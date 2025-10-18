ETV Bharat / bharat

'बिहार चुनाव में मुकाबला दिलचस्प होने वाला है' बोले - योग गुरु बाबा रामदेव

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 8:50 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण का नामांकन शुक्रवार को खत्म हो गया. आखिरी दिन 1698 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा. वहीं एनडीए में पहले चरण के उम्मीदवार सियासी रण में उतर चुके है. जबकि महागठबंधन में सीटों की उलझन अब तक सुलझ नहीं पाई है. पहले चरण के नामांकन में कई सीटों पर दो-दो दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं.

8:40 AM, 18 Oct 2025 (IST)

बिहार चुनाव में चाचा Vs भतीजा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक बार फिर चाचा बनाम भतीजे की सियासी लड़ाई देखने को मिलेगी. चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग की एलजेपीआर के 5 प्रत्याशियों के सामने अपने उम्मीदवार को उतारा है.

8:39 AM, 18 Oct 2025 (IST)

बिहार में मुकाबला दिलचस्प होगा- रामदेव

योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि इस बार बिहार का चुनाव दिलचस्प होने वाला है. उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ भी की और कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री की नीतियों पर भरोसा करती है. तेजस्वी पर उन्होंने कहा कि वे भी अपनी बात जनता के बीच मजबूती से रख रहे हैं.

NITISH KUMAR
बिहार विधानसभा चुनाव 2025
TEJASHWI YADAV
BIHAR NEWS
BIHAR ELECTION 2025
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

