बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर चाचा बनाम भतीजे की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी. चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग की एलजेपीआर के 5 प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार को उतारा है.
'बिहार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है' बोले - योग गुरु बाबा रामदेव
Published : October 18, 2025 at 8:50 AM IST
LIVE FEED
बिहार चुनाव में चाचा Vs भतीजा
बिहार में मुकाबला दिलचस्प होगा- रामदेव
योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री की नीतियों पर भरोसा करती है. तेजस्वी पर उन्होंने कहा कि वे भी अपनी बात जनता के बीच मजबूती से रख रहे हैं.