा सीट
|भोगेन्द्र सहनी
|औराई
|राकेश कुमार
|बरुराज
|उमेश सहनी
|दरभंगा शहरी
|गणेश भारती
|कुशेश्वरस्थान
|नवीन निषाद
|आलमनगर
|संतोष सहनी
|गौड़ाबौराम
|बाल गोविंद बिंद
|चैनपुर
|मनोज सहनी
|सुगौली
|अर्पणा कुमारी मंडल
|बिहपुर
|सौरभ अग्रवाल
|कटिहार
|वरुण विजय
|केसरिया