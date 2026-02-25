ETV Bharat / bharat

'पीएम आवास में लाभुकों से मांगे जा रहे 30000 रुपए..' बीजेपी विधायक के आरोप से सकपकाए मंत्री

Bihar Budget session 2026
बिहार बजट सत्र (ETV Bharat)
ETV Bharat Bihar Team

February 25, 2026

February 25, 2026

पटना : बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन है. सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन में गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा के साथ कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा. सदन के अंदर विपक्ष सरकार को मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रही है. प्रश्नकाल के दौरान ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग से जुड़े प्रश्न लिए जाएंगे. संबंधित विभागों के मंत्री सदस्यों के सवालों का जवाब देंगे.

11:53 AM, 25 Feb 2026

सदन में उठा पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मुद्दा

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक बैद्यनाथ प्रसाद ने रीका विधानसभा में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी किए जाने से संबंधित मुद्दा उठाया उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को वंचित किया जा रहा है.

वहीं, बीजेपी के विधायक सुनील कुमार, नीतीश मिश्रा, मिथिलेश तिवारी ने भी पीएम आवास में गड़बड़ी किए जाने का मामला उठाया और लाभुक से राशि लेने की बात भी कही. मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लाभुक से ₹30000 की डिमांड की जा रही है. मेरे पास वीडियो भी आया है और हमने गोपालगंज डीएम को भी भेजा हैं. लेकिन अब लाभुक को ही धमकी दी जा रही है.

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार पूरे मामले को देखेगी. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सूची बन गई है. एक करोड़ चार लाख 90 हजार लाभुक की सूची बनी है. प्रधानमंत्री आवास के लिए 48 लाख 46000 लोगों ने अधिकारियों को आवेदन दिया है. 20 लाख 41000 ऑनलाइन आवेदन किया है और अन्य माध्यमों से आवेदन दिया है.

अब प्रधानमंत्री आवास के लिए जांच चल रही है. सदस्यों को जब सूची बन रही थी तो उस समय मैं पत्र लिखा था, इसलिए सूची को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए. प्रधानमंत्री आवास में अनियमित को लेकर उठाए गए सवाल पर मंत्री ने कहा सुनील कुमार ने जो सवाल उठाया है हम उसकी जांच करवा लेंगे और उन्हें भी उस जांच टीम में भेजेंगे.

11:29 AM, 25 Feb 2026

गंगा पथ को बक्सर तक बढ़ाने की मांग

बीजेपी के मिथलेश तिवारी ने कहा कि गंगा पथ का विस्तार बक्सर तक किया जाए. पथ निर्माण मंत्री डॉ दिलीप जयसवाल ने कहा कि हमलोग मैरीन ड्राइव देखने मुंबई जाते थे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच से यह पटना में साकार हुआ है. आपकी सोच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच आगे हैं.

गंगा पथ का विस्तार किया जा रहा है, आगे वित्तीय व्यवस्था की व्यावहारिकता को देखते हुए दोनों ओर विस्तार को लेकर बात होगी. सकारात्मक विचार से बिहार के विकास में लगे यह किया जाएगा. सत्ता पक्ष के सदस्य ने मरीन ड्राइव की तरह गया जी कॉरिडोर बनाने की भी मांग की.

इस पर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि इसे अब मरीन ड्राइव नहीं कहे,अब मुंबई के लोग कह रहे हैं कि इसे गंगा पथ जैसा बनाओ,गंगा पथ ज्यादा सुंदर है.

11:02 AM, 25 Feb 2026

आरजेडी और लेफ्ट की मांग, महिला रोजगार योजना के तहत भी सरकार दे 2 लाख

राजद और लेफ्ट की ओर से 94 लाख गरीब परिवारों को ₹200000 की राशि दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया. विपक्ष ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत भी सरकार महिलाओं को दो लाख की राशि दे इसकी मांग की. विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा है.

February 25, 2026

BIHAR ASSEMBLY BUDGET SESSION 2026
BIHAR BUDGET SESSION
विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही
बिहार विधानसभा बजट सत्र
BIHAR BUDGET SESSION 2026

