बिहार में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, शाह-नीतीश-योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 122 सीटों की जंग तेज

बिहार में बदलाव का माहौल, 65% आरक्षण पर चुप हैं PM-मंत्री: तेजस्वी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है और इस बार माहौल बहुत अच्छा है. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, “ये लोग 65% आरक्षण के बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं.” तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा, “चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं? CCTV गायब हो रहे हैं तो इस तरह की बातें तो होंगी ही.” उनके इस बयान से अंतिम चरण के मतदान से पहले सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच तकरार एक बार फिर तेज हो गई है.