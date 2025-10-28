आज जारी होगा महागठबंधन का संयुक्त घोषणा पत्र, तेजस्वी का दावा- बदलाव के मूड में बिहार की जनता

ललन सिंह ने राहुल-तेजस्वी को घेरा

जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने SIR के दूसरे चरण पर कहा, "चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं बल्कि आप (कांग्रेस) वोट की चोरी करना चाहते हैं. चुनाव आयोग संविधान में प्रावधान उसके आधार पर काम कर रहा है. आप कुछ दिन संविधान की कोपी लेकर घूम रहे थे. आजकल नहीं घूम रहे क्योंकि वो संविधान के विरोध में बोल रहे हैं. संविधान में लिखा हुआ है जो इस देश का नागरिक वही इस देश का मतदाता होगा. आप कह रहे कि जो इस देश का नागरिक नहीं है, उसे भी वोटर बना दे तो वोट चोरी कौन कर रहा है आप कि चुनाव आयोग? आप घुसपैठिए के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी विश्वनीयता खो रहे हैं."