जागला में 45 मिनट, आदिवासी परिवारों से वन-टू-वन, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा आज
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:43 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 11:56 AM IST
कांग्रेस नेता राहुल गांधी 1 अक्टूबर को बालाघाट के बैहर-बिरसा क्षेत्र के जागला गांव पहुंच रहे हैं. उनका यह दौरा आदिवासी बच्चों की मौत से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के लिए है. यहां करीब 45 मिनट के प्रवास में राहुल गांधी परिजनों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे. इसके बाद मीडिया से बातचीत कर गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे. खास बात यह है कि राहुल गांधी का यह 13 दिन के भीतर मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा है. इससे पहले 19 सितंबर को वे इंदौर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
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शराब से मौत, कफ सिरप और अब बालाघाट
पटवारी ने सागर शराब कांड, छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले और बालाघाट में आदिवासी बच्चों की मौत का उल्लेख करते हुए सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ''विपक्ष का उद्देश्य राजनीति करना नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के उत्थान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना है.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''प्रदेश में भ्रष्टाचार के कारण विकास प्रभावित हो रहा है और कांग्रेस इसी मुद्दे को जनता के बीच लेकर जा रही है.''
आदिवासी देश की रीढ़, फिर सबसे गरीब जिले वहीं क्यों
पटवारी ने कहा कि, ''आदिवासी इस देश की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों, संस्कृति तथा विकास की चिंता जरूरी है.'' उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के पांच सबसे गरीब जिलों में आदिवासी आबादी प्रमुख है.'' उनका सवाल था कि यदि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार योजनाओं और बजट का प्रावधान हो रहा है तो गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कमजोर क्यों बनी हुई है.
पटवारी ने स्वास्थ्य मिशन और कुपोषण के लिए आने वाली राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने टीकाकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की. उनका आरोप था कि, ''सरकार स्वास्थ्य और कुपोषण के नाम पर आने वाले हजारों करोड़ रुपये के उपयोग का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने नहीं रख रही है.''
राहुल पूरे देश में जाते हैं, सरकार को गांवों की चिंता नहीं
जीतू पटवारी ने कहा कि, ''राहुल गांधी पूरे देश में जाते हैं और उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में जाना पड़ता है. उन्होंने सवाल उठाया कि आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की मौत जैसे गंभीर मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात क्यों नहीं की. पटवारी ने कहा कि विपक्ष सरकार को जगाने का काम कर रहा है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहले बालाघाट पहुंचे और अब वे खुद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आए हैं, जबकि राहुल गांधी भी यहां पहुंच रहे हैं.''
आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर नहीं सरकार: पटवारी
बालाघाट में राहुल गांधी के दौरे से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला बोला. पत्रकार वार्ता में पटवारी ने कहा कि ''राहुल गांधी आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में संवेदनाओं के साथ सरकार को जगाने आ रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को लेकर गंभीर नहीं है. ऐसे में विपक्ष की भूमिका सरकार को आईना दिखाने और उसे जवाबदेह बनाने की है.''
शाम 5:44 बजे दिल्ली के लिए उड़ान
जागला से सड़क मार्ग से गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचने के बाद राहुल गांधी शाम 5:44 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे. यानी सुबह दिल्ली से शुरू होने वाला उनका यह दौरा शाम को वापस दिल्ली पहुंचने के साथ पूरा होगा.
3 बजे मीडिया से बातचीत का कार्यक्रम
पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद करीब 3 बजे राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे. जागला में हुई बातचीत और आदिवासी क्षेत्र की स्थिति को लेकर वे अपनी बात रख सकते हैं. इसके करीब 10 मिनट बाद 3.10 बजे राहुल गांधी जागला से गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे.
राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम एक नजर में
10:00 बजे - दिल्ली एयरपोर्ट से गोंदिया के लिए रवाना
11:45 बजे - गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे
12:00 बजे - सड़क मार्ग से जागला के लिए रवाना
2:15 बजे - जागला गांव पहुंचेंगे
2:15 से 3:00 बजे तक - प्रभावित आदिवासी परिवारों से मुलाकात
3:00 बजे - मीडिया से बातचीत
3:10 बजे - जागला से गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना
5:44 बजे - गोंदिया से दिल्ली के लिए उड़ान
राहुल गांधी की सुरक्षा पर जीतू पटवारी ने उठाए सवाल
मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा, ''नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की सुरक्षा को लेकर बालाघाट पुलिस और प्रशासन की लापरवाही बहुत आपत्तिजनक है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, पूर्व सूचना के बावजूद दौरे को लेकर अनभिज्ञता जता रहा सरकारी सिस्टम खुद की खामियां बता रहा है. मैं फिर से स्पष्ट मांग कर रहा हूं कि राहुल जी की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, मध्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.''
जागला में परिवारों से वन-टू-वन चर्चा
बालाघाट के जागला में राहुल गांधी करीब 45 मिनट रुकेंगे. इस दौरान वे उन आदिवासी परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिनके बच्चों की मौत हुई है. राहुल परिवारों से सीधे बातचीत कर उनकी स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझेंगे. कार्यक्रम का यह हिस्सा पूरी यात्रा का मुख्य फोकस रहेगा. वह सरकारी योजनाओं के दावों की जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे.
दोपहर 12 बजे गोंदिया से जागला के लिए रवाना
गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचने के करीब 15 मिनट बाद दोपहर 12 बजे राहुल गांधी सड़क मार्ग से जागला के लिए रवाना होंगे. गोंदिया से बालाघाट के बैहर-बिरसा क्षेत्र तक सड़क यात्रा के बाद वे करीब 2:15 बजे जागला पहुंचेंगे.
सुबह 10 बजे दिल्ली से हुए रवाना
राहुल गांधी सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना हुए. करीब पौने दो घंटे की यात्रा के बाद वे 11.45 बजे गोंदिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां से उनका सड़क मार्ग से बालाघाट के जागला गांव जाने का कार्यक्रम है.