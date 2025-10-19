19 दिन और... 6 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग, महागठबंधन में सीटों पर तनातनी

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले JDU नेता नीरज कुमार, कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा

JDU नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, "ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब परिवार ही उलझ गया. कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा है. कोई माता-पिता को नामांकन के लिए ले जा रहा है. महागठबंधन का घटक दल का नेता घोषित नहीं हुआ है. बिहार की जनता जानती है कि स्थायी सरकार वही दे सकता है. जिसके पास निश्चय हो. निश्चय है नहीं, नेता है नहीं. राजनीति में जो दुर्गति पहले हुई है, वही हाल महागठबंधन का होगा".