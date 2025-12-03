ETV Bharat / bharat

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: विधानसभा में 91717 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र
बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 3, 2025 at 9:47 AM IST

Updated : December 3, 2025 at 12:48 PM IST

बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन रहा. उपाध्यक्ष पद के लिए नरेंद्र नारायण यादव ने नामांकन किया. राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से संबोधित किए. विधानसभा के विस्तारित भवन सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ. नीतीश सरकार की ओर से विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 -26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया.

12:45 PM, 3 Dec 2025 (IST)

शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

विधानसभा में शोक प्रस्ताव रखा गया. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई. इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही कल 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी है.

12:42 PM, 3 Dec 2025 (IST)

91717.11 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश

वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने विधानसभा के सदन पटल पर 2025- 26 का द्वितीय अनुपूरक बजट रखा. 2025-26 का द्वितीय अनुपूरक बजट 91717.11 करोड़ रुपए का है. इसमें स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के मद में 40462.99 करोड़ रुपए और वार्षिक स्कीम के मद में 51253.77 करोड़ रुपए रखा गया है.

12:39 PM, 3 Dec 2025 (IST)

नीतीश कुमार सदन के नेता, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष

विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता घोषित किया. तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष घोषित किया, लेकिन तेजस्वी यादव आज सदन में मौजूद नहीं है. मंगलवार को ही दिल्ली चले गए थे.

12:18 PM, 3 Dec 2025 (IST)

नरेंद्र नारायण यादव होंगे उपाध्यक्ष

नरेंद्र नारायण यादव ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन किया. कल सत्र के चौथे दिन इसकी घोषणा की जाएगी. पहले भी नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं.

12:15 PM, 3 Dec 2025 (IST)

राज्यपाल ने बिहार सरकार के काम की तारीफ की

राज्यपाल ने अभिभाषण ने नीतीश सरकार के विकास कार्य की तारीफ की. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली के क्षेत्र में हुए काम की चर्चा की. कहा कि एक करोड़ नौकरी और रोजगार पर सरकार तेजी से काम कर रही है. प्रधानमंत्री के बिहार आगमन से कई योजना की शुरुआत हुई. राज्यपाल ने इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया. लगभग आधे घंटे राज्यपाल का भाषण चला.

11:38 AM, 3 Dec 2025 (IST)

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का अभिभाषण शुरू

विधानसभा के विस्तारित भवन सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हो गया है. राज्यपाल जब पहुंचे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार और सभापति ने स्वागत किया.

11:09 AM, 3 Dec 2025 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही स्थगित

राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गयी है. सभी सदस्य सेंट्रल हॉल में जाएंगे, जहां राज्यपाल के अभिभाषण के बाद फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी.

11:03 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू

बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू हो गयी है. सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार को विधायकों ने दी बधाई. विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने कहा कि 11:30 बजे से सेंट्रल हॉल में राज्यपाल का अभिभाषण होगा.

10:02 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: प्रश्न काल नहीं होगा

इस बार प्रश्न काल नहीं होगा, क्योंकि सदस्यों से कोई प्रश्न नहीं लिया गया है. इसलिए बजट सत्र में अब टैब का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा. बजट सत्र से पहले सभी सदस्यों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. जो नए सदस्य आए हैं उनके लिए कार्यशाला का भी आयोजन किया जाएगा. उन्हें विधायी प्रक्रिया की भी जानकारी दी जाएगी.

10:00 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: विधानसभा में 132 नये सदस्य

इस बार विधानसभा में 111 सदस्य फिर से जीतकर आए हैं. यानी 132 सदस्य जो जीत कर आए हैं, पिछले विधानसभा में नहीं थे. उसमें से 91 सदस्य नए हैं. युवा चेहरों की संख्या अधिक है.

9:59 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: 5 दिनों का है शीतकालीन सत्र

बिहार विधानसभा का शीतकालीन का सत्र 5 दिनों का है. 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा, जिस पर चर्चा होगी. 5 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी.

9:58 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: दो विधायक नहीं कर पाए हैं शपथ ग्रहण

बिहार विधानसभा में पिछले दो दिनों में 240 सदस्यों को विधानसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई गई है. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव को राज्यपाल ने पहले ही शपथ दिला दी थी. अब दो सदस्य शपथ लेने के लिए बच गए हैं, जिसमें से अमरेंद्र पांडे पिछले दो दिनों से सदन नहीं आ रहे हैं. मोकामा के विधायक अनंत सिंह जेल में बंद है.

9:56 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: आज शोक प्रस्ताव

शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन शोक प्रस्ताव लाया जाएगा. इसमें मानसून सत्र से लेकर अब तक दिवंगत हुए सदस्यों और महान विभूतियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.

9:52 AM, 3 Dec 2025 (IST)

BIHAR VIDHAN SABHA LIVE: 40000 करोड़ अनुपूरक बजट का अनुमान

नीतीश सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025 -26 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश होगा. 2025 -26 के लिए पहले अनुपूरक बजट जुलाई में पेश किया गया था जो 47512 करोड़ का था. सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट में भी अच्छी खासी राशि की व्यवस्था सरकार कर सकती है. पिछले साल 32000 करोड़ से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया था, लेकिन इस बार यह 40000 करोड़ के आसपास हो सकता है.

