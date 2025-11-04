पीएम मोदी बिहार की महिलाओं से करेंगे बात, आज थम जाएगा चुनाव प्रचार

मुकेश सहनी का NDA पर प्रहार

विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के संस्थापक और महागठबंधन की ओर से बिहार के उपमुख्यमंत्री पद के दावेदार मुकेश सहनी ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, "समाज के हर वर्ग, जाति और धर्म में सरकार बदलने का जबरदस्त उत्साह है. सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी. जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, वे कोई फैसला नहीं ले रहे, नौकरशाह ले रहे हैं. सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से चल रही है. ऐसे में जनता बदलाव चाहती है." केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर दिए बयान की निंदा करते हुए सहनी ने कहा, "इन लोगों की मानसिकता ठीक नहीं है. राहुल गांधी मछुआरा समुदाय की तकलीफों को समझने गए, लेकिन इस पर कटाक्ष करना बिहार के निषाद समुदाय का अपमान है. एनडीए और गिरिराज सिंह निषाद समुदाय का इस तरह अपमान और गुमराह करते हैं, उन्हें बिहार के निषाद समुदाय से माफी मांगनी चाहिए."