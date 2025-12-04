बिहार विधानसभा सत्र का चौथा दिन, नरेंद्र नारायण यादव बने डिप्टी स्पीकर

महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता

नीतीश कुमार ने कहा कि पंचायत में महिलाओं को आरक्षण 2006 में उन लोगों ने दिया, तब से चार चुनाव हो चुके हैं. अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि एक करोड़ 40 लाख जीविका दीदी हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है. मुख्यमंत्री महिला रोजगार के लिए महिलाओं को ₹10000 की राशि दी जा रही है, अब तक एक करोड़ 56 लाख महिलाओं को राशि दी जा चुकी है. महिलाओं को 2 लाख तक की और सहायता दी जाएगी.