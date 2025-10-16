राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को अलीनगर से भाजपा द्वारा टिकट दिए जाने पर कहा कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं. कई पुराने नेता हैं, जिनकी नाराजगी सामने आई है, इसलिए ये नई भाजपा है. मैथिली ठाकुर लोकगायिका हैं, बिहार की बेटी हैं. लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता तय करेगी कि क्या फैसला लेना है.
आज बिहार आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM नीतीश कुमार भी शुरू करेंगे प्रचार
Published : October 16, 2025 at 8:53 AM IST
पटना: बिहार में आज से नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में उतरेंगे. मुख्यमंत्री सरायरंजन और बहादुरपुर जाएंगे. वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तीन दिनों तक बिहार में रहेंगे. इस बीच, महागठबंधन में सीट शेयरिंग से पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है. बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कुटुंबा से चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस ने अब तक 22 सीटों पर उम्मीदवारों घोषित कर दिए हैं. वहीं एनडीए के घटक दल आरएलएम के उपेन्द्र कुशवाहा ने अपने 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है.
LIVE FEED
मैथिली ठाकुर को टिकट मिलने पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने उठाये सवाल, बोले भाजपा को कार्यकर्ताओं पर नहीं भरोसा
बिहार की जनता विकास से जुड़ना चाहती है जंगलराज से नहीं: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर
भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि NDA और NDA के कार्यों की रफ्तार बिहार चुनाव में बहुत स्पष्ट दिख रही है. दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं. NDA के उम्मीदवारों को देखिए, ढेरों युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, ताकि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी NDA सरकार बनाकर दी जा सके. दूसरी ओर जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया गया है. क्या लालू प्रसाद यादव बिहार को वापस जंगलराज बनाने की सोच रहे हैं? बिहार के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे. बिहार की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है.
पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने भाजपा से दिया इस्तीफा
टिकट घोषणा के बाद उथल-पुथल का दौर जारी है. इसी बीच पीरपैंती के विधायक ललन पासवान ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है. उनकी जगह मुरारी पासवान को टिकट दिया गया है. जिससे वो नाराज थे.
चिराग पासवान की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा: LJP(R) उम्मीदवार राजू तिवारी
LJP(R) प्रदेश अध्यक्ष और गोविंदगंज विधानसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार राजू तिवारी ने कहा, "हम अपने नेता चिराग पासवान को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने मेरे जैसे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया और उनके भरोसे पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा. 2025 में फिर से NDA की सरकार बनेगी". उन्होंने आगे कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है. सब कुछ ठीक है।"
बिहार में भारी बहुमत के साथ NDA की बनेगी सरकार: छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव
छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि "NDA पूरी मजबूती से एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ रही है. बिहार की जनता ने फिर से बिहार में NDA की सरकार बनाने का मन बना रखा है. जिस प्रकार से भाजपा और NDA ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, पहले ही दौर में प्रत्याशियों के चयन को लेकर पूरे बिहार में उत्साह है और उन्हें भारी समर्थन मिल रहा है. वहीं, महागठबंधन के गठबंधन के अंदर लड़ाई है और गठबंधन की पार्टियों के बीच भी लड़ाई है. निश्चित रूप से बिहार में भारी बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है".
NDA गठबंधन ने सबसे पहले उम्मीदवारों की सूची की जारी: बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल
बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, "हमारे 101 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है. NDA गठबंधन ने सबसे पहले सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों की सूची जारी की. NDA गठबंधन कितनी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है, मतदाता इसे समझ रहे हैं. राजद-कांग्रेस के महागठबंधन में जिस तरह से सिर फुटव्वल हो रहा है, जनता समझ रही है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो क्या स्थिति होगी..."
बिहार में आज से चुनावी शोर, समस्तीपुर से नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज
बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग और घटक दलों की ओर से उम्मीदवारों की घोषणा के बाद नामांकन शुरू हो चुका है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत भी करेंगे. मुख्यमंत्री समस्तीपुर के सराय रंजन और दरभंगा के बहादुरपुर में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे.
उपेंद्र कुशवाहा की RLM के 4 कैंडिडेट की लिस्ट जारी
दिल्ली के लौटने के बाद उपेन्द्र कुशवाहा ने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया हैं. सासाराम सीट से उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता, मधुबनी से माधव आनंद, उजियारपुर से प्रशांत कुमार पंकज और दिनारा से आलोक कुमार के नाम शामिल हैं.
कांग्रेस की लिस्ट में कौन-कौन?
बिहार में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग से पहले अपने 22 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. कुटुंबा सीट से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टिकट दिया गया है. बेगूसराय से अमिता भूषण, सुलतानगंज से ललन कुमार और गरीब दास बछवाड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे.
बिहार में अमित शाह 3 दिन करेंगे कैंप
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर आज पटना आएंगे. दरअसल, बीजेपी ने अपने सभी 101 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. ऐसे में आज से अमित शाह एनडीए की चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे और कई जनसभा को भी संबोधित करेंगे.