Assembly Election 2026: बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग जारी, पीएम मोदी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की
Published : April 23, 2026 at 6:54 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 7:40 AM IST
पश्चिम बंगाल विधान सभा के पहले चरण और तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव आज हो रहा है. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म होगा. बंगाल में 16 जिलों में 152 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है. वहीं, तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है. चुनाव आयोग की ओर से दोनों राज्यों में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है. मतों की गिनती चार मई को होगी.
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पश्चिम बंगाल चुनाव, बीरभूम के एक मतदान केंद्र पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, राज्य विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए मतदान शुरू होने के साथ ही बीरभूम के एक मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई.
पीएम मोदी ने बंगाल और तमिलनाडु चुनाव में लोगों से बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल और तमिलनाडु के लोगों से विधानसभा चुनाव में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की. उन्होंने एक्स पर लिखा,'पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का पहला चरण आज हो रहा है. मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी शक्ति के साथ भाग लें. मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूँ कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें.'
एक अन्य पोस्ट में लिखा,'जैसे-जैसे तमिलनाडु के लोग विधानसभा चुनावों में मतदान करने की तैयारी कर रहे हैं, मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूँ कि वे इस पवित्र लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरे उत्साह के साथ निभाए. विशेष रूप से मैं तमिलनाडु के युवाओं और महिलाओं से आह्वान करता हूँ कि वे बड़ी संख्या में बाहर निकलें और रिकॉर्ड मतदान का मार्ग प्रशस्त करें.'
तमिलनाडु चुनाव 2026, चिदंबरम ने वोट डाला
तमिलनाडु चुनाव 2026, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने शिवगंगा के कराईकुडी स्थित एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और अपनी उंगली पर लगी स्याही दिखाई. चिदंबरम ने कहा, 'हमने हमेशा कहा है कि बीजेपी की विचारधारा, राजनीतिक नीतियां और उसका रवैया तमिलनाडु के लिए नुकसानदेह है, और इसलिए, हमें बीजेपी को तमिलनाडु या दक्षिण भारत में कहीं भी अपनी पैठ बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए. हमारा मानना है कि हमने कड़ी मेहनत की है, सरकार ने पिछले पांच सालों में कड़ी मेहनत की है और तमिलनाडु की जनता डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील गठबंधन को फिर से वोट देगी.'
तमिलनाडु चुनाव 2026, सुपरस्टार रजनीकांत अपना वोट डालेंगे
तमिलनाडु चुनाव 2026, सुपरस्टार रजनीकांत सुबह की सैर पर निकले. राज्य में आज मतदान होने जा रहा है. वह चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में अपना वोट डालेंगे.
बंगाल चुनाव, अधीर रंजन चौधरी बोले- खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होंगे
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: बहरामपुर से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने चुनाव को लेकर कहा, 'मुझे अच्छे नतीजों की उम्मीद है. खासकर मुर्शिदाबाद जिले में सत्ता-विरोधी लहर चल रही है. सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव प्रचार में करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि हम काफी हद तक अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में कामयाब होंगे. आप लोग सत्ताधारी पार्टी और बीजेपी के बीच फर्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों में ज़्यादा फर्क नजर नहीं आता. ये दोनों ही चुने हुए तानाशाह हैं.'
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग शुरू
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026, आसनसोल के एक मतदान केंद्र पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके. मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया.
तमिलनाडु चुनाव 2026, तिरुचिरापल्ली के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग
तमिलनाडु चुनाव 2026, तिरुचिरापल्ली के एक मतदान केंद्र पर मॉक पोलिंग जारी है. मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा.
पश्चिम बंगाल, बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल की तैयारियां
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए बोलपुर विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल की तैयारियां चल रही हैं. ये गोलपारा हाई स्कूल का दृश्य है.