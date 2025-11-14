राजस्थान के अंता उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है. यहां 14 टेबलों पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी.
उपचुनाव 2025 परिणाम: जम्मू-कश्मीर नगरोटा विधानसभा, शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार की बढ़त
LIVE FEED
राजस्थान की अंता सीट, काउंटिंग जारी
पंजाब की तरनतारन सीट पर 16 राउंड की मतगणना है: कमिश्नर
पंजाब की तरनतारन सीट पर काउंटिंग के दौरान मौजूद डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया, '222 बूथों पर 60.95फीसदी मतदान हुआ. आज 14 काउंटरों पर 16 राउंड की मतगणना है. इसके अलावा, हमें ईटीपीबीएमएस सर्विस वोटर्स से पोस्टल बैलेट और दिव्यांग मतदाताओं के 250 से ज्यादा बैलेट मिले हैं. नतीजों का संकलन दोपहर 2.30 बजे तक हो सकता है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मतगणना केंद्रों पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस सहित 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.'
जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की बढ़त
चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए काउंटिंग के दौरान शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा की देवयानी राणा, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (इंडिया) के हर्ष देव सिंह से 1111 मतों के अंतर से आगे चल रही हैं.
मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट, शुरुआती रुझानों में मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार आगे
मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझानों के अनुसार मिजो नेशनल फ्रंट के डॉ. आर. लालथंगलियाना, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वनलालसैलोवा से 1/5 राउंड की मतगणना के बाद 170 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं.
तरनतारन उपचुनाव, शुरुआती रुझानों में शिरोमणि अकाली दल आगे
चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब के तरनतारन उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर, आप के हरमीत सिंह संधू से 1/16 राउंड की मतगणना के बाद 625 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं.
हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी
तेलंगाना के हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. यूसुफगुडा स्थित कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में स्थापित मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती तेजी से जारी है. बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. यहां उपचुनाव 11 नवंबर को हुए थे.
पंजाब के तरनतारन सीट के लिए वोटों की गिनती शुरू
पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के एक मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू हो गई है. यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. फिलहाल यहां चहल-पहल है.
विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती शुरू
सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है.