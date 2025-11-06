ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पीएम मोदी का मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध

bihar assembly election 2025
बिहार में आज पहले चरण का मतदान (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान आज है. सबकी नजर इस विधानसभा चुनाव पर टिकी है. बिहार चुनाव लेकर को राजनीतिक दल और नेता उत्साहित हैं. चुनाव जीतने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. इस बीच एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का दौड़ जारी है. इसी क्रम में नेताओं की बयानबाजी चरम पर है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने लोगों से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया है. राज्य की 243 में से 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है. इसमें कई दिग्गजों की साख दांव पर है. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसी के साथ 14 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे. भविष्य की राजनीति को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव अहम माना जा रहा है.

LIVE FEED

8:09 AM, 6 Nov 2025 (IST)

पहले मतदान, फिर जलपान: पीएम मोदी

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के लोगों से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई दी और उनसे सभी कामों से पहले मतदान को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, 'बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई. याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!

