जागला में 45 मिनट, आदिवासी परिवारों से वन-टू-वन, राहुल गांधी का बालाघाट दौरा आज

आदिवासी देश की रीढ़, फिर सबसे गरीब जिले वहीं क्यों

पटवारी ने कहा कि, ''आदिवासी इस देश की रीढ़ हैं और उनके अधिकारों, संस्कृति तथा विकास की चिंता जरूरी है.'' उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के पांच सबसे गरीब जिलों में आदिवासी आबादी प्रमुख है.'' उनका सवाल था कि यदि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार योजनाओं और बजट का प्रावधान हो रहा है तो गरीबी, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कमजोर क्यों बनी हुई है.



पटवारी ने स्वास्थ्य मिशन और कुपोषण के लिए आने वाली राशि के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने टीकाकरण की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की. उनका आरोप था कि, ''सरकार स्वास्थ्य और कुपोषण के नाम पर आने वाले हजारों करोड़ रुपये के उपयोग का स्पष्ट हिसाब जनता के सामने नहीं रख रही है.''