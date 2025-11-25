राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर लहराया केसरिया ध्वज, उल्लास में डूबी अयोध्या

ETV Bharat / bharat

अयोध्या राम मंदिर ध्वजा स्थापना समारोह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 6:48 AM IST

Updated : November 25, 2025 at 12:59 PM IST

अयोध्या: पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने बटन दबाकर ध्वजारोहण किया. शुभ मुहूर्त में पीएम मोदी ने ध्वजा फहराई. इस मौके पर हाथ जोड़कर उन्होंने ध्वजा को नमन किया. पीएम मोदी के साथ मोहन भागवत, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं. इसके बाद पीएम मोदी, सीएम योगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अतिथियों को संबोधित किया. देखिए अयोध्या के इस आयोजन की खास फोटो.

11:57 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने बटन दबाकर किया ध्वजारोहण, जय श्रीराम के जयघोष गूंजे

पीएम मोदी ने बटन दबाकर ध्वजारोहण कर दिया है. हर तरफ जय श्रीराम के जयघोष गूंज रहे हैं.

11:42 AM, 25 Nov 2025 (IST)

राम मंदिर में राम धुन की गूंज, तालियां बजाकर भजनों में खोए अतिथि

राम मंदिर में एक ओर पीएम मोदी पूजन-अर्चन कर रहे हैं तो वहीं राम धून की गूंज भी सुनाई दे रही है.इस दौरान मौजूद 7000 अतिथि तालियां बजाकर भजनों में खोए नजर आ रहे हैं.

राम धुन में खोए अतिथि,
राम धुन में खोए अतिथि, (etv bharat)

11:35 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी ने भव्य राम दरबार का भी किया पूजन-अर्चन, गूंजे जयघोष

पीएम मोदी ने भव्य राम दरबार का भी पूजन-अर्चन किया है. हर तरफ जयघोष गूंज रहे हैं.

स्वर्ण जड़ित वस्त्रों से सुशोभित राम दरबार .
स्वर्ण जड़ित वस्त्रों से सुशोभित राम दरबार . (etv bharat)

11:19 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी अब कर रहे रामलला का पूजन-अर्चन, वैदिक मंत्रों के उद्घोष गूंज रहे

पीएम मोदी अब रामलला का पूजन-अर्चन कर रहे हैं. वैदिक मंत्रों के उद्घोष गूंज रहे हैं. पीएम मोदी वैदिक रीतियों से पूजन कर रहे हैं. पीएम मोदी के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं.

पीएम मोदी अब कर रहे रामलला की पूजा.
पीएम मोदी अब कर रहे रामलला की पूजा. (pm media cell.)

11:07 AM, 25 Nov 2025 (IST)

ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं 7000 अतिथि, हर तरफ उत्साह

अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में भाग लेने के लिए 7000 अतिथि पहुंचे हैं. वहीं, मंदिरों में पीएम मोदी का पूजन अर्चन जारी है.

अयोध्या राम के उत्सव में 7000 से ज्यादा अतिथि जुटे हैं.
अयोध्या राम के उत्सव में 7000 से ज्यादा अतिथि जुटे हैं. (etv bharat)

11:06 AM, 25 Nov 2025 (IST)

अयोध्या राम मंदिर में पीएम मोदी हर मंदिर के बारे में ले रहे जानकारी, शीश नवा रहे

अयोध्या राम मंदिर में पीएम मोदी हर मंदिर के बारे में जानकारी ले रहे हैं. इसके साथ ही पूजन-अर्चन भी कर रहे हैं.

अयोध्या राम मंदिर में पूजन करते पीएम मोदी.
अयोध्या राम मंदिर में पूजन करते पीएम मोदी. (etv bharat)

10:57 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी राम मंदिर में कर रहे पूजन-अर्चन, हर मंदिर के दर्शन कर रहे

पीएम मोदी राम मंदिर में पूजन-अर्चन कर रहे हैं. वह हर मंदिर के दर्शन कर रहे हैं.

राम मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे पीएम मोेदी.
राम मंदिर में पूजन अर्चन कर रहे पीएम मोेदी. (pm media cell.)

10:15 AM, 25 Nov 2025 (IST)

अयोध्या में उत्सव सा नजारा, हर ओर उत्साह, गूंज रहे जय श्रीराम के उद्घोष

पीएम मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं. उनके स्वागत के लिए सड़कों के दोनों ओर कतारें लगी हैं. वहीं, चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी भी है.

अयोध्या में उत्सव सा नजारा.

10:10 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे, सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत

पीएम नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण उत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं. पीएम के ट्वीट हैंडल के जरिए इसकी जानकारी साझा की गई है.

पीएम के ट्वीटर हैंडल से दी गई जानकारी.
पीएम के ट्वीटर हैंडल से दी गई जानकारी. (pm modi x account.)

9:50 AM, 25 Nov 2025 (IST)

सीएम योगी पीएम के स्वागत के लिए हैलीपेड पर पहुंचे, सड़कों के दोनों ओर भीड़, हर तरफ उत्साह

अयोध्या में पीएम मोदी के स्वागत का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है. सीएम योगी पीएम का स्वागत करने के लिए हैलीपेड पर पहुंच गए हैं. थोड़ी ही देर में पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे.

पीएम मोदी के स्वागत का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है.
पीएम मोदी के स्वागत का उत्साह हर तरफ नजर आ रहा है. (etv bharat)

9:19 AM, 25 Nov 2025 (IST)

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, आज ध्वजारोहण की साक्षी बनेगी दुनिया

अयोध्या पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी ध्वजारोहण समारोह में भाग लेंगे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के ध्वजारोहण की साक्षी दुनिया बनेगी.

8:46 AM, 25 Nov 2025 (IST)

चंपय राय ने बताया धर्म ध्वजारोहण का समय, कही ये बात....

श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ऐतिहासिक ‘ध्वजारोहण’ समारोह पर कहा कि राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होगा. 11:50 बजे ये ध्वजारोहण किया जाएगा. पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत मौजूद रहेंगे.

8:34 AM, 25 Nov 2025 (IST)

PHOTOS: अयोध्या राम मंदिर की 21 किलो सोने की धर्मध्वजा देखिए कैसी दिख रही है...

अयोध्या राम मंदिर के स्वर्ण ध्वज में एक चमकता हुआ सूरज, कोविदारा का पेड़ और 'ॐ' लिखा हुआ है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता और राम राज्य के आदर्शों को दिखाता है.

8:31 AM, 25 Nov 2025 (IST)

सीएम योगी ने ट्वीट से किया अतिथियों का स्वागत, लिखा...आप सबका अभिनंदन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंच रहे अतिथियों के स्वागत में एक ट्वीट किया है. इसमें लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर दिव्य-भव्य भगवा ध्वजारोहण के पावन उत्सव में साक्षी बनने हेतु पधार रहे सभी अतिथि गण एवं महानुभावों का सत्य, धर्म और करुणा के साकार स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी श्री अयोध्या धाम में हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन.

सीएम योगी ने किया ट्वीट.
सीएम योगी ने किया ट्वीट. (cm yogi x account)

8:00 AM, 25 Nov 2025 (IST)

अयोध्या में देशभर से पहुंच रहे लोग, हर तरफ जयश्रीराम का उद्घोष, कार्यक्रम में जुटेंगे 7000 अतिथि

अयोध्या में देशभर से लोग पहुंच रहे हैं. हर तरफ जयश्रीराम का उद्घोष गूंज रहा है. रंगबिरंगे परिधानों में कई राज्यों से पहुंचे लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है. बता दें कि आज ध्वजारोहण कार्यक्रम में 7000 अतिथि जुटेंगे.

7:51 AM, 25 Nov 2025 (IST)

इकबाल अंसारी बोले, अयोध्या में खुशी की लहर है, हम भी खुश हैं; देश में शांति और सौहार्द्र बना रहे

बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण’ समारोह पर कहा आज पीएम मोदी द्वारा ध्वजारोहण होने जा रहा है. ये बहुत ही अच्छी बात है. आज गौरव का दिन है. पूरे देश और दुनिया के लोग आज यहां पर आ रहे हैं. अयोध्या में खुशी की लहर है और सभी खुश हैं और हम भी खुश हैं. हम भी इस समारोह में जा रहे हैं. हम चाहते हैं कि देश में शांति होनी चाहिए और आपस में भाई-चारा हो तथा हम यही संदेश देते हैं.

7:48 AM, 25 Nov 2025 (IST)

अयोध्या में ध्वजारोहण पर कड़ी सुरक्षा, हर आने-जाने वाले पर पुलिस की नजर

अयोध्या में ध्वजारोहण पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. चप्पे-चप्पे पर कड़ी चौकसी है. हर आने-जाने वाले पर पुलिस की नजर है. पुलिस लगातार राउंड पर है. संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

7:46 AM, 25 Nov 2025 (IST)

राम विवाह पचंमी पर अयोध्या में उमड़े भक्त, सरयू में भोर से स्नान और दान

अयोध्या में विवाह पंचमी के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त उमड़े हैं, सरयू में भक्त स्नान और दान कर रहे हैं. भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है.

7:43 AM, 25 Nov 2025 (IST)

21 किलो सोना मढ़ा है ध्वज पर, 161 फीट है ऊंचाई

बता दें कि पीएम मोदी राम मंदिर में जिस ध्वज को स्थापित करेंगे उस पर 21 किग्रा सोना लगा है. इस ध्वज को आकर्षक रूप देने के लिए मुंबई के कारीगरों ने विशेष काम किया है, यह ध्वज की ऊंचाई 161 फीट है. ध्वज पूरी तरह से स्वर्ण मंडित है.

7:37 AM, 25 Nov 2025 (IST)

ध्वजारोहण से पहले सैंड आर्टिस्ट ने भगवान राम की रेत से मूर्ति बनाई

अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह से पहले सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने भगवान राम की रेत से मूर्ति बनाई.

7:34 AM, 25 Nov 2025 (IST)

अयोध्या राम मंदिर में चल रहे अनुष्ठानों का आज होगा समापन, कई विद्वान शामिल हुए हैं

अयोध्या राम मंदिर में धर्मध्वजा स्थापना के लिए 21 नवंबर से अनुष्ठान चल रहे हैं. इन सभी अनुष्ठानों का आज पीएम आगमन से पहले समापन होगा. इसके बाद विद्वान आचार्य स्वास्तिक वाचन और वैदिक मंत्रों आज धर्म ध्वजा की स्थापना कराएंगे.

7:29 AM, 25 Nov 2025 (IST)

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, सौभाग्यशाली हैं हम, ऐसे समय में पैदा हुए...

झांसी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समय में पैदा हुए हैं जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ है और अब धर्म ध्वजा भी लहराने वाली है...राम हमारी हर सांस में हैं.

7:25 AM, 25 Nov 2025 (IST)

रात में सतरंगी रोशनी से नहा उठा राम मंदिर, तस्वीरें मोह लेंगी मन

ध्वजारोहण की पूर्व संध्या पर राम मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से नहा उठा था. जगमगाते राम मंदिर की ये फोटो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ने सोशल मीडिया पर साझा की हैं.

7:01 AM, 25 Nov 2025 (IST)

पीएम मोदी और मोहन भागवत सुबह दस बजे पहुंचेंगे राम मंदिर

पीएम मोदी मंगलवार सुबह 9.30 बजे विशेष विमान से महर्षि वाल्मिकी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे. यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई मंत्री उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद पीएम हेलीकॉप्टर से साकेत कॉलेज परिसर के हैलीपेड पर पहुंचेगे. इसके बाद सड़क मार्ग से पीएम का काफिला रामपथ पर रोड शो करते हुए राम मंदिर पहुंचेगा. पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत सुबह 10 बजे राम मंदिर पहुंचेंगे.सबसे पहले राम जन्मभूमि में सप्त ऋषि मंदिर के दर्शन करेंगे. इसके बाद राम दरबार समेत अन्य मंदिरों में पूजन-अर्चन करेंगे. इसके बाद वह सुबह सुबह 11:58 से दोपहर एक बजे के बीच धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे. इसके बाद पीएम का संबोधन होगा. दोपहर 1.30 बजे पीएम मोदी एयरपोर्ट लौट जाएंगे.

6:51 AM, 25 Nov 2025 (IST)

राम दरबार व गर्भगृह में रामलला का दर्शन पूजन कर ध्वज स्थापना करेंगे पीएम

बीते चार दिनों से मंदिर में चल रहे अनुष्ठानों की पूर्णाहुति आज दी जाएगी. सबसे पहले पीएम मोदी राम दरबार व गर्भगृह में रामलला के दर्शन कर पूजन करेंगे. इसके बाद पीएम यहां से सप्तऋषि मंदिर और माता अन्नपूर्णा मंदिर जाएंगे. ध्वजारोहण अनुष्ठान में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी बटन दबाकर ध्वज स्थापित करेंगे. इस दौरान उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे.

