बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पास, सरकार ने कहा-सभी वादा पूरा करेंगे

एक-एक कर वादा पूरा करेंगे-श्रवण कुमार

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया है, एक-एक कर सबको पूरा करेंगे. विपक्ष के लोग चिंता ना करें. देश में बिहार पहला राज्य है, जहां स्वरोजगार के लिए प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10000 दिया जा रहा है. अब तक एक करोड़ 56 लाख जीविका दीदियों को 10000 की राशि दी गई है. बिहार की जनता विपक्ष के झांसे में नहीं आई. विपक्ष भाई बहन योजना के लिए फार्म भरवा रहे थे और उगाही भी कर रहे थे. बिहार की महिलाओं ने इन पर विश्वास नहीं किया. नीतीश कुमार के 20 साल का जो मॉडल है, उसके सामने विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया.