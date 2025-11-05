बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल, आज डोर टू डोर कैंपेन

दूसरा चरण : 122 सीटों पर दिग्गजों की जनसभा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बेतिया के वाल्मिकीनगर और चनपटिया में जनसभा करेंगी.

सीएम नीतीश कुमार आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी सभा करेंगे.

हम प्रमुख जीतन राम मांझी बांका के बाराहाट और जमुई में सभा करेंगे.

यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गयाजी और रोहतास में प्रचार करेंगे.

असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी में रैली करेंगे.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बांका के अमरपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, पूर्णिया सदर और सन्हौला में सभा करेंगे.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नरकटियागंज और मधुबन में रहेंगे.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में रैली करेंगे.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में लोगों को संबोधित करेंगे.