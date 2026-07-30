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Bankipur By Election 2026 Live: बांकीपुर उपचुनाव, BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत, 'फर्जी वोटर आईडी बनाए गए'

BANKIPUR BY ELECTION 2026
बांकीपुर उपचुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 30, 2026 at 7:14 AM IST

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पटना: बिहार की राजधानी पटना की प्रतिष्ठित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है. चुनाव मैदान में कुल 25 प्रत्याशी हैं, जिनके भाग्य का फैसला 3 लाख 79 हजार 616 मतदाता करेंगे. इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की उम्मीदवार रेखा गुप्ता और एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के बीच माना जा रहा है.

LIVE FEED

8:13 AM, 30 Jul 2026 (IST)

BJP ने चुनाव आयोग से की शिकायत

बिहार बीजेपी के राज्य महासचिव नितिन अभिषेक ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटरों के वेरिफिकेशन (EPIC ID और नाम का मिलान) को सख्ती से लागू करने के लिए बांकीपुर विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर (DCLR) को पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है "हमारे ध्यान में आया है कि जन सुराज पार्टी से जुड़े प्रतिनिधि और कार्यकर्ता फर्जी वोट डालकर मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं.

7:57 AM, 30 Jul 2026 (IST)

बांकीपुर उपचुनाव : पहले घंटे का मतदान

राजधानी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान शुरू. अभी नहीं दिख रही है मतदाताओं की लंबी कतार. हालांकि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है लोग अपने-अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं.

राजीव रंजन की रिपोर्ट (ETV Bharat)

7:55 AM, 30 Jul 2026 (IST)

वूमेंस कॉलेज मतदान केन्द्र

पटना वूमेंस कॉलेज में सात मतदान केंद्र हैं. बूथ संख्या 90 से लेकर बूथ संख्या 96 तक मतदान केंद्र हैं. सुबह मतदाताओं की लंबी कतार नहीं दिख रही है. मौसम सुहाना है. इक्के दुक्के संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं.

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विकास के मुद्दे पर वोट- मतदाता (ETV Bharat)

7:52 AM, 30 Jul 2026 (IST)

विकास के मुद्दे पर वोट

बूथ संख्या 94 पर 75 साल की महिला व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंची. लोगों का कहना है कि इस बार हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं.

7:45 AM, 30 Jul 2026 (IST)

भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने जताया प्रचंड जीत का भरोसा

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी मतदान के बीच भाजपा सांसद विवेक ठाकुर ने पार्टी की एकतरफा जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा यहां प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है. उन्होंने मतदाताओं, विशेषकर युवाओं में दिख रहे भारी उत्साह का जिक्र करते हुए कहा कि कल संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने के बाद देश भर के युवा एक बार फिर भाजपा के पक्ष में उसी तरह गोलबंद हो गए हैं, जैसे वे हमेशा से रहे हैं.

7:42 AM, 30 Jul 2026 (IST)

भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने किया मतदान

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा नेता सीपी ठाकुर ने मतदान किया. उन्होंने कहा कि "हमारी पार्टी जीतेगी."

7:17 AM, 30 Jul 2026 (IST)

आज 25 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद

बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. अब चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद मतदाता तय करेंगे कि क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसके हाथों में जाएगा. मतदान के साथ ही 25 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा.

7:17 AM, 30 Jul 2026 (IST)

तीन अगस्त को मतगणना

मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. मतगणना के लिए बोरिंग रोड स्थित एएन कॉलेज में केंद्र बनाया गया है. प्रशासन ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है. मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से चुनाव संबंधी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी. तीन अगस्त को नतीजे आएंगे.

7:16 AM, 30 Jul 2026 (IST)

बूथ पर साफ-सफाई, पेयजल की व्यवस्था

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान केंद्र के आसपास किसी भी प्रकार की भीड़ या अनावश्यक गतिविधि की अनुमति नहीं होगी. मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. नगर निगम की ओर से 1,266 कर्मियों की तैनाती की गई है, जो साफ-सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेंगे.

7:15 AM, 30 Jul 2026 (IST)

केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां तैनात

प्रशासन के अनुसार, मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की 14 कंपनियां लगाई गई हैं. इनमें 9 प्लाटून स्वायड, 18 स्टैटिक सर्विलांस टीम, 6 वीडियो सर्विलांस टीम, 3 वीडियो व्यूइंग टीम और 42 सेक्टर पदाधिकारी शामिल हैं. इसके अलावा विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है. मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है.

7:12 AM, 30 Jul 2026 (IST)

बांकीपुर उपचुनाव, 422 मतदान केंद्र

प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए है. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों और बिहार पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है.

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