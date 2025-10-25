आज अमित शाह खगड़िया, मुंगेर और नालंदा से भरेंगे हुंकार, नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में करेंगे जनसभा

बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है और महागठबंधन के पक्ष में माहौल है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि उनके भाषण में सकारात्मकता का अभाव था. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि 11 साल के शासन में पीएम ने बिहार को कुछ नहीं दिया, केवल ठगा है, जबकि गुजरात को तरजीह दी. उन्होंने दावा किया कि बिहार हर मामले में गुजरात से बड़ा है, फिर भी उसे उसका हक नहीं मिला. तेजस्वी ने यह भी कहा कि अति पिछड़ा समाज के उपमुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एनडीए और भाजपा अति पिछड़ा समाज के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं.
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है, जहां प्रमुख नेता जनसभाओं के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं. वहीं शनिवार को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह एनडीए के प्रचार की कमान संभालेंगे और खगड़िया, मुंगेर व नालंदा में रैलियों को संबोधित करेंगे. दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बक्सर और फुलवारी शरीफ में जनसभाओं के माध्यम से मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे. महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जिससे बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह गरमा गया है.
तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला
नित्यानंद राय का तेजस्वी पर तीखा हमला
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी के 20 महीने के शासन में विकास नहीं, बल्कि डकैती, गरीबों की जमीन हड़पने, मछुआरों का जल लूटने और अपहरण जैसे कृत्य बढ़ेंगे. राय ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने पिछले 20 वर्षों में बिहार में जो प्रगति की, वह तेजस्वी की सोच से परे है. उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं, गरीबों, किसानों और युवाओं के उत्थान की नीयत तेजस्वी में नहीं है.
विवेक ठाकुर का तेजस्वी पर हमला
भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने राघोपुर से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी को पहले मौका मिला था, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर होने के कारण नीतीश कुमार को मजबूरी में उनका साथ छोड़ना पड़ा. ठाकुर ने नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ दृढ़ता की सराहना करते हुए दावा किया कि बिहार की जनता ऐसी बातों में नहीं फंसेगी. उन्होंने तेजस्वी के बयानों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो "आधा समय जेल और आधा समय बेल पर" रहता है. यह बयान बिहार चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है.
रवि किशन ने की नीतीश की तारीफ, कहा- "वही रहेंगे मुख्यमंत्री"
भाजपा सांसद रवि किशन ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी झूठ नहीं बोलते और उनकी कथनी-करनी में कोई अंतर नहीं है, जिसे पूरा बिहार और भारत जानता है. रवि किशन ने दावा किया कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे. यह बयान एनडीए के प्रचार अभियान को और मजबूती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि विपक्षी महागठबंधन नीतीश सरकार पर लगातार हमलावर है.
तेजस्वी यादव के लिए "बिहार का नायक" पोस्टर जारी
बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव के समर्थन में एक नया पोस्टर पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है, जिसमें उन्हें "बिहार का नायक" के रूप में दर्शाया गया है. यह पोस्टर महागठबंधन के प्रचार अभियान का हिस्सा है, जो तेजस्वी को युवा और गतिशील नेतृत्व के रूप में पेश कर रहा है. पोस्टर में उनके चित्र के साथ बिहार की जनता से बदलाव और विकास के लिए समर्थन की अपील की गई है. इस कदम को राजद की ओर से मतदाताओं के बीच तेजस्वी की लोकप्रियता को और बढ़ाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है.
पीएम मोदी 30 अक्टूबर को करेंगे रैली
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अक्टूबर को छठ पूजा के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को और धार देंगे. जहां वे मुजफ्फरपुर के मोतीपुर और छपरा में रैलियों को संबोधित करेंगे. उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन होकर केवल अफवाहें फैलाने और झूठे वादों के सहारे जनता को भटकाने की कोशिश कर रहा है. जायसवाल ने दावा किया कि बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में मन बना चुकी है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पांच पांडवों की तरह मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जबकि विपक्ष की संयुक्त प्रेस वार्ता में न मल्लिकार्जुन खरगे और न ही राहुल गांधी के शामिल होने से उनकी कमजोरी उजागर हो गई है.