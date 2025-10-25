आज अमित शाह खगड़िया, मुंगेर और नालंदा से भरेंगे हुंकार, नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में करेंगे जनसभा

पीएम मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे रैली

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छठ पूजा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को और धार देंगे. जहां वे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और छपरा में रैलियों को संबोधित करेंगे. उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन होकर केवल अफवाहें फैलाने और झूठे वादों के सहारे जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है. जायसवाल ने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में मन बना चुकी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पांच पांडवों की तरह मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष की संयुक्त प्रेस वार्ता में न मल्लिकार्जुन खरगे और न ही राहुल गांधी के शामिल होने से उनकी कमजोरी उजागर हो गई है.