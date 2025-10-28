ETV Bharat / bharat

आज जारी होगा महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र, तेजस्वी का दावा- बदलाव के मूड में बिहार की जनता

Bihar Election 2025
बिहार विधानसभा चुनाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 28, 2025 at 1:29 PM IST

1 Min Read
पटना: महापर्व छठ के समापन के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है. महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव और एनडीए के तमाम बड़े नेता कैंपेनिंग में ताकत झोकेंगे. बुधवार को राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं. वहीं आज महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी होगा.

1:57 PM, 28 Oct 2025 (IST)

जनता बदलाव की मूड में- तेजस्वी

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया इस बार बिहार की जनता बदलाव की मूड में हैं. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'जो लोग बिहार से पलायन किए हुए जो रोजी-रोटी के बाहर गए हुए थे, वो छठ में किस तरह से वापस आए वो आपने देखा होगा. ये देखकर पीड़ा हुई. यही रेल मंत्री ने घोषणा की थी कि 12000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे लेकिन किस प्रकार से हमारे भाई-बहनें ट्रेनों में आए, वो आपने देखा. लोग ठुस-ठुसकर ट्रेन में आए हैं. कहां गए इनके स्पेशल ट्रेन? इन लोगों ने केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम किया है. ये अब चलने वाला नहीं है.'

1:55 PM, 28 Oct 2025 (IST)

पवन खेरा का चुनाव आयोग पर हमला

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने SIR के दूसरे चरण पर कहा, "SIR जो बिहार में हुआ तो बिहार को लोकतंत्र की हत्या का एक प्रयोगशाला बनाया गया और अब 12 राज्यों में वही दोहराया जा रहा है. बिहार के SIR से चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो चुका है. चुनाव आयोग ने 2003 में जो SIR किए थे, उसके दिशानिर्देश सर्वाजनिक करें और उन्हीं दिशानिर्देश पर चले. वरना चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है."


1:47 PM, 28 Oct 2025 (IST)

तेजप्रताप ने तेजस्वी को घेरा

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने 'जननायक' उपाधि के इस्तेमाल को लेकर अपने भाई तेजस्वी यादव को घेरा है. उन्होंने कहा, 'कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर और गांधी जी जननायक थे. लालू यादव की राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर छत्र छाया है. हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया नहीं है. हमारे ऊपर बिहार के गरीबों और नौजवानों की छत्र छाया है. हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं. हम अपने बल पर करके दिखाएंगे.'

1:39 PM, 28 Oct 2025 (IST)

ललन सिंह ने राहुल-तेजस्वी को घेरा

जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने SIR के दूसरे चरण पर कहा, "चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं बल्कि आप (कांग्रेस) वोट की चोरी करना चाहते हैं. चुनाव आयोग संविधान में प्रावधान उसके आधार पर काम कर रहा है. आप कुछ दिन संविधान की कोपी लेकर घूम रहे थे. आजकल नहीं घूम रहे क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं. संविधान में लिखा हुआ है जो इस देश का नागरिक वही इस देश का मतदाता होगा. आप कह रहे कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसे भी वोटर बना दे तो वोट चोरी कौन कर रहा है आप कि चुनाव आयोग? आप घुसपैठिए के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी विश्वनीयता खो रहे हैं."

1:38 PM, 28 Oct 2025 (IST)

भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं विपक्ष- गिरिराज

बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा, "कुछ राज्य ऐसे हैं जो SIR का विरोध कर रहे हैं. INDIA गठबंधन इसका विरोध कर रहा है. ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं. ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं."

1:28 PM, 28 Oct 2025 (IST)

थोड़ी देर में 'तेजस्वी प्रण पत्र'

वहीं, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है. आज हम 'तेजस्वी प्रण पत्र' जारी करने जा रहे हैं कि हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे. उनके पास क्या योजनाएं हैं? उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे? हमने एक रोडमैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर वन बनाएंगे. वे केवल नकारात्मक बातें करते हैं और हमारे नेताओं पर आरोप लगाते हैं.

1:23 PM, 28 Oct 2025 (IST)

महागठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र

आज महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र जारी होगा. पहले ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव 'हर घर सरकारी नौकरी' और 'माई-बहन मान योजना' समेत कई चुनावी वादे कर चुके हैं. वहीं कांग्रेस ने भी महिलाओं और युवाओं के लिए कई घोषणा कर चुकी है. ऐसे में देखना होगा कि कंबाइंड मेनिफेस्टो में किन-किन मुद्दों पर सहमति बनती है.

Bihar Election 2025
महागठबंधन का संयुक्त घोषणापत्र (ETV Bharat)

