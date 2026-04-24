Bihar Assembly Floor Test : विधानसभा में सम्राट चौधरी ने विश्वास मत प्राप्त किया

फ्लोर टेस्ट के बाद मंत्रिमंडल विस्तार?

फ्लोर टेस्ट और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद यह तय माना जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा. जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समय जेडीयू कोटे से दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे. पिछली सरकार में भाजपा के दो उप मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री थे, जबकि जदयू के खाते में मुख्यमंत्री सहित नौ मंत्री थे. इसके अलावा लोजपा (रामविलास) के दो और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के एक-एक मंत्री शामिल थे. इधर, बताया जाता है कि जदयू अपने कोटे में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का दबाव बना रही है.