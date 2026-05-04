विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 : तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार ? पलपल की खबरें, यहां जानें

तमिलनाडु में एनडीए की जीत का भरोसा है: तमिलिसाई

तमिलनाडु पोल रिजल्ट्स 2026: मायलापुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं. लोगों ने पक्का एनडीए को वोट दिया है और वह जीतेगा. मुझे यह भी भरोसा है कि हम मायलादुथुराई में जीतेंगे. इतनी मेहनत के बाद मुझे लगता है कि तमिलनाडु बदलाव के लिए वोट करेगा. लोग करारा जवाब देंगे, खासकर इसलिए क्योंकि डीएमके सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर भी केंद्र सरकार का विरोध करती रही है. उनका फोकस लोगों पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे पर था. जनता जवाब देगी और एनडीए सत्ता में आएगी. एडप्पादी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे.'