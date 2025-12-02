ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, स्पीकर बने BJP के प्रेम कुमार

BIHAR ASSEMBLY SESSION 2025
बिहार विधानसभा सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 2, 2025 at 11:07 AM IST

Updated : December 2, 2025 at 11:58 AM IST

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हो गया है. जिसके लिए सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन किया था. डॉ. प्रेम कुमार को 18 वें विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना गया है क्योंकि उनके अलावे किसी और ने नामांकन नहीं किया था. वहीं इसके अलावा आज कई नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ लिया. मोकामा से जदयू के विधायक अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, इसलिए उन्होंने शपथ नहीं लिया है. वहीं अमरेंद्र पांडे आज विधानसभा नहीं आये हैं.

LIVE FEED

1:10 PM, 2 Dec 2025 (IST)

सम्राट चौधरी और विजय कुमार चौधरी ने दी बधाई

विजय कुमार चौधरी ने कहा, 2 दिसंबर को 2015 में मुझे भी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने सर्व सम्मति से विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया था. मेरे लिए खास है कि एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष को सर्व सम्मति से चुना गया है. 2015 में जब मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था तब नेता प्रतिपक्ष आप ही थे.

1:06 PM, 2 Dec 2025 (IST)

नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को बधाई दी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेम कुमार को बधाई दी. मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को ही बधाई दी और कहा कि प्रेम कुमार ने मंत्री के रूप में अच्छा काम किया है.

11:52 AM, 2 Dec 2025 (IST)

विपक्ष को भी साथ लेकर चलेंगे- तेजस्वी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया. तेजस्वी यादव ने बधाई देते हुए कहा कि आप तो ज्ञान और मोछ की भूमि से आते हैं पूरी उम्मीद है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी लेकर चलेंगे.

11:24 AM, 2 Dec 2025 (IST)

प्रेम कुमार निर्विरोध चुने गए बिहार विधानसभा अध्यक्ष

बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होते ही सचिव ने राज्यपाल के आदेश को सदन में पढ़कर सुनाया. अध्यक्ष पद के लिए कुल चार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार के नाम पर थे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उसका अनुमोदन किया, जिसके बाद सदन में सर्वसम्मति से प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया.

10:56 AM, 2 Dec 2025 (IST)

विजय चौधरी ने बताया कौन बनेगा विधानसभा अध्यक्ष

बिहार विधानसभा के 18 वें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार बनेंगे यह तय हो गया है. संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अध्यक्ष पद के लिए प्रेम कुमार ने एकमात्र नॉमिनेशन किया है, इसलिए उनका अध्यक्ष बनना तय है. आगे उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार पुराने सदस्य हैं, उनको सत्ता और विपक्ष सबका अनुभव है, वो सबको साथ लेकर चलेंगे.

विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)
बिहार विधानसभा सत्र
NITISH KUMAR
विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार
TEJASHWI YADAV
BIHAR ASSEMBLY SESSION 2025

