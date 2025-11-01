अमित शाह ने गोपालगंज में चुनावी सभा को संबोधिक किया. उन्होंने कहा, 'ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है. बिहार जंगलराज थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है, उनके साथ रहेगा. ये चुनाव सुशासन बनाम जंगलराज का चुनाव है. गोपालगंज वालों ने वर्ष 2002 के बाद कभी भी यहां आरजेडी को जिताया नहीं है. मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी ये रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे.'
ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है- अमित शाह
Published : November 1, 2025 at 9:56 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 10:19 AM IST
गोपालगंज में गरजे अमित शाह
बिहार जंगलराज थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी ने जो बिहार को विकास की राह पर आगे बढ़ाया है, उनके साथ रहेगा।
ये चुनाव सुशासन बनाम जंगलराज का चुनाव है।
गोपालगंज वालों ने वर्ष 2002 के बाद कभी भी यहां…
राकेश रौशन बीजेपी में शामिल
2020 में राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके एलजेपी कैंडिडेट राकेश रौशन आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं. उनको 24,947 वोट मिले थे. यहां से इस बार भी सतीश कुमार यादव को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है, जिनको पिछली बार 59,230 मत मिले थे. वहीं तेजस्वी यादव को 97,404 मत मिले थे.
दुलारचंद यादव की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आई
जन सुराज समर्थक दुलारचंद यादव की पोस्टमोर्टम रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट के अनुसार, दुलारचंद की मौत गोली लगने से नहीं हुई. पैर में लगी गोली आर-पार निकल गई थी, लेकिन जानलेवा नहीं थी. असल वजह रही फेफड़े का फटना और कार्डियो-रेस्पिरेटरी फेल्योर. रिपोर्ट में स्पष्ट है कि पीठ पर किसी भारी वस्तु से जोरदार धक्का लगा, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े. इससे सीने की कई पसलियां टूट गईं और फेफड़ा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. सांस रुकने से हृदय गति थम गई.
अमित शाह के प्रचार में बाधा
खराब मौसम के कारण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका. अमित शाह पटना हवाई अड्डे पर मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
नीतीश सरकार पर भड़कीं रोहिणी
आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वे 2005 से सत्ता में हैं तो उन्होंने क्या किया? मुख्यमंत्री रोजगार देने को असंभव बताते थे लेकिन उसी असंभव को संभव तेजस्वी यादव ने बनाया और 5 लाख नियुक्ति पत्र दिए. वहीं एडीए के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा, "उन्हें यही बात कहने में कितने साल लग गए? तेजस्वी यादव ने जो-जो वादा किया था, उसी को उन्होंने अपने घोषणापत्र में शामिल किया है. यह महिला सम्मान की बात करते हैं लेकिन इस बार चुनाव में एनडीए कितनी महिलाओं को टिकट दिया?"
NDA के घोषणापत्र पर उन्होंने कहा,…
पटना पहुंचीं प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है. वह पटना पहुंच चुकी हैं. हालांकि बारिश के कारण प्रचार कार्यक्रम में देरी हो सकती है. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने एनडीए के घोषणापत्र में नौकरी देने की बात पर तंज कसते हुए कहा, "अभी तक क्यों नहीं दी? अब क्यों बात कर रहे हैं?"
दुलारचंद हत्याकांड राजनीतिक- अखिलेश सिंह
कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने मोकामा हत्याकांड पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा, "यह एक राजनीतिक हत्या है. कल मैंने इसकी जांच और कार्रवाई करने की मांग की थी."
मोकामा हत्याकांड पर क्या बोले दिलीप जायसवाल?
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मोकामा हत्याकांड पर कहा कि बिहार में कानून का राज है. उन्होंने कहा, 'अपराधी कोई भी हो, उसे कानून के राज में सजा मिलती है. जांच रिपोर्ट आने पर ही इस पर विस्तार से कुछ कहा जा सकता है, लेकिन पूरा प्रशासन घटना पर नजर रखे हुए है और अपराधियों पर मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है.'
महागठबंधन पर चिराग का तंज
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि "...हम जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से रुझान NDA के पक्ष में दिख रहे हैं, एक बात तो तय है कि NDA की मजबूत सरकार बनने जा रही है. 2020 में विभाजित NDA और संयुक्त महागठबंधन था, विभाजन हुआ लेकिन उसके बावजूद NDA ने सरकार बनाई लेकिन आज स्थिति विपरीत है, आज विभाजित महागठबंधन है, संयुक्त NDA है.
पवन सिंह का खेसारी लाल यादव पर बड़ा बयान
भाजपा नेता और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अभिनेता खेसारी लाल यादव के बयान पर कहा, "15 साल पहले का बिहार देखिए, आज का बिहार देखिए, फर्क है या नहीं? क्या विकास है, क्या नहीं सब सामने दिख रहा है..."
उन्होंने आगे कहा, "बिहारी कहलाना गर्व की बात है, हम बिहारी…
मनोज झा का PM पर निशाना
आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने मोकामा हत्याकांड को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा, "...ये पहली बार नहीं हुआ है... प्रधानमंत्री किस मुंह से जंगलराज की बात करते हैं? DGP क्या रिपोर्ट ले रहे हैं? ये तो खुला-और-बंद मामला दिख रहा है."
संजय जायसवाल का राहुल पर तंज
भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी NDA के स्टार प्रचारक हैं. जब भी वे बोलते हैं, NDA के पक्ष में बोलते हैं. छठ पूजा का जिस तरह अपमान किया है, उससे बिहार की जनता सोच रही है कि यह कौन है जो यहां प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है. राहुल जैसे लोग बिहार की संस्कृति को नहीं समझते, न ही यहां के लोगों को जानते हैं। इस बार कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ेगी."
बिहार में बिगड़ी कानून-व्यवस्था: तेज प्रताप
जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने बिहार की खराब होती स्थिति पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने कहा, "पूरे राज्य में हालात बेहद गंभीर हैं. प्रशासन को तुरंत कड़ा एक्शन लेना चाहिए. सरकार को इस पर संज्ञान लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों..."
