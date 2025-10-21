मुजफ्फऱपुर में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, पप्पू यादव बोले- 'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..'

ETV Bharat / bharat

Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की 122 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया 20 अक्टूबर को खत्म हो गई. वहीं 121 सीटों पर नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई. जिसमें स्क्रूटनी के बाद 61 उम्मीदवार ने नाम वापस ले लिए. ऐसे में कुल 1314 उम्मीदवार रह गए, जो 6 अक्टूबर को अपनी किस्मत आजमाएंगे. इस बीच, झारखंड की पार्टी जेएमएम ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है.

LIVE FEED

3:53 PM, 21 Oct 2025 (IST)

हमारा कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ- सहनी

दरभंगा में VIP प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा, "हमारा कोई उम्मीदवार भाजपा में शामिल नहीं हुआ है. निर्दलीय उम्मीदवार ने भाजपा को समर्थन किया है." गौड़ाबौराम विधानसभा सीट पर उन्होंने कहा, "गलतफहमी हो गई थी, उसे ठीक किया जा रहा है. वहां महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार संतोष सहनी हैं."

3:47 PM, 21 Oct 2025 (IST)

'नीतीश कुमार कांग्रेस के साथ आएंगे..' : पप्पू यादव

पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही नीतीश कुमार का सम्मान किया और भविष्य में करेगी. उन्होंने आगे कहा कि अगर बिहार चुनाव बाद नीतीश कुमार कांग्रेस में आते है तो कांग्रेस उनका सम्मान करेगी.

11:30 AM, 21 Oct 2025 (IST)

मुजफ्फरपुर में CM की सभा - संजय झा

जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कहा, "वह बस एक राजनीतिक पर्यटक हैं. राहुल गांधी का बिहार से क्या संबंध है? उन्होंने कभी बिहार के लिए कभी कुछ किया है? आज मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर जा रहे हैं."

11:08 AM, 21 Oct 2025 (IST)

राहुल गांधी को हम कभी सीरियस नेता नहीं मानते- BJP

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "राहुल गांधी अगर राजनीति में सीरियस होते तो 56-57 साल में युवा नेता नहीं कहलाते. आज तक अगर कांग्रेस को डुबाने का किसी ने काम किया है, कांग्रेस की नैय्या राहुल गांधी के कारण डुबी है. राहुल गांधी समय पर कभी सीरियस होते ही नहीं. आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने SIR पर रोड़ शो किया, यात्रा की. उसके बाद विदेश चले गए. इसलिए राहुल गांधी को हम कभी सीरियस नेता नहीं मानते."

11:05 AM, 21 Oct 2025 (IST)

'कई लोगों पर बाउंड डाउन और CCA-3 के तहत कार्रवाई'

एसएसपी सुशील कुमार ने कहा, "चुनावों को देखते हुए हम लगातार एहतियाती कदम उठा रहे हैं. जिले भर में 8,000 से ज़्यादा लोगों को बाउंड डाउन किया गया है और चार से ज़्यादा लोगों के ख़िलाफ़ धारा सीसीए-3 के तहत कार्रवाई की गई है. पूरे जिले में 33 जगहों पर स्थिर निगरानी टीम के द्वारा चेंकिग की जा रही है, जिसमें किसी भी तरह का अवैध हथियार, अवैध शराब या फिर पैसा हो, उसको रोकने के लिए कई जगहों पर जांच कर रहे है..."

10:59 AM, 21 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन की आंतरिक कलह पर बीजेपी का तंज

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की आंतरिक फूट पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन ने 243 सीटों के लिए 255 उम्मीदवार उतारे हैं, जिसका मतलब है कि कम से कम 10-11 सीटों पर गठबंधन के दल आपस में ही टकराएंगे. पूनावाला ने तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब टिकट वितरण और सीट बंटवारे में एकजुटता नहीं है, तो बिहार की प्रगति के लिए ये दल कैसे एकजुट होंगे. उन्होंने महागठबंधन को "टुकड़े-टुकड़े गठबंधन" करार देते हुए इसकी एकता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए.

10:09 AM, 21 Oct 2025 (IST)

नीतीश कुमार ही NDA के मुख्यमंत्री चेहरा: उपेंद्र कुशवाहा

राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट किया है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं. उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा हैं. बिहार में चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव जीतेंगे." कुशवाहा का यह बयान NDA के भीतर एकजुटता और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसे को दर्शाता है, जो बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण संदेश देता है.

9:04 AM, 21 Oct 2025 (IST)

JMM नहीं लड़ेगी बिहार चुनाव?:

झारखंड की पार्टी जेएमएम (झारखंड मुक्ति मोर्चा) ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है. इससे पहले पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी 20 अक्टूबर को न कोई सूची जारी कि गई और न ही किसी उम्मीदवार ने नामांकन किया. ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस बार बिहार में जेएमएम चुनाव नहीं लड़ेगी.

