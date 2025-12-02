बिहार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित, स्पीकर बने BJP के प्रेम कुमार

प्रेम कुमार निर्विरोध चुने गए बिहार विधानसभा अध्यक्ष

बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होते ही सचिव ने राज्यपाल के आदेश को सदन में पढ़कर सुनाया. अध्यक्ष पद के लिए कुल चार प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक प्रेम कुमार के नाम पर थे. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेम कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उसका अनुमोदन किया, जिसके बाद सदन में सर्वसम्मति से प्रेम कुमार को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया.