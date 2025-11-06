बिहार विधानसभा चुनाव 2025: पीएम मोदी का मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध

पहले मतदान, फिर जलपान: पीएम मोदी

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बिहार के लोगों से लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया. एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार वोट डालने जा रहे युवा मतदाताओं को बधाई दी और उनसे सभी कामों से पहले मतदान को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा, 'बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है. विधानसभा चुनावों में इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे पूरे उत्साह के साथ मतदान करें. इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के अपने सभी युवा साथियों को मेरी विशेष बधाई. याद रखना है- पहले मतदान, फिर जलपान!