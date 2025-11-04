राजद नेता रोहिणी आचार्य ने कहा, "वे भारत के प्रधानमंत्री हैं, यह शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं. बिहार की जनता तय करेगी कि उन्हें कट्टे और तलवार वाली सरकार चाहिए या तेजस्वी जो रोजगार की बात करते हैं... प्रधानमंत्री और पूरे NDA के पास लालू परिवार को गाली देने के अलावा और कुछ नहीं है.
पीएम मोदी बिहार की महिलाओं से करेंगे बात, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार
रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी पर तंज
तेजस्वी का बिहार बनाने का एजेंडा
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा में बिहार के विकास का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए कहा, "हमारा विषय बिहार बनाने का है. हमने किसानों के लिए घोषणा की है कि अगर हमारी सरकार बनी, तो हम सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे. गेहूं और धान के लिए, हम धान के MSP के अतिरिक्त ₹300 और गेहूं के MSP के अतिरिक्त ₹400 देंगे. 14 जनवरी को, हम 'माई बहन मान योजना' के तहत महिलाओं के खातों में ₹30,000 जमा करेंगे."
शाहनवाज हुसैन का राजद पर हमला
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, "लालू यादव और उनका परिवार विश्वास में नहीं बल्कि अति आत्मविश्वास में है क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजे तो उनके पक्ष में आने वाले नहीं हैं, इसलिए दिखावा कर रहे हैं कि फलां तारीख को शपथ लेंगे, यह योजना देंगे. लालू यादव और तेजस्वी यादव जितने झूठे वादे कर सकते हैं, कर रहे हैं, कोई उनके वादों पर विश्वास नहीं करता। अब जब लालू यादव भी प्रचार में उतर आए हैं, तो लोगों को जंगलराज की याद आ गई है."
मनोज झा का NDA पर तंज
राजद के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने एनडीए नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा, "ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती. 2020 में हुआ। शर्म आनी चाहिए, आप कर नहीं पाते और करने वाले को भी इनकार करते हैं." झा का यह बयान महागठबंधन की नौकरी नीति और 2020 में राजद शासनकाल में हुई भर्तियों की उपलब्धि को रेखांकित करता है, जिससे चुनावी बहस में रोजगार मुद्दा फिर गरमाया.
मीसा भारती का दावा
राजद की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मीसा भारती ने महागठबंधन के पक्ष में जोरदार प्रचार करते हुए कहा, "हमें अपार समर्थन मिल रहा है, तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम मुद्दों पर चुनाव में जा रहे हैं. हम युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, चाहे वह महंगाई की बात हो या नौकरियों की. 2005 से डबल इंजन की सरकार है... बिहार की दुर्दशा सबने देखी है, बिहार में डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद न फैक्ट्री है, न रोजगार के साधन, पलायन सबसे ज्यादा है... प्रधानमंत्री मंच से कट्टे की बात करते हैं जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई देने की बात करते हैं. युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है."
तेजस्वी का महिलाओं-कर्मचारियों से खास वादा
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को लुभाने वाला बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, "माई-बहन मान योजना के तहत 14 जनवरी को एक साल का यानी 30,000 रुपए सीधे खातों में डालेंगे. सभी सरकारी कर्मचारियों का होम कैडर से 70 किलोमीटर की दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे." तेजस्वी के इन वादों से चुनावी माहौल में महिलाएं और कर्मचारी वर्ग उत्साहित नजर आ रहा है.
तेजस्वी का किसानों को लुभावना वादा
राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव ने किसानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार आएगी तो धान के MSP के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा. गेहूं खरीद पर MSP के अतिरिक्त 400 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान किया जाएगा... सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त में दिलाएंगे." तेजस्वी के इस बयान से बिहार चुनाव में किसान मुद्दा एक बार फिर गरमाता दिख रहा है.
मुकेश सहनी का NDA पर प्रहार
विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और महागठबंधन की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है. सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी. जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, वे कोई फैसला नहीं ले रहे, नौकरशाह ले रहे हैं. सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है. ऐसे में जनता बदलाव चाहती है." केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर दिए बयान की निंदा करते हुए सहनी ने कहा, "इन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है. राहुल गांधी मछुआरा समुदाय की तकलीफों को समझने गए, लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार के निषाद समुदाय का अपमान है. एनडीए और गिरिराज सिंह निषाद समुदाय का इस तरह अपमान और गुमराह करते हैं, उन्हें बिहार के निषाद समुदाय से माफी मांगनी चाहिए."
जंगलराज का शोर छोड़कर काम गिनाएं: खेसारी लाल
छपरा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार और मशहूर भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने एनडीए नेताओं पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा, "एनडीए के नेता जंगलराज छोड़कर अपना काम बताएं कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है. योगी आदित्यनाथ किसी नेता के मुंह से ही जंगलराज सुन लिए हैं, क्योंकि वे तो यहां रहे नहीं हैं. उन्हें एक बार छपरा में आकर यहां के व्यापारियों का दर्द देखना चाहिए, तब उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं." खेसारी का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एनडीए और महागठबंधन के बीच तीखी जुबानी जंग को और गरमा रहा है.