विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 : तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार ? पलपल की खबरें, यहां जानें
Published : May 4, 2026 at 6:49 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 7:28 AM IST
तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों के लिए वोटों की गिनती अब से थोड़ी देर में शुरू हो रही है. कई राउंड की गिनती के बाद अंतिम परिणाम आएगा. तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल और असम के लगभग 25 करोड़ लोगों ने मतदान समाप्त किया है. किस पार्टी को कहां से बढ़त मिल रही है, पल-पल का अपडेट देखने के लिए बने रहें ईटीवी भारत पर.
LIVE FEED
पश्चिम बंगाल में एक नया सूर्योदय होने वाला है: बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल
पश्चिम बंगाल, बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'बीजेपी बंगाल के लोगों के सिद्धांतों और आशीर्वाद के साथ दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रही है. एक नया सूर्योदय होने वाला है.'
तमिलनाडु में एनडीए की जीत का भरोसा है: तमिलिसाई
तमिलनाडु पोल रिजल्ट्स 2026: मायलापुर सीट से बीजेपी कैंडिडेट तमिलिसाई सुंदरराजन ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं. लोगों ने पक्का एनडीए को वोट दिया है और वह जीतेगा. मुझे यह भी भरोसा है कि हम मायलादुथुराई में जीतेंगे. इतनी मेहनत के बाद मुझे लगता है कि तमिलनाडु बदलाव के लिए वोट करेगा. लोग करारा जवाब देंगे, खासकर इसलिए क्योंकि डीएमके सरकार वेलफेयर स्कीम्स पर भी केंद्र सरकार का विरोध करती रही है. उनका फोकस लोगों पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे पर था. जनता जवाब देगी और एनडीए सत्ता में आएगी. एडप्पादी के पलानीस्वामी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे और इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होंगे.'
असम विधानसभा चुनाव परिणाम, राजनीतिक दलों एजेंट काउंटिंग सेंटरों पर पहुंचने लगे
असम विधानसभा चुनाव 2026, असम के अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के काउंटिंग एजेंट काउंटिंग सेंटरों पर पहुंचने लगे हैं. सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं. 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी.
तमिलनाडु चुनाव नतीजे, काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम
तमिलनाडु चुनाव नतीजे 2026 को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लोयोला कॉलेज के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, गिनती से पहले अधिकारी सबकी जांच कर रहे हैं.
केरल चुनाव परिणाम 2026, मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम
केरल चुनाव परिणाम 2026 को लेकर मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. मार इवानियोस कॉलेज कैंपस में काउंटिंग सेंटर पर भारी पुलिस बल देखे जा सकते हैं. आज तिरुवनंतपुरम जिले की सभी सीटों के वोटों की गिनती होगी. राज्य की सभी 140 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी.
कोलकाता एक काउंटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के एजेंटों के बीच हुई बहस
कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के सखावत मेमोरियल स्कूल में काउंटिंग सेंटर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के काउंटिंग एजेंटों के बीच बहस हो गई. राज्य की 293 विधानसभा सीटों के लिए वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे शुरू होगी.