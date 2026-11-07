अयोध्या में दीपोत्सव की धूम; रामायण की झांकियों से भक्तिमय हुई रामनगरी, सीएम योगी ने उतारी प्रभु राम की आरती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 5:08 PM IST|
Updated : November 7, 2026 at 5:35 PM IST
अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है. रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा है. साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इसमें रामायण आधारित झांकियों, लोकनृत्यों और जय श्रीराम के जयघोष ने रामनगरी को भक्तिमय बना दिया. इसमें प्राचीन संस्कृति के साथ आधुनिक अयोध्या के विकास की झलक भी देखने को मिली.
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अयोध्या धाम में 30 लाख दीप जलाकर पूरी दुनिया को भगवान राम के प्रकाश से आलोकित करेंगे: सीएम योगी
अयोध्या: सीएम योगी ने दीपोत्सव प्रोग्राम में कहा कि 25 हजार दीपों से शुरू हुआ यह कार्यक्रम आज 25 लाख की सीमा पार कर चुका है. राष्ट्रपति के करकमलों से दीप प्रज्वलन के बाद अयोध्या धाम में 30 लाख दीप प्रज्ज्वलित होकर पूरी दुनिया को राम के प्रकाश से आलोकित करेंगे. अब अयोध्या कभी कर्फ्यू के दायरे में नहीं आएगी. यहां कोई दंगा-फसाद करने का साहस नहीं कर पाएगा. अयोध्या को अब कोई उपेक्षित नहीं कर सकेगा और न ही यहां के संतों को अपमानित करने या रामभक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस कर पाएगा.
आराधना मिश्रा मोना ने कहा- "कुम्हारों की अयोध्या को सजाने में अहम भूमिका रही है, लेकिन सही मेहनताना नहीं मिल रहा"
लखनऊ: अयोध्या दीपोत्सव और अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के सरकार के दावे पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने कहा, "रामजी और अयोध्या नगरी में हमारी आस्था है. दीपोत्सव हो रहा है यह बहुत अच्छी बात है लेकिन कुम्हारों की अयोध्या को सजाने में अहम भूमिका रही है. वहां के ठेकेदार पैसे स्वयं ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन कुम्हारों को कम पैसे दे रहे हैं. यह हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं. सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए. मैं सभी को दिवाली और दीपोत्सव की शुभकामनाएं देती हूं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली समारोह और 10वें दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल पहुंचे
अयोध्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम और जानकी की पूजा-अर्चना की और आरती उतारी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिवाली समारोह और 10वें दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की अयोध्या उसी त्रेतायुग की याद दिला रही है, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम, माता जानकी, अनुज लक्ष्मण और पवनसुत हनुमान के साथ अयोध्या लौटे होंगे.
दीपोत्सव पर सीएम योगी ने कहा-"अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा के खानी"
अयोध्या: दीपोत्सव के मौके पर हो रहे प्रोग्राम में सीएम योगी ने रामचरितमानस की चौपाई 'अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सोभा के खानी' बोली और कहा कि तुलसीदास जी ने त्रेतायुग की अयोध्या का जिस सुंदरता से बखान किया था, आज की अयोध्या उसी स्वरूप को याद करा रही है. आज अयोध्या को लोग उस दृश्य को जीवंत रूप में देख रहे हैं. प्रभु श्रीराम ने स्वयं अयोध्या के प्रति अपनी विशेष आत्मीयता व्यक्त करते हुए कहा था कि "जद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुरान विदित जग जाना. अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ, यह प्रसंग जानइ कोऊ कोऊ." मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या की यह शक्ति और श्रीराम की चेतना ही वास्तव में भारत की चेतना है. यही भारत की संस्कृति और संस्कार हैं. प्रभु श्रीराम भारत राष्ट्र के प्राण हैं और भारत के आत्मसम्मान हैं.
'राम की पैड़ी' पर दीयों में बत्तियां लगा रहे स्वयं सेवक, 30 लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे
अयोध्या: 10वें दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. स्वयंसेवकों ने 'राम की पैड़ी' पर दीयों में बत्तियां लगानी शुरू कर दी हैं. पूरे शहर को रोशन करने के लिए 30 लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खींचा भगवान राम का रथ, सरयू तट पर उतारी भव्य आरती
अयोध्या: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के राम कथा पार्क में दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान भगवान राम और माता जानकी की पूजा-अर्चना की और आरती उतारी. राम कथा पार्क में बने राज दरबार में भगवान श्रीराम का प्रतीकात्मक राजतिलक किया गया. मुख्यमंत्री ने भगवान राम के स्वरूप का स्वागत किया, रथ खींचा और सरयू घाट पर आरती में भी भाग लिया.