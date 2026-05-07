आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार, निशांत बनेंगे मंत्री, शपथ ग्रहण में PM मोदी भी रहेंगे मौजूद

एलजेपीआर, हम और आरएलएम से कौन?

एलजेपीआर कोटे से पूर्व मंत्री संजय पासवान और संजय सिंह ही फिर से मंत्री बनेंगे. हम से पूर्व मंत्री संतोष कुमार सुमन भी मंत्री पद की शपथ लेंगे. वहीं आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री बनना तय है. हालांकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है.