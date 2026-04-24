Bihar Assembly Floor Test : विधानसभा में सम्राट चौधरी ने विश्वास मत प्राप्त किया
Published : April 24, 2026 at 7:35 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 10:23 AM IST
आज बिहार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया. सीएम सम्राट चौधरी सदन में ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल किया. 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. उनके साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली.
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विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया. इसके बाद बिहार गीत के साथ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई. शुक्रवार को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था.
विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया
नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पास नहीं होने पर विधानसभा में सम्राट चौधरी की सरकार ने विपक्ष के प्रति निंदा प्रस्ताव रखा. विजय चौधरी की तरफ से प्रस्ताव रखा गया. बहुमत के साथ निंदा प्रस्ताव हुआ पास. विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया.
ध्वनिमत से विश्वास मत प्राप्त किया
सम्राट चौधरी की सरकार ने ध्वनिमत से विश्वास मत प्राप्त किया. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने इसकी घोषणा की. विधानसभा अध्यक्ष ने बधाई दी.
मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है- सम्राट चौधरी
सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति नवीन और एनडीए के शीर्ष नेताओं के प्रति आभार जताया. उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी की बपौती नहीं है, 14 करोड़ जनता के समर्थन से मैं बना हूं. लालू जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बनाया है. लालू प्रसाद यादव का अत्याचार नहीं हुआ था तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता. सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया दो-दो बार डिप्टी सीएम बनाया और अब मुख्यमंत्री बनाया.
क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कोई समझौता- सम्राट चौधरी
सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, उनकी सरकार में थ्रीसी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कभी समझौता नहीं होगा.
कोई खजाना खाली नहीं है- बिजेंद्र प्रसाद यादव
उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खजाना खाली होने की बात कही है मैं उसका जवाब दे रहा हूं कोई खजाना खाली नहीं है. जहां तक कर्ज लेने की बात है तो उसके लिए भी नियम बनाया गया है. भारत सरकार भी कर्ज लेती है और अमेरिका भी कर्ज लेता है और इसीलिए वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और रिजर्व बैंक बनाया गया है.
बिहार के लोग आज गर्व से सिर उठाकर चलते हैं- श्रवण कुमार
जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा नीतीश कुमार ने बिहार को सम्मान दिलाने का काम किया है. कभी बिहार कहलाना अपमान था. नीतीश कुमार ने वो काम किया, जिससे पूरे देश और दुनिया में बिहार के लोग गर्व से सिर उठाकर चलते हैं.
अख्तरुल ईमान ने CM सम्राट चौधरी को दी बधाई
असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी नए और युवा मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे सीमांचल, दलित और मुसलमानों का ख्याल रखने की उम्मीद है.
तेजस्वी यादव ने बधाई तक नहीं दी - राजू तिवारी
एलजेपी (रामविलास) प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने बिहार विधानसभा में कहा, आज फ्लोर टेस्ट है, यह प्रक्रिया है. 202 सीटें हैं हमारी. कोई दिक्कत नहीं है. हम सब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में काम करेंगे. राज्यसभा चुनाव में भी आपने देखा होगा कि विपक्ष के लोग अपने नेता के नेतृत्व में अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं. राजू तिवारी ने सवाल उठाया कि सम्राट चौधरी को तेजस्वी यादव ने बधाई तक नहीं दी है. इन लोगों को सत्ता के लिए बेचैनी है. बिहार की जनता एक दहाई तक नहीं पहुंचने देगी
शराबबंदी फेल नहीं है - विजय चौधरी
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने शराबबंदी पर कहा कि, नीतीश कुमार के कार्यकाल में शराबबंदी लागू की गई थी, जो आज फेल नहीं है. यह कानून है और जो इसे तोड़ने की कोशिश करते है, वो गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं. लोगों को सजा हो रही है. यहीं शराबबंदी कानून की सफलता है. यह कानून आगे भी चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि, जब शराबबंदी कानून 2016 में जब लागू हुआ था तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर मैं था तेजस्वी यादव जहां बैठे हैं, वहां आज के विधानसभा अध्यक्ष और जहां मैं खड़ा हूं वहां तेजस्वी यादव थे यह संयोग ही है.
25 से 30 तक नीतीश का ही काम चलेगा- विजय चौधरी
विजय चौधरी ने विपक्ष की ओर निशाना साधते हुए कहा कि, सत्ता का हस्तांतरण इतनी आसानी से हो जाएगा, इन्हें पच नहीं रहा है. उन्होंने कहा कि, 25 से 30 फिर से नीतीश का नाम तेजस्वी यादव ले रहे हैं, 25 से 30 तक नीतीश का ही काम चलेगा, आने वाली पीढ़ी भी कहेगी नीतीश कुमार जैसा नेता हम लोगों के बीच क्यों नहीं है.
डिप्टी सीएम विजय चौधरी का संबोधन
डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने संबोधन में कहा, यह ऐतिहासिक घटना है कि एक गठबंधन को 25 सालों से लगातार जनता समर्थन कर रही है. एनडीए की दूसरी पीढ़ी अब सरकार चला रही है. अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि एनडीए की तीसरी पीढ़ी भी बिहार में सरकार चलाएगी. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा, हमें मलाल है कि दूर दृष्टि वाला नेता हमसे दूर चला गया लेकिन नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उनके सपनों का बिहार बनाएंगे.
