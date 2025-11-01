ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का चुनाव है- अमित शाह

संजय जायसवाल का राहुल पर तंज

भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा, "मैं हमेशा कहता हूं कि राहुल गांधी NDA के स्टार प्रचारक हैं. जब भी वे बोलते हैं, NDA के पक्ष में बोलते हैं. छठ पूजा का जिस तरह अपमान किया है, उससे बिहार की जनता सोच रही है कि यह कौन है जो यहां प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है. राहुल जैसे लोग बिहार की संस्कृति को नहीं समझते, न ही यहां के लोगों को जानते हैं। इस बार कांग्रेस को भारी हार झेलनी पड़ेगी."