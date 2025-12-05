ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पास, सरकार ने कहा-सभी वादा पूरा करेंगे

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 5, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : December 5, 2025 at 11:49 AM IST

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है. शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी. बुधवार को नीतीश सरकार ने 91717.1135 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में रखा था. बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र कुल 5 दिनों तक चला. नयी सरकार गठन के बाद यह पहला सत्र रहा.

LIVE FEED

12:38 PM, 5 Dec 2025 (IST)

विधान परिषद की कारवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

विधान परिषद की कारवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है. शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन दोनों सदनों से अनुपूरक बजट पास हो गया है.

12:20 PM, 5 Dec 2025 (IST)

विधान परिषद विपक्ष ने वॉकआउट किया

विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद पहुंचे. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट किया. इसपर वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा विपक्ष इधर-उधर की बात नहीं करें.

12:18 PM, 5 Dec 2025 (IST)

विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त

विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया है. सत्र समाप्ति के बाद अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी है.

12:15 PM, 5 Dec 2025 (IST)

नीतीश कुमार ने दी शिक्षकों को नौकरी

विधान परिषद में जदयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने कहा कि जब तेजस्वी सरकार में थे, राजद के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने शिक्षक को नौकरी देने के फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किया. शिक्षा मंत्री राजद का था और बहाली नहीं किया गया. अंत में मुख्यमंत्री ने शिक्षक के नौकरी वाले फाइल पर हस्ताक्षर किए. बिना जमीन लिखाए शिक्षकों को सरकारी नौकरी दिए. इसका क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं.

12:12 PM, 5 Dec 2025 (IST)

एक-एक कर वादा पूरा करेंगे-श्रवण कुमार

मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वादा किया है, एक-एक कर सबको पूरा करेंगे. विपक्ष के लोग चिंता ना करें. देश में बिहार पहला राज्य है, जहां स्वरोजगार के लिए प्रत्येक परिवार की एक महिला सदस्य को 10000 दिया जा रहा है. अब तक एक करोड़ 56 लाख जीविका दीदियों को 10000 की राशि दी गई है. बिहार की जनता विपक्ष के झांसे में नहीं आई. विपक्ष भाई बहन योजना के लिए फार्म भरवा रहे थे और उगाही भी कर रहे थे. बिहार की महिलाओं ने इन पर विश्वास नहीं किया. नीतीश कुमार के 20 साल का जो मॉडल है, उसके सामने विपक्ष पूरी तरह से साफ हो गया.

12:04 PM, 5 Dec 2025 (IST)

विनियोग विधेयक स्वीकृत

विनियोग विधेयक 2025 विधानसभा में स्वीकृत. 91717.11 करोड़ का विनियोग विधेयक स्वीकृत किया गया.

11:55 AM, 5 Dec 2025 (IST)

बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट स्वीकृत

बिहार विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट स्वीकृत कर दी गयी है. बुधवार को सरकार ने 91717.1135 करोड़ का बजट सदन में पेश किया था. वित्त विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव ने विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश किया.

11:53 AM, 5 Dec 2025 (IST)

'मैं तो अभी नया हूं' -इंद्रजीत गुप्ता

सदन में आईआईपी के इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि द्वितीय अनुपूरक बजट के बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है. मैं तो अभी नया हूं, लेकिन क्या यह 5 साल में प्रत्येक साल आएगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी.

11:50 AM, 5 Dec 2025 (IST)

राजद के विरोध पर सत्तापक्ष का हंगामा

बजट को लेकर राजद के विधान परिषद सौरव कुमार के बयान पर सत्तापक्ष ने हंगामा किया. उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जनता ने पांच साल के लिए हमें मैंडेट दिया है. विपक्ष भी राज्य में विकास के कार्य में सहयोग करे. दोनों तरफ का सकारात्मक ऊर्जा विकास के काम में लगे.

11:47 AM, 5 Dec 2025 (IST)

आलोक मेहता ने सरकार पर उठाए सवाल

राजद की ओर से आलोक मेहता ने अनुपूरक बजट लाने पर सवाल खड़ा किया. आलोक मेहता ने कहा कि सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को लेकर फैसला ले रही है. जिन महिलाओं को 10000 राशि नहीं मिली है, क्या उन्हें लेने का अधिकार नहीं है.

11:46 AM, 5 Dec 2025 (IST)

अनुपूरक बजट पर चर्चा

विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के लिए बीजेपी को 33 मिनट, जदयू को 31 मिनट, आरजेडी को 9 मिनट, लोजपा रामविलास को 6 मिनट, कांग्रेस को 2 मिनट, हम को 2 मिनट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 मिनट, माले को 1 मिनट, सीपीआई एम को 1 मिनट, बीएसपी को 1 मिनट, आईआईपी को 1 मिनट समय दिया गया है.

11:45 AM, 5 Dec 2025 (IST)

सदन से अनुपस्थि रहीं राबड़ी देवी

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी सदन में मौजूद नहीं रहीं. नयी सरकार गठन के बाद बिहार विधानसभा का यह पहला सत्र है. इसमें सरकार की ओर से अनुपूरक बजट पेश किया गया है, जिसपर चर्चा के बाद पास किया जाएगा.

11:41 AM, 5 Dec 2025 (IST)

अनुपूरक बजट पर विपक्ष का सवाल

विपक्ष ने सवाल उठाया कि सरकार को इतनी बड़ी अनुपूरक बजट लाने की क्यों जरूरत पड़ी. जब बजट बनता ही है तो फिर सरकार अनुपूरक बजट क्यों लायी है.

11:40 AM, 5 Dec 2025 (IST)

बजट में बांधों की सुरक्षा और ग्रामीण विकास की चर्चा

बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी ने बांधों की सुरक्षा स्थिति का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन पटेल पर रखा. विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट के तहत ग्रामीण विकास विभाग पर चर्चा शुरू.

11:36 AM, 5 Dec 2025 (IST)

अनुपूरक बजट पर राजद विरोध

राजद विधान पार्षद सौरव कुमार ने अनुपूरक बजट पर सवाल उठाया. कहा कि अनुपूरक बजट में आपदा प्रबंधन को लेकर पैसा देने की बात की गई है. हमें नहीं लगता है ये उचित है. ये सरकार अवसरवादी है. यही कारण है कि अनुपूरक बजट लाई है.

11:35 AM, 5 Dec 2025 (IST)

11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू

11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी. लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के साथ सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति के गठन का प्रस्ताव सदन में पेश किया गया.

