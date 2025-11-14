Bihar Election Result 2025 Live : यहां चेक करें LIVE UPDATE
बिहार में मतगणना शुरू, शुरुआती रुझान में ही NDA को बढ़त
Published : November 14, 2025 at 6:40 AM IST|
Updated : November 14, 2025 at 7:00 AM IST
LIVE FEED
शुरुआती दौर में ही NDA को बढ़त, नौतन और सिकटा का आया रूझान
तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान
महागठबंधन के सीएम फेस और राघोपुर विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, "हम लोगों की जीत होने वाली है, हम जीत रहे हैं, बदलाव होगा. हम सरकार बना रहे हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है. वोटों की गिनती शुरू हो गई है. पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है.
राजद नेता विश्वनाथ यादव ने किया जीत का दावा
राजद नेता विश्वनाथ यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, "सबका समर्थन है और बिहार में बदलाव का एहसास है और तेजस्वी की सरकार आने वाली है."
दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में बन रहा सत्तू पराठा और जलेबी
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम की मतगणना शुरू होने से पहले दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में सत्तू का पराठा और जलेबी बनाई जा रही है.
गया एसएसपी आनंद कुमार ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर दी जानकारी
गया एसएसपी आनंद कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना पर कहा, "स्ट्रांग रूम की तीन लेयर सुरक्षा है. जितने प्रवेश है और आसपास के जितने संवेदनशील जगह हैं सभी जगह प्राप्त मात्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई. सभी जगह स्थिति ठीक है और हम लोग आज की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार है."
गया जी के एक मतगणना केंद्र पर पहुंचे पुलिसकर्मी
गया जी के एक मतगणना केंद्र पर मतगणना के लिए पुलिसकर्मी पहुंचे. थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी.
बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है- मनोज झा
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले राजद नेता मनोज झा ने कहा, "बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है. दोपहर के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी. बदलाव तेजस्वी के नेतृत्व में, महागठबंधन के साथ. एग्जिट पोल पूंजी और बाजार का खेल है. हम वह खेल नहीं खेलते हैं."
पिछले पंचवर्षीय का काम का फल जनता इस बार दे रही है.- हरि सहनी
बिहार मंत्री हरि सहनी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर कहा, "ये उम्मीद आज तय नहीं किया जाएगा जितने सनातनी है सब मानते हैं कि पूर्व जन्मों के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिलता है. उसी प्रकार पिछले पंचवर्षीय का काम का फल जनता इस बार देने का काम किया है. जनता के रुझान से ही पता चल गया है कि आज जो आप अलग-अलग चैनलों में देख रहे हैं. अलग-अलग टीवी चैनलों का जो आंकड़ा आ रहा है इससे भी बेहतर आपको परिणाम मिलेगा ये लोगों को पता चल गया है."
NDA चंद घंटों की मेहमान- RJD
राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले कहा, "बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद दिया है. NDA चंद घंटों की मेहमान है. दोपहर बाद ही NDA की विदाई बिहार से तय है. बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है."
विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में की पूजा-अर्चना
बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने मंदिर में पूजा-अर्चना की.
पूर्वी चंपारण में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बनाए 500 kg लड्डू
बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने से पहले ही पूर्वी चम्पारण की सुगौली विधानसभा सीट पर जीत का माहौल बन गया है.अभी मतगणना की प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन NDA प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता के समर्थकों में उत्सव का जोश दिखाई दे रहा है. स्थानीय दुकानों पर देशी घी के लड्डू और अन्य मिठाइयां बननी लगी हैं. ताकि मतगणना के बाद संभावित जीत का उल्लास पूरे क्षेत्र में बांटा जा सके. सोशल मीडिया पर भी बबलू गुप्ता की संभावित जीत की चर्चाएं तेज हो गई हैं. भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा 500 किलो लड्डू बनवाया गया है.
बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ा शुभ होगा परिणाम- विजय कुमार सिन्हा
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर बिहार के उपमुख्यमंत्री और लखीसराय विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा ने कहा,"लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में शामिल हो रहे हैं और इसका जो आज परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ा शुभ होगा. हर बिहारी आज गौरवान्वित होगा और विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा. मैं भी इस पर्व में शामिल होने जा रहा हूं। ये बिहार लोकतंत्र की यात्रा की भूमि है इस धरती से देश को संदेश जाएगा और बिहार एक नजीर पेश करेगा."
NDA 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी- प्रेम कुमार
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना पर बिहार सरकार के मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि NDA 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी. जनता NDA सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों से बहुत खुश है. हमारी सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है.
अररिया में 61 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला
अररिया जिले के 6 विधानसभा सीटों (अररिया सदर, फारबिसगंज, नरपतगंज, रानीगंज, जोकीहाट और सिकटी) के लिए अररिया के मार्केटिंग यार्ड में सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा. जिसको लेकर सभी तैयारियां की गई है. जिले के 61 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के बाद होगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अनिल कुमार व पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार ने कृषि उत्पादन बाजार समिति में स्थित स्ट्रांग रूम परिसर का निरीक्षण किया.
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना
बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की. विधानसभा की तस्वीर लगाकर पूजा हो रही है. वहीं जमुई जिले के चार विधानसभा क्षेत्र (सिकंदरा, जमुई, झाझा और सिकंदरा) की मतगणना केकेएम कॉलेज कंपाउंड में शुरू होने वाला है. मतगणना कक्ष पर तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया है.
पटना में 244 टेबल पर होगी गिनती
पटना में विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी पूरी है. सुबह 8 बजे से एएन कॉलेज में काउंटिंग शुरू होगी. जिलाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में मतगणना कार्य होगा. 244 टेबल पर मतों की गिनती होगी. एएन कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र से में सारी तैयारी हो चुकी है. आज बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होनी है.