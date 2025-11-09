आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है और इस बार माहौल बहुत अच्छा है. उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, “ये लोग 65% आरक्षण के बारे में मुंह नहीं खोल रहे हैं.” तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा, “चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पर्चियां कहां से मिल रही हैं? CCTV गायब हो रहे हैं तो इस तरह की बातें तो होंगी ही.” उनके इस बयान से अंतिम चरण के मतदान से पहले सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच तकरार एक बार फिर तेज हो गई है.
बिहार में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, शाह-नीतीश-योगी की ताबड़तोड़ रैलियां, 122 सीटों की जंग तेज
Published : November 9, 2025 at 8:19 AM IST|
Updated : November 9, 2025 at 1:02 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे व अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम पांच बजे थम जाएगा. 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान होगा. अंतिम दिन NDA ने पूरी ताकत झोंक दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम के फजलगंज स्टेडियम में NDA उम्मीदवार स्नेहलता के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, इसके बाद अरवल में भी उनकी सभा होगी. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिलों में लगातार जनसभाएं कर मतदाताओं से “एक बार फिर NDA सरकार” का आह्वान करेंगे. चुनावी सरगर्मी चरम पर है और सभी दिग्गज आज आखिरी दांव खेल रहे हैं.
बिहार में बदलाव का माहौल, 65% आरक्षण पर चुप हैं PM-मंत्री: तेजस्वी
भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने राम मंदिर को बताया आस्था का प्रतीक
भाजपा नेता गुरु प्रकाश पासवान ने रविवार को कहा कि राम मंदिर राजनीति का नहीं बल्कि आस्था का विषय है. उन्होंने बिहार को सनातन आस्था और संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बताते हुए याद दिलाया कि राम मंदिर आंदोलन की पहली ईंट बिहार के दलित समाज से आने वाले स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल ने रखी थी. पासवान ने आगे कहा, “माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, हमारे लिए इससे बड़ी आस्था और उपासना का विषय कुछ नहीं हो सकता है.” उनके इस बयान से बिहार में राम मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर सकारात्मक राजनीतिक माहौल बनता दिख रहा है.
तेजस्वी यादव के जन्मदिन का जश्न
RJD नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के समर्थक उनके जन्मदिन पर पटना स्थित उनके आवास के बाहर जश्न मनाते दिखे.
तेजस्वी का 37वां जन्मदिन
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है और ठीक इसी बीच राजद नेता तेजस्वी यादव अपना 37वां जन्मदिन मना रहे हैं. राजद के प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोश के साथ सजावट की है और दीवारों पर बड़े-बड़े पोस्टर लगाए हैं, जिनमें तेजस्वी यादव को “सीएम ऑफ बिहार” बताकर बधाई दी गई है. कार्यकर्ता उत्साह से भरे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. जन्मदिन के साथ-साथ चुनावी माहौल ने राजद खेमे में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है.
अंतिम दिन धुआंधार प्रचारः योगी-राहुल-राजनाथ-तेजस्वी की रैलियां
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन पूरा विपक्ष और सत्तारूढ़ गठबंधन मैदान में उतर आया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतामढ़ी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और मधुबनी में चार जोरदार रैलियां करेंगे. वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव अरवल, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद और कैमूर में पांच जनसभाओं को संबोधित करेंगे. कांग्रेस नेता राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में दो सभाएं करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैमूर के गोह और मोहनिया में NDA प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे. शाम पांच बजे प्रचार थमते ही 122 सीटों की सियासी जंग का अगला पड़ाव मतदान होगा.