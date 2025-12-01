ETV Bharat / bharat

मैथिली, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी से गूंजा बिहार विधानसभा, विभिन्न भाषाओं में विधायकों ने ली शपथ

Bihar Assembly Session 2025
बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र (ETV Bharat)
Published : December 1, 2025 at 11:13 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा की 18वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है. सुबह 11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही में सबसे पहले सभी 243 नवनिर्वाचित विधायक शपथ ले रहे हैं. मधेपुरा के आलमगंज से आठवीं बार विधायक चुने गए वरिष्ठ जेडीयू नेता नरेंद्र नारायण यादव को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है. राज्यपाल ने उन्हें पहले ही शपथ दिला दी है और अब वे सभी नए विधायकों को संविधान की शपथ दिला रहे हैं. विधानसभा सचिव ने सबसे पहले राज्यपाल के आदेश को पढ़ा, उसके बाद शपथ ग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई.

12:56 PM, 1 Dec 2025 (IST)

विभिन्न भाषाओं में विधायकों ने ली शपथ

मंत्री अरुण शंकर, पूर्व मंत्री विनोद नारायण झा, बिस्फी से जीते आरिफ अनवर, मैथिली ठाकुर सहित मिथिलांचल से जीते अधिकांश विधायकों ने मैथिली भाषा में ली शपथ. एआईएमआईएम के विधायकों उर्दू में शपथ ली. रत्नेश सदा ने संस्कृत में शपथ ली. वहीं एलजेपीआर को विष्णुदेव पासवान ने अंग्रेजी में शपथ ली.

12:56 PM, 1 Dec 2025 (IST)

सम्राट चौधरी के बाद विभिन्न मंत्रियों ने ली शपथ

सम्राट चौधरी ने सबसे पहले विधानसभा की सदस्यता की ली शपथ. सम्राट चौधरी के बाद विजय कुमार सिन्हा ने ली शपथ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने सदन में एक दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया. विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, मंगल पांडे, लेशी सिंह, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव ने ली शपथ.

12:22 PM, 1 Dec 2025 (IST)

बिहार विधानसभा पहुंचे तेजस्वी

राघोपुर से चुने गए RJD विधायक और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव विधानसभा के पहले सत्र में शामिल होने के लिए बिहार विधानसभा पहुंच गये हैं.

11:45 AM, 1 Dec 2025 (IST)

मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन-मैथिली ठाकुर

नवनिर्वाचित भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा, "मेरा एक नया जीवन शुरु होगा. आज शपथ ग्रहण के बाद मैं विधायक बन जाऊंगी. मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है…"

11:44 AM, 1 Dec 2025 (IST)

विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए-नितिन नबीन

बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन ने कहा, "हमें विपक्ष का सकारात्मक सहयोग चाहिए. जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है और अब हम सबको बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए."

11:42 AM, 1 Dec 2025 (IST)

विपक्ष की संख्या पर भाई वीरेंद्र का बड़ा बयान

राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, "हमारा मनोबल पहले से ही हाई है...हमारी संख्या गिनने में कम है लेकिन लड़ाई लड़ने में हमारी संख्या बहुत है…"

11:27 AM, 1 Dec 2025 (IST)

जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी ने जनता का जताया आभार

नवनिर्वाचित जेडीयू विधायक विजय कुमार चौधरी ने कहा, जनता में उन्हें प्रचंड बहुमत के साथ भेजा है. वह जनता की समस्याओं को लेकर बात करते हैं और उनके लिए काम करते हैं.

11:24 AM, 1 Dec 2025 (IST)

युवा विधायक विष्णु देव पासवान का रोजगार-शिक्षा पर फोकस

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नवनिर्वाचित विधायक विष्णु देव पासवान ने 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र से पहले अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. शपथ लेने से पहले मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “हमारे लिए यह बहुत नया अनुभव है, जिसमें हम युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है. मैं अपने क्षेत्र और पूरे बिहार में रोजगार और शिक्षा पर विशेष काम करूंगा ताकि युवाओं को बेहतर अवसर यहीं मिलें और उन्हें पलायन न करना पड़े.” युवा चेहरों से भरी इस विधानसभा में विष्णु देव पासवान जैसे नए विधायकों की सक्रियता पर सभी की नजर रहेगी.

11:09 AM, 1 Dec 2025 (IST)

2 दिसंबर को स्पीकर का चुनाव, 5 दिन चलेगा सत्र

सत्र के दूसरे दिन यानी 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष और सदन के नेता का चुनाव होगा. अध्यक्ष पद के लिए आज ही नामांकन भरे जाएंगे। पांच दिन का यह छोटा शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान राज्यपाल दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेगी. प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव 2020 में विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और इस बार उन्हें शपथ दिलाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.

11:08 AM, 1 Dec 2025 (IST)

कई दिग्गजों की हार, नए चेहरों का बोलबाला

2020 के विधानसभा चुनाव में चुने गए आधे से ज्यादा विधायक इस बार हार गए. सिर्फ 111 पुराने विधायक ही दोबारा जीतकर सदन में पहुंचे हैं। वहीं बड़ी संख्या में नए और युवा चेहरे विधानसभा में नजर आएंगे. प्रसिद्ध मैथिली गायिका मैथिली ठाकुर सहित कई युवा पहली बार विधायक बने हैं. सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड हरिनारायण सिंह ने बनाया है, जो 10वीं बार विधायक चुने गए. बिजेंद्र प्रसाद यादव और प्रेम कुमार नौवीं बार सदन में पहुंचे हैं.

11:06 AM, 1 Dec 2025 (IST)

एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्ष महज 41 विधायकों तक सिमटा

इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल की है. भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके 89 विधायक चुने गए हैं। जदयू के 85, लोजपा (रामविलास) के 19, हम के 5 तथा रालोमो के 4 विधायक हैं, यानी एनडीए के कुल 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. राजद के 25, कांग्रेस के 6 और वाम दलों के 3 विधायक ही जीत सके हैं. एआईएमआईएम के 5 और बसपा का 1 विधायक मिलाकर भी विपक्ष के कुल विधायक सिर्फ 41 ही हैं. राघोपुर से जीते तेजस्वी यादव एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे.

