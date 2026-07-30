Bankipur By Election 2026 Live: बांकीपुर उपचुनाव, BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत, 'फर्जी वोटर आईडी बनाए गए'

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने जताया प्रचंड जीत का भरोसा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने पार्टी की एकतरफा जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा यहां प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है. उन्होंने मतदाताओं, विशेषकर युवाओं में दिख रहे भारी उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि कल संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने के बाद देश भर के युवा एक बार फिर भाजपा के पक्ष में उसी तरह गोलबंद हो गए हैं, जैसे वे हमेशा से रहे हैं.