लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब केस में अब 4 दिसंबर को आएगा फैसला

नीतीश लहर में बहेगा महागठबंधन: राजीव रंजन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से चंद घंटे पहले जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया, “रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है...यह नीतीश लहर है...मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की बनने वाली सरकार को दे दिया है. महिलाएं खासी उत्साहित हैं। उनके जीवन में बड़े बदलाव का एक रोडमैप नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया है...आज नौजवान और महिलाएं पूरी मजबूती से NDA के साथ खड़ी हैं.” पटना के कोतवाली में ‘25 से 30, फिर से नीतीश’ होर्डिंग के वायरल होने के बाद राजीव रंजन का यह बयान एनडीए खेमे में छाई जीत की बयार को और तेज कर रहा है, जहां कल 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाले मतदान को नीतीश कुमार की लगातार चौथी प्रचंड जीत का अंतिम मुहर बताया जा रहा है.