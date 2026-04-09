विधानसभा चुनाव 2026 अपडेट: असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग शुरू

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू

असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है. आज के मतदान में असम की सभी 126 सीटें, केरल की सभी 140 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटें शामिल हैं. वोटों की गिनती 4 मई को होगी.