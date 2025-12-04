ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन, नरेंद्र नारायण यादव बने डिप्टी स्पीकर

बिहार विधानसभा सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 4, 2025 at 11:25 AM IST

Bihar Vidhan Sabha LIVE: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन है. पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, दूसरे दिन प्रेम कुमार सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए, जबकि तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और पूरक बजट पेश किया गया. आज जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव को 18वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष पद सौंपा गया है. इससे पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर की भूमिका भी निभाई थी.

12:05 PM, 4 Dec 2025 (IST)

महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता

नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण 2006 में उन लोगों ने दिया, तब से चार चुनाव हो चुके हैं. अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए महिलाओं को ₹10000 की राशि दी जा रही है, अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को राशि दी जा चुकी है. महिलाओं को 2 लाख तक की और सहायता दी जाएगी.

12:02 PM, 4 Dec 2025 (IST)

5 सालों में एक करोड़ नौकरी-रोजगार का वादा

मुख्यमंत्री ने कहा 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का वादा किया गया था लेकिन 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया जा चुका है. यानी 50 लाख नौकरी रोजगार दिया जा चुका है. अब अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार दिया जाएगा.

12:00 PM, 4 Dec 2025 (IST)

बिहार में बढ़ी सरकारी शिक्षकों की संख्या

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20000 हो गई है. मुख्यमंत्री ने कहा पहले बिजली सस्ते दर पर दी जाती थी अब 125 मिनट बिजली फ्री कर दी गई है. घरेलू उपयोगिताओं के लिए उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर प्लेट भी लगाया जाएगा.

11:53 AM, 4 Dec 2025 (IST)

'बिहार में विकास हो रहा है'-नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को धन्यवाद दिया. एनडीए को भारी बहुमत से जीतने के लिए बिहार की जनता का भी आभार जताया. सीएम ने कहा बिहार में विकास हो रहा है कहीं डर का माहौल नहीं है. पहले काफी हिंदू-मुस्लिम होता था लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है.

11:22 AM, 4 Dec 2025 (IST)

दिलीप जायसवाल का विपक्ष पर हमला

बिहार भाजपा अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "विपक्ष के पास अब कोई बड़ा या राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा है...विपक्ष मुद्दा विहीन है और इसलिए विपक्ष अब कुछ भी बातें करता है."

