Bihar CM Oath Live: आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे सम्राट चौधरी

Bihar CM Oath Live: जेपी नड्डा और नितिन नवीन होंगे शामिल

आज सम्राट चौधरी बिहार सीएम के रूप में शपथ लेंगे. इस दौरान केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे.