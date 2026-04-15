Bihar CM Oath Live: आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी
Bihar CM Oath Live: आज बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा. सम्राट चौधरी नये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. बुधवार सुबह 10:50 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इतिहास में पहली बार बिहार में बीजेपी से कोई नेता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. नीतीश कुमार की सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे. राज्यसभा जाने के कारण नीतीश कुमार ने मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया. नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे. अब आगे की सत्ता सम्राट चौधरी संभालेंगे. सम्राट चौधरी का राजनीति सफर साल 1990 से शुरू हुआ था. पहली बार 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में कृषि मंत्री बने थे. किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने और उम्र कम होने के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा था. 2014 में नीतीश सरकार में शहरी विकास और आवास मंत्री के रूप में शपथ ली. 2021 में पंचायती राज मंत्री और फिर 2024 में एनडीए सरकार में डिप्टी सीएम बने. अब बिहार के नये मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करेंगे.
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Bihar CM Oath Live: जेपी नड्डा और नितिन नवीन होंगे शामिल
आज सम्राट चौधरी बिहार सीएम के रूप में शपथ लेंगे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे.