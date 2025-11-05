ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग कल, आज डोर टू डोर कैंपेन

बिहार चुनाव 2025
बिहार चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 5, 2025 at 9:20 AM IST

Updated : November 5, 2025 at 10:29 AM IST

पटना : बिहार में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है. 6 नवंबर यानी गुरुवार को 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों के पास आज अंतिम मौका है, वे घर-घर जाकर वोट की अपील कर सकते हैं. दूसरे चरण के लिए आज सियासी दिग्गजों की जनसभाएं है.

10:26 AM, 5 Nov 2025 (IST)

छपरा में कल के वोटिंग की तैयारी पर बोले एसएसपी कुमार आशीष

छपरा: छपरा के एसएसपी कुमार आशीष ने कल होने वाली वोटिंग को लेकर कहा कि पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार अब आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया है और अब शांति अवधि शुरू हो गई है. छपरा पुलिस और प्रशासन सोशल मीडिया समेत विभिन्न क्षेत्रों पर कड़ी नज़र रख रहे हैं ताकि कोई भी अनधिकृत प्रचार न हो सके. अब तक लगभग 21,000 लोगों के ख़िलाफ़ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, 126 मुचलके लगाए गए हैं और 600 लोगों को ज़िले से बाहर भेज दिया गया है..."

10:18 AM, 5 Nov 2025 (IST)

मुकेश सहनी के भाई के नाम वापस लेने पर जदयू ने राजद पर बोला हमला

पटना: विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के उम्मीदवार संतोष सहनी द्वारा गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन वापस लेने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, "वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया है। आप उम्मीदवार खड़ा करते हैं और बाद में नामांकन वापस ले लेते हैं। किसके दबाव में आप नामांकन वापस ले रहे हैं?...अति पिछड़ा वर्ग उन्हें सजा देगा। अति पिछड़ों के खिलाफ यह राजनीतिक अन्याय तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंतवाद की एक प्रक्रिया है..

9:43 AM, 5 Nov 2025 (IST)

मुकेश सहनी द्वारा अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लेने पर बोले तेजस्वी

पटना: महागठबंधन के उप-मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी द्वारा अपने भाई की उम्मीदवारी वापस लेने पर, राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "यह उनका फैसला है। हम उनका समर्थन करते हैं क्योंकि हम उनसे अलग नहीं हैं."

9:11 AM, 5 Nov 2025 (IST)

बिहार चुनाव के बीच पूर्णिया में BSP नेता की बेटी-पत्नी के साथ संदिग्ध मौत

बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई है. मंगलवार देर रात जिले के यूरोपियन कॉलोनी में पति, पत्नी और बेटी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है.यह पूरी घटना पूर्णिया जिले के खजांची हाट थाना के यूरोपियन कॉलोनी की बताई जाती है.

8:58 AM, 5 Nov 2025 (IST)

दूसरा चरण : 122 सीटों पर दिग्गजों की जनसभा

दूसरा चरण : 122 सीटों पर दिग्गजों की जनसभा

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा बेतिया के वाल्मिकीनगर और चनपटिया में जनसभा करेंगी.

सीएम नीतीश कुमार आज कटिहार, किशनगंज और अररिया में चुनावी सभा करेंगे.

हम प्रमुख जीतन राम मांझी बांका के बाराहाट और जमुई में सभा करेंगे.

यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गयाजी और रोहतास में प्रचार करेंगे.

असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी में रैली करेंगे.

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेता चिराग पासवान बांका के अमरपुर, सुल्तानगंज, पीरपैंती, पूर्णिया सदर और सन्हौला में सभा करेंगे.

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नरकटियागंज और मधुबन में रहेंगे.

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह बांका, जमुई, सिकंदरा और गुरुआ में रैली करेंगे.

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी में लोगों को संबोधित करेंगे.

