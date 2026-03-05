नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान.. जाएंगे राज्यसभा, 10 अप्रैल तक रहेंगे CM

नीतीश के राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ता रो पड़े

JDU नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की संभावना पर गहरा दुख जताते हुए कड़ा विरोध व्यक्त किया है. पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता रो रही है और होली के मौके पर भी किसी ने उत्सव नहीं मनाया. उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हजारों जदयू कार्यकर्ता रो रहे हैं, उन्होंने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे थे, न कि किसी अन्य के लिए। पटेल ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें कोई समस्या नहीं है और यदि कोई बड़ा निर्णय लिया जाना था तो कार्यकर्ताओं से सलाह ली जानी चाहिए थी. जनता ने नीतीश के नाम पर वोट दिया है, इसलिए उनसे पूछना जरूरी है.