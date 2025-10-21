मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

महागठबंधन की आंतरिक कलह पर बीजेपी का तंज

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की आंतरिक फूट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने 243 सीटों के लिए 255 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम 10-11 सीटों पर गठबंधन के दल आपस में ही टकराएंगे. पूनावाला ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब टिकट वितरण और सीट बंटवारे में एकजुटता नहीं है, तो बिहार की प्रगति के लिए ये दल कैसे एकजुट होंगे. उन्होंने महागठबंधन को "टुकड़े-टुकड़े गठबंधन" करार देते हुए इसकी एकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए.