Assembly Election 2026: बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की

पीएम मोदी ने बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में लोगों से बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और तमिलनाडु के लोगों से विधानसभा चुनाव में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने एक्स पर लिखा,'पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का पहला चरण आज हो रहा है. मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शक्ति के साथ भाग लें. मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूँ कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें.'

एक अन्य पोस्ट में लिखा,'जैसे-जैसे तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ निभाए. विशेष रूप से मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आह्वान करता हूँ कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और रिकॉर्ड मतदान का मार्ग प्रशस्त करें.'