'विजय बाबू बोलवें करेंगे जलेबी तो छनवे करेंगे' - तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार हर क्षेत्र में फिसड्डी है. आज बिहार पर 4 लाख करोड़ का कर्ज है. नेता प्रतिपक्ष ने विजय चौधरी की ओर इशारा करते हुए कहा कि विजय बाबू बोलवें करेंगे जलेबी तो छनवे करेंगे.
लगता है कि मोदी जी से डर गए हैं- तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि शकुनी चौधरी जी भागलपुर की धरती से कहा था कि मोदी जी को गाड़ देंगे, लेकिन लगता है कि मोदी जी से डर गए हैं
सम्राट चौधरी की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर- तेजस्वी
तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन लालू जी के पाठशाला से निकले हैं. सम्राट चौधरी इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए. सम्राट चौधरी जी पगड़ी जो हटाए हैं उसको संभाल कर रखिएगा उस पर विजय सिंहा की नजर है. हम लोग संतुष्ट हैं लेकिन ओरिजिनल भाजपा के जो लोग हैं वह ठगे हुए महसूस कर रहे हैं
बीजेपी ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया- तेजस्वी यादव
सदन में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, '2025 से 2030 फिर से नीतीश' यह नारा दिया गया था. हम लोग कहते थे कि भाजपा वाले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे, और आप लोगों ने देखा कि बीजेपी वालों ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया. उन्होंने कहा कि, तेजस्वी 5 साल में पांच सरकार का गठन देश में कहीं ऐसा देखा होगा. सम्राट चौधरी को हम दिल से धन्यवाद देते हैं लेकिन इलेक्टेड सीएम को हटाकर सलेक्टेड सीएम बन गए.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचे विधानसभा
विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम बड़ी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है. इस बीच, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार पहुंचे विधानसभा एनडीए विधायकों ने स्वागत किया. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी विधानसभा पहुंच चुके है. एनडीए के विधायकों ने उनका स्वागत किया.
सम्राट चौधरी को विपक्ष का भी समर्थन - भगवान सिंह कुशवाहा
सत्ता पक्ष के विधायकों का दावा है कि, यदि अंतरात्मा पर विधायक वोट करेंगे तो सम्राट चौधरी को समर्थन देने वाले विधायकों की संख्या 240 संख्या तक पहुंच जाएगी. जदयू के विधायक भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा, सम्राट चौधरी को विपक्ष का भी है समर्थन
दो दशक बाद आज बिन नीतीश बिहार का सदन
बिहार में पिछले 20 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि नीतीश कुमार दोनों सदनों में से किसी के सदस्य नहीं होंगे. जदयू के तरफ से श्रवण कुमार को इस बार विधानसभा में विधायक दल का नेता बनाया गया है.
बिहार विधानसभा में 201 बनाम 41
बिहार विधानसभा के विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का सबसे पहले संबोधन होगा. फिर सम्राट चौधरी अपनी सरकार के विश्वास मत को लेकर सदन में प्रस्ताव करेंगे क्योंकि एनडीए के पास 201 विधायकों का प्रचंड बहुमत है. जबकि विपक्ष में केवल 41 विधायक ही हैं. इसलिए विश्वास मत हासिल करने में कहीं कोई परेशानी होने वाली नहीं है. विश्वास मत प्राप्त करने के बाद सम्राट चौधरी, सरकार की क्या प्राथमिकता होगी संबोधन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे . मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा सभी दलों के सदस्यों को भी बोलने का विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से मौका दिया जाएगा.
एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने की थी बैठक
सत्र शुरू होने से पहले गुरुवार को अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की और नेताओं से सदन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया. विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया. आगामी सत्र के बारे में बोलते हुए, उपमुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सदन नई बिहार सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले विश्वास प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करेगा और मतदान करेगा.
हम बहुमत दिखाएंगे- राम कृपाल यादव
भाजपा नेता राम कृपाल यादव ने सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई बिहार सरकार के फ्लोर टेस्ट पर कहा, "आज फ्लोर टेस्ट है. हमें सुबह 11:00 बजे वहां जाना है. लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम बहुमत दिखाएंगे."
फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे- JDU विधायक शालिनी मिश्रा
JDU विधायक शालिनी मिश्रा ने बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर कहा, "मैं मुख्यमंत्री को बधाई देती हूं, निश्चित रूप से फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे."
आज फ्लोर टेस्ट होगा- उपेंद्र कुशवाहा
राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "ये तो सामान्य प्रक्रिया है पक्ष और विपक्ष में अंतर इतना है कि कोई मतलब नहीं है लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है इसके चलते आज फ्लोर टेस्ट होगा."
नए चेहरों को जगह मिलने की उम्मीद
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की हालिया मुलाकात को इसी संदर्भ से जोड़ा भी जा रहा है. हालांकि एनडीए में मंत्रियों को लेकर कोई तनातनी हो इसकी संभावना नहीं के बराबर है. इधर, सूत्रों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में भाजपा और जदयू के नए चेहरों को जगह मिलना तय है, जिससे कई पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है.
फ्लोर टेस्ट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार?
फ्लोर टेस्ट और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जेडीयू कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे. पिछली सरकार में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जदयू के खाते में मुख्यमंत्री सहित नौ मंत्री थे. इसके अलावा लोजपा (रामविलास) के दो और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के एक-एक मंत्री शामिल थे. इधर, बताया जाता है कि जदयू अपने कोटे में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रही है.