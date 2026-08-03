Bankipur Bypoll Result Live : बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

मतगणना को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान

बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज, मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग और पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. राजापुर पुल से हड़ताली चौक और पाटलिपुत्र गोलंबर से एएन कॉलेज की ओर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से एएन कॉलेज (दुर्गा मंदिर मोड़) तक का रास्ता भी आम लोगों के लिए बंद रहेगा. अभिकर्ताओं के वाहन अटल पथ के रास्ते आएंगे और तय पार्किंग में खड़े होंगे. प्रत्याशियों के वाहनों के लिए अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं. मीडिया की ओबी वैन एएन कॉलेज के बाहर सड़क किनारे पार्क की जाएगी.