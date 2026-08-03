ETV Bharat / bharat

Bankipur Bypoll Result Live : बांकीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू

Bankipur By Election Result
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 3, 2026 at 7:18 AM IST

Choose ETV Bharat

पटना: आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आएगा. सुबह 8 बजे से मतों की गिनती जारी है. 30 जुलाई को वोट डाले गए थे. 34.16 प्रतिशत मतदान हुआ था. इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है. भारतीय जनता पार्टी से नीरज सिन्हा, राष्ट्रीय जनता दल से रेखा गुप्ता और जन सुराज पार्टी से प्रशांत किशोर मैदान में हैं. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं.

LIVE FEED

8:20 AM, 3 Aug 2026 (IST)

पोस्टल बैलट की गिनती शुरू

बांकीपुर उपचुनाव में पोस्टल बैलट की गिनती शुरू हो गई है, पटना डीएम कुंदन कुमार की मौजूदगी में वोटो की गिनती शुरू हो गई है और मतगणना केंद्र के बाहर 300 मीटर की दूरी पर समर्थकों को खड़ा रहने का निर्देश है और 300 से अधिक सुरक्षा बल लगाए गए हैं, कड़ी सुरक्षा में वोटो की गिनती हो रही है.

  • '

8:16 AM, 3 Aug 2026 (IST)

पुख्ता सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वोटो की गिनती

पुख्ता सुरक्षा बलों की मौजूदगी में वोटो की गिनती हो रही है. सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी. इसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी.

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव परिणाम (ETV Bharat)

7:23 AM, 3 Aug 2026 (IST)

मतगणना को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान

बोरिंग रोड चौराहा से एएन कॉलेज, मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग और पानी टंकी मोड़ से एएन कॉलेज तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा. राजापुर पुल से हड़ताली चौक और पाटलिपुत्र गोलंबर से एएन कॉलेज की ओर व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. शिवपुरी रेलवे क्रॉसिंग से एएन कॉलेज (दुर्गा मंदिर मोड़) तक का रास्ता भी आम लोगों के लिए बंद रहेगा. अभिकर्ताओं के वाहन अटल पथ के रास्ते आएंगे और तय पार्किंग में खड़े होंगे. प्रत्याशियों के वाहनों के लिए अलग रूट और पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं. मीडिया की ओबी वैन एएन कॉलेज के बाहर सड़क किनारे पार्क की जाएगी.

Bankipur By Election Result
मतगणना को लेकर विशेष ट्रैफिक प्लान (ETV Bharat)

7:21 AM, 3 Aug 2026 (IST)

सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी

पटना एएन कॉलेज में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी. सभी अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों के समर्थक मतगणना स्थल पहुंच चुके हैं.

Bankipur By Election Result
पटना एएन कॉलेज (ETV Bharat)

TAGGED:

NEERAJ SINHA
PRASHANT KISHOR
REKHA GUPTA
बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट
BANKIPUR BY ELECTION RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.