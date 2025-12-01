मैथिली, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी से गूंजा बिहार विधानसभा, विभिन्न भाषाओं में विधायकों ने ली शपथ

एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्ष महज 41 विधायकों तक सिमटा

इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके 89 विधायक चुने गए हैं। जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 तथा रालोमो के 4 विधायक हैं, यानी एनडीए के कुल 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. राजद के 25, कांग्रेस के 6 और वाम दलों के 3 विधायक ही जीत सके हैं. एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1 विधायक मिलाकर भी विपक्ष के कुल विधायक सिर्फ 41 ही हैं. राघोपुर से जीते तेजस्वी यादव एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे.