अयोध्या में दीपोत्सव की धूम; रामायण की झांकियों से भक्तिमय हुई रामनगरी, सीएम योगी ने उतारी प्रभु राम की आरती

दीपोत्सव पर सीएम योगी ने कहा-"अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा के खानी"

अयोध्या: दीपोत्सव के मौके पर हो रहे प्रोग्राम में सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाई 'अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा के खानी' बोली और कहा कि तुलसीदास जी ने त्रेतायुग की अयोध्या का जिस सुंदरता से बखान किया था, आज की अयोध्या उसी स्वरूप को याद करा रही है. आज अयोध्या को लोग उस दृश्य को जीवंत रूप में देख रहे हैं. प्रभु श्रीराम ने स्वयं अयोध्या के प्रति अपनी विशेष आत्मीयता व्यक्त करते हुए कहा था कि "जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुरान विदित जग जाना. अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ, यह प्रसंग जानइ कोऊ कोऊ." मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की यह शक्ति और श्रीराम की चेतना ही वास्तव में भारत की चेतना है. यही भारत की संस्कृति और संस्कार हैं. प्रभु श्रीराम भारत राष्ट्र के प्राण हैं और भारत के आत्मसम्मान हैं.