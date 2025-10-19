गोपालगंज की छह विधानसभा सीटों पर 52 नामांकन स्वीकृत हुए. इस दौरान बरौली विधानसभा क्षेत्र से जनशक्ति जनता दल (JJD) के उम्मीदवार धर्मेंद्र कुमार गुप्ता उर्फ धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया है. स्क्रूटनी प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के सामान्य प्रेक्षकों की निगरानी में संपन्न हुई.
19 दिन और... 6 अक्टूबर को पहले फेज की वोटिंग, महागठबंधन में सीटों पर तनातनी
Published : October 19, 2025 at 10:06 AM IST|
Updated : October 19, 2025 at 11:07 AM IST
जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी धर्मेंद्र क्रांतिकारी का नामांकन पत्र रद्द
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बोले JDU नेता नीरज कुमार, कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा
JDU नेता नीरज कुमार ने महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर कहा, "ये महागठबंधन का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब परिवार ही उलझ गया. कोई दादी का फोटो लेकर घूम रहा है. कोई माता-पिता को नामांकन के लिए ले जा रहा है. महागठबंधन का घटक दल का नेता घोषित नहीं हुआ है. बिहार की जनता जानती है कि स्थायी सरकार वही दे सकता है. जिसके पास निश्चय हो. निश्चय है नहीं, नेता है नहीं. राजनीति में जो दुर्गति पहले हुई है, वही हाल महागठबंधन का होगा".
गठबंधन की राजनीति में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं पैदा: राजद नेता मृत्युंजय तिवारी
राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "गठबंधन की राजनीति के इस दौर में कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं। राजद सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है। हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक में कांग्रेस से सीट मांगने नहीं जाते हैं। इस बात को समझना चाहिए। अभी भी समय है कि महागठबंधन के सभी दलों के शीर्ष नेतृत्व बैठकर इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है, हमें भरोसा है कि वो भी ठीक हो जाएगा।"
कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र से VIP पार्टी को झटका, उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द
दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित VIP पार्टी के उम्मीदवार गणेश भारती का नामांकन रद्द हो गया है. उनके सिंबल पत्र पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे. जिससे निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें निर्दलीय उम्मीदवार घोषित कर दिया.
प्रशांत किशोर के बयान पर दिलीप जायसवाल ने दी प्रतिक्रिया, बोले-जनता सब समझ रही
जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बयान NDA और जनसुराज में है लड़ाई पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "...यह चुनावी रणनीति का हिस्सा है. बिहार की जनता समझ रही है कि चुनाव महागठबंधन और NDA के बीच है".