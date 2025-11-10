ETV Bharat / bharat

लालू परिवार को बड़ी राहत, लैंड फॉर जॉब केस में अब 4 दिसंबर को आएगा फैसला

BIHAR ELECTION 2025
बिहार चुनाव का दूसरा चरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 10, 2025 at 9:02 AM IST

Updated : November 10, 2025 at 11:37 AM IST

Bihar Elections Live : बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है, जहां मंगलवार यानी 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होना है. दो चरणों के चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव तक सभी दलों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी. इधर वोटिंग से ठीक 48 घंटे पहले भारत-नेपाल सीमा को सील कर दिया गया है. बीएसएफ और बिहार पुलिस लगातार गश्त कर रही है. साथ ही, बिहार की झारखंड और यूपी से लगी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है.

11:36 AM, 10 Nov 2025 (IST)

राहुल गांधी पर भड़के गिरिराज सिंह

वोट चोरी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है. अगर राहुल गांधी में थोड़ी सी भी काबिलीयत है, तो महाराष्ट्र और हरियाणा में केस करना चाहिए. केवल हल्ला करने से नहीं होता. SIR पर भी हल्ला किया. इनका हारना तय है. ये पहले से वातावरण बना रहे हैं."

11:35 AM, 10 Nov 2025 (IST)

युवा वोटर निर्णायक भूमिका निभाएंगे, क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?

क्या इस चुनाव में महिला और युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाएंगे, यह पूछे जाने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "विकास और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर युवा और महिला मतदाता एकजुट हो जाते हैं. उन्हें उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकता है. इसलिए वे आभार व्यक्त करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अनुभव बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है. इस बार उम्मीद है कि आकांक्षाएं पूरी होंगी."

11:34 AM, 10 Nov 2025 (IST)

तेजस्वी-राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता- जायसवाल

BJP सांसद संजय जयसवाल ने कहा, "तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता. हर घंटे मतदान के आकडे आ रहे थे. पहली बार रिकॉर्ड मतदान हुआ. ज़ाहिर बात है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की नींद उड़ी हुई है. उन्हें पता है कि सत्ता उनके हाथ से निकल गई है. अब वे सिर्फ 20 सीटें जीतने की कोशिश कर रहे हैं."

10:47 AM, 10 Nov 2025 (IST)

लैंड फॉर जॉब केस: आरोप तय करने का फैसला टला

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटियां मीसा भारती व हेमा यादव, बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को टाल दिया. विशेष न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला 4 दिसंबर के लिए सुरक्षित रख लिया. सीबीआई ने आरोप पत्र में दावा किया है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले गरीबों से सस्ते में जमीन लिखवाई गई थी. आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने डिस्चार्ज की मांग की, जबकि सीबीआई ने इसे खारिज करने का अनुरोध किया.

10:03 AM, 10 Nov 2025 (IST)

नीतीश लहर में बहेगा महागठबंधन: राजीव रंजन

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से चंद घंटे पहले जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने दावा किया, “रिकॉर्ड तोड़ मतदान होने की संभावना है...यह नीतीश लहर है...मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA की बनने वाली सरकार को दे दिया है. महिलाएं खासी उत्साहित हैं। उनके जीवन में बड़े बदलाव का एक रोडमैप नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया है...आज नौजवान और महिलाएं पूरी मजबूती से NDA के साथ खड़ी हैं.” पटना के कोतवाली में ‘25 से 30, फिर से नीतीश’ होर्डिंग के वायरल होने के बाद राजीव रंजन का यह बयान एनडीए खेमे में छाई जीत की बयार को और तेज कर रहा है, जहां कल 11 नवंबर को 122 सीटों पर होने वाले मतदान को नीतीश कुमार की लगातार चौथी प्रचंड जीत का अंतिम मुहर बताया जा रहा है.

10:01 AM, 10 Nov 2025 (IST)

एनडीए को मिलेगा बंपर आशीर्वाद, दो तिहाई बहुमत पक्का: गुरु प्रकाश

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले भाजपा के प्रदेश महासचिव एवं स्टार प्रचारक गुरु प्रकाश पासवान ने बड़ा दावा करते हुए कहा, “कल 122 सीटों पर मतदान होने जा रहा है... हम आश्वस्त हैं कि जिस प्रकार से पहले चरण में बंपर वोटिंग हुई थी, कल के मतदान में भी हमें बंपर आशीर्वाद मिलेगा. 14 नवंबर को NDA दो तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है.”

9:56 AM, 10 Nov 2025 (IST)

पटना में फिर गूंजा '25 से 30, फिर से नीतीश' का नारा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले राजधानी पटना के कोतवाली इलाके में '25 से 30, फिर से नीतीश' लिखा एक बड़ा होर्डिंग लगाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह होर्डिंग जदयू के आधिकारिक अभियान का हिस्सा लगता है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2025 से 2030 तक फिर से सत्ता सौंपने का संदेश दिया गया है. एनडीए की ओर से यह नारा पूरे बिहार में लोकप्रिय हो रहा है, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सुशासन की निरंतरता का प्रतीक बन चुका है.

8:57 AM, 10 Nov 2025 (IST)

दूसरा चरण, जानें 122 सीटों पर कहां-कहां मतदान

बिहार में दूसरे चरण के मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है. मंगलवार सुबह 7 बजे से 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. दूसरे चरण में 20 जिलों की, जिन 122 सीटों पर मतदान होना है, उनमें गयाजी, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, बांका, जमुई, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्वी चंपारण (मोतिहारी), पश्चिमी चंपारण (बेतिया) शामिल है.

