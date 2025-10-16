आज बिहार आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, CM नीतीश कुमार भी शुरू करेंगे प्रचार

बिहार की जनता विकास से जुड़ना चाहती है जंगलराज से नहीं: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर कहा कि NDA और NDA के कार्यों की रफ्तार बिहार चुनाव में बहुत स्पष्ट दिख रही है. दूसरी ओर महागठबंधन में टकराव चल रहा है. लालू प्रसाद यादव के खिलाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं. NDA के उम्मीदवारों को देखिए, ढेरों युवा उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, ताकि बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी NDA सरकार बनाकर दी जा सके. दूसरी ओर जंगलराज वालों ने बाहुबली और गुंडों के बेटों को टिकट दिया गया है. क्या लालू प्रसाद यादव बिहार को वापस जंगलराज बनाने की सोच रहे हैं? बिहार के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे. बिहार की जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है.