BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: विधानसभा में 91717 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: 40000 करोड़ अनुपूरक बजट का अनुमान

नीतीश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025 -26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा. 2025 -26 के लिए पहले अनुपूरक बजट जुलाई में पेश किया गया था जो 47512 करोड़ का था. सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट में भी अच्छी खासी राशि की व्यवस्था सरकार कर सकती है. पिछले साल 32000 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार यह 40000 करोड़ के आसपास हो सकता है.