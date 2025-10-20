ETV Bharat / bharat

6 नवंबर को वोटिंग, पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख

Bihar Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 9:32 AM IST

Updated : October 20, 2025 at 9:49 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है. वहीं महागठबंधन में मचे सियासी घमासान के बीच मुकेश सहनी की वीआईपी ने 5 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है. बिहार में वोटिंग पहले चरण की 6 नवंबर को है और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को है. 14 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी. बिहार में सत्ता दल एनडीए, महागठबंधन, जन सुराज, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल, आम आदमी पार्टी और AIMIM के प्रत्याशी मैदान में हैं. बिहार चुनाव 2025 इसबार दिलचस्प होने वाला है.

9:46 AM, 20 Oct 2025 (IST)

दूसरे फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन

बिहार चुनाव 2025 को लेकर सोमवार दूसरे फेज के नामांकन की आखिरी तारीख है. पहले फेज का नामांकन की समय-सीमा समाप्त हो चुकी है. पहले चरण के लिए नामांकन वापसी की आज आखिरी तारीख है. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होनी है. 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा.

9:42 AM, 20 Oct 2025 (IST)

मुकेश सहनी ने VIP की दूसरी लिस्ट जारी की

मुकेश सहनी ने वीआईपी कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें पांच उम्मीदवारों के नाम शामिल है. पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम शामिल है. अब तक वीआईपी के 11 उम्मीदवार मैदान में हैं जो इस प्रकार है.

प्रत्याशीविधानसभा सीट
भोगेन्द्र सहनीऔराई
राकेश कुमारबरुराज
उमेश सहनीदरभंगा शहरी
गणेश भारतीकुशेश्वरस्थान
नवीन निषादआलमनगर
संतोष सहनीगौड़ाबौराम
बाल गोविंद बिंदचैनपुर
मनोज सहनीसुगौली
अर्पणा कुमारी मंडलबिहपुर
सौरभ अग्रवालकटिहार
वरुण विजयकेसरिया
Last Updated : October 20, 2025 at 9:49 AM IST

BIHAR ELECTION
बिहार चुनाव 2025
बिहार में वोटिंग
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTION 2025

