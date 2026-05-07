आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार, निशांत बनेंगे मंत्री, शपथ ग्रहण में PM मोदी भी रहेंगे मौजूद
पटना: बिहार में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का आज पहला विस्तार होगा. पटना स्थित गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां राज्यपाल सैयद अता हसनैन नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. निशांत कुमार भी मंत्री बनेंगे. जेडीयू और बीजेपी के अलावे सभी सहयोगी दलों (एलजेपीआर, हम और आरएलएम) से नेताओं को मंत्री बनाया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत एनडीए के अन्य दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे.
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एलजेपीआर, हम और आरएलएम से कौन?
एलजेपीआर कोटे से पूर्व मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह ही फिर से मंत्री बनेंगे. हम से पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री बनना तय है. हालांकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है.
बीजेपी कोटे से कौन-कौन मंत्री?
बीजेपी कोटे से पूर्व डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, रामकृपाल यादव, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, लखेंद्र पासवान, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, जीवेश कुमार मिश्रा, श्रेयसी सिंह और रमा निषाद का नाम फाइनल माना जा रहा है.