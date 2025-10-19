ETV Bharat / bharat

19 दिन और... 6 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग, महागठबंधन में सीटों पर तनातनी

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 19, 2025 at 10:06 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 11:07 AM IST

पटना: बिहार में पहले फेज के चुनाव में सिर्फ 19 दिन बचा है. सोमवार को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है. NDA में सीट शेयरिंग के बाद घटन दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं. वहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर घमासान मचा है. सवाल ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन बिना मुख्यमंत्री चेहरे के बिहार चुनाव लड़ेगा. इस बीच कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है.

11:28 AM, 19 Oct 2025 (IST)

जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द

गोपालगंज की छह विधानसभा सीटों पर 52 नामांकन स्वीकृत हुए. इस दौरान बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. स्क्रूटनी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई.

11:08 AM, 19 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले JDU नेता नीरज कुमार, कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा

JDU नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, "ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब परिवार ही उलझ गया. कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा है. कोई माता-पिता को नामांकन के लिए ले जा रहा है. महागठबंधन का घटक दल का नेता घोषित नहीं हुआ है. बिहार की जनता जानती है कि स्थायी सरकार वही दे सकता है. जिसके पास निश्चय हो. निश्चय है नहीं, नेता है नहीं. राजनीति में जो दुर्गति पहले हुई है, वही हाल महागठबंधन का होगा".

11:00 AM, 19 Oct 2025 (IST)

गठबंधन की राजनीति में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं पैदा: राजद नेता मृत्युंजय तिवारी

राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "गठबंधन की राजनीति के इस दौर में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। राजद सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस से सीट मांगने नहीं जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। अभी भी समय है कि महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है, हमें भरोसा है कि वो भी ठीक हो जाएगा।"

10:19 AM, 19 Oct 2025 (IST)

कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र से VIP पार्टी को झटका, उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द

दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित VIP पार्टी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द हो गया है. उनके सिंबल पत्र पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. जिससे निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया.

10:07 AM, 19 Oct 2025 (IST)

प्रशांत किशोर के बयान पर दिलीप जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया, बोले-जनता सब समझ रही

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान NDA और जनसुराज में है लड़ाई पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "...यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है. बिहार की जनता समझ रही है कि चुनाव महागठबंधन और NDA के बीच है".

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
PATNA NEWS
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ELECTIONS 2025

