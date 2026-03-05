ETV Bharat / bharat

नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान.. जाएंगे राज्यसभा, 10 अप्रैल तक रहेंगे CM

नीतीश कुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 5, 2026 at 9:14 AM IST

Nitish Kumar LIVE Updates: क्या बिहार में मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है. यह सवाल इसलिए क्योंकि CM नीतीश कुमार ने अपने राज्यसभा जाने का ऐलान कर दिया है. जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक वो 10 अप्रैल तक सीएम रहेंगे. ऐसे में अब निशांत कुमार को लेकर कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है. सवाल ये भी है कि अगर नीतीश राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला सीएम कौन होगा?. इधर, गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगे, जिसमें शामिल होने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पटना आ सकते हैं. बता दें कि गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है.

11:18 AM, 5 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार का औपचारिक ऐलान

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव लड़ने का औपचारिक ऐलान कर दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश साझा करते हुए कहा कि पिछले दो दशकों से अधिक समय से बिहार की जनता ने उन पर अटूट विश्वास और समर्थन बनाए रखा, जिसके बल पर उन्होंने राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा की और बिहार को विकास एवं सम्मान के नए आयाम प्रदान किए. नीतीश कुमार ने अपनी पुरानी इच्छा का जिक्र करते हुए बताया कि संसदीय जीवन की शुरुआत से ही उनके मन में बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) का सदस्य बनने की चाहत थी. इसी क्रम में वे अब राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं. उन्होंने जनता से आभार व्यक्त करते हुए भरोसा दिलाया कि उनका जनता से रिश्ता भविष्य में भी अटूट रहेगा और विकसित बिहार के संकल्प के साथ नई सरकार को पूरा सहयोग व मार्गदर्शन मिलता रहेगा.

10:36 AM, 5 Mar 2026 (IST)

CM आवास की सुरक्षा कड़ी

हिलसा विधायक कृष्ण मुरारी को कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर से खदेड़ दिया है. गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई है. कार्यकर्ताओं के हंगामे को देखते हुए डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे है. पटना डीएम और एसएसपी भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर नजर बनाए हुए हैं.

JDU कार्यकर्ताओं में हड़कंप (ETV Bharat)

10:35 AM, 5 Mar 2026 (IST)

CM आवास के बाहर लगे 'जयचंद होश में आओ' के नारे

इस बीच, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आवास के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है. इधर कार्यकर्ता 'जयचंद होश में आओ' के नारे लगा रहे हैं.

10:17 AM, 5 Mar 2026 (IST)

'नीतीश कुमार के साथ साजिश बर्दाश्त नहीं'

CM आवास के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा जारी है. कार्यकर्ता नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं. जेडीयू नेता संतोष कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए. वहीं जेडीयू कार्यकर्ता मनोज कुशवाहा ने आरोप लगाया कि, नीतीश कुमार के साथ साजिश की जा रही है, जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

9:55 AM, 5 Mar 2026 (IST)

नीतीश के राज्यसभा जाने पर कार्यकर्ता रो पड़े

JDU नेता राजीव रंजन पटेल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन की संभावना पर गहरा दुख जताते हुए कड़ा विरोध व्यक्त किया है. पटना में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्योंकि बिहार की जनता रो रही है और होली के मौके पर भी किसी ने उत्सव नहीं मनाया. उन्होंने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हजारों जदयू कार्यकर्ता रो रहे हैं, उन्होंने घर-घर जाकर नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे थे, न कि किसी अन्य के लिए। पटेल ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक है, उन्हें कोई समस्या नहीं है और यदि कोई बड़ा निर्णय लिया जाना था तो कार्यकर्ताओं से सलाह ली जानी चाहिए थी. जनता ने नीतीश के नाम पर वोट दिया है, इसलिए उनसे पूछना जरूरी है.

9:12 AM, 5 Mar 2026 (IST)

होली पर ऐसे मजाक आम बात - गिरिराज सिंह

नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "होली पर ऐसे मज़ाक आम बात हैं."

9:11 AM, 5 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार पर क्या बोले RJD नेता मृत्युंजय तिवारी

इधर RJD नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन दाखिल करने की संभावना पर कहा, "ऐसी खबरे चल रही हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं. हमारे नेता तेजस्वी यादव चुनाव से पहले यह बात कहते थे कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. अगर उन्होंने उन्हें राज्यसभा भेज दिया तो ये लोग सफल हो जाएंगे."

9:10 AM, 5 Mar 2026 (IST)

नीतीश कुमार पर क्या बोले विजय चौधरी?

इससे पहले बुधवार को वरिष्ठ नेता और बिहार के मंत्री विजय चौधरी पटना में JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के घर पहुंचे. बैठक में JDU के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी JDU MLC संजय गांधी मौजूद रहें. पटना में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों पर बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिरी फैसला लेंगे. बातचीत चल रही है, आखिरी फैसला उन्हें ही लेना है. इधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बारे में उन्होंने कहा, कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि वे राजनीति में एक्टिव हों और पार्टी की एक्टिविटी में हिस्सा लें."

NITISH KUMAR
NITIN NABIN NOMINATION
बिहार राज्यसभा चुनाव
BIHAR NEWS
NITISH KUMAR RAJYA SABHA NOMINATION

