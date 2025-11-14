Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

उपचुनाव 2025 परिणाम: जम्मू-कश्मीर नगरोटा विधानसभा, शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार की बढ़त

Assembly bypoll 2025 results
विधानसभा उपचुनाव 2025 के नतीजे आज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 14, 2025 at 7:06 AM IST

Choose ETV Bharat
नई दिल्ली: सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर आज शुक्रवार को नतीजें आएंगे. मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. इन विधानसभा क्षेत्रों जम्मू-कश्मीर के बडगाम और नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, तेलंगाना के जुबली हिल्स, पंजाब के तरनतारन, मिजोरम के डम्पा और ओडिशा के नुआपाड़ा पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतगणना को लेकर व्यापक तैयारी की गई है. वहीं, बिहार विधान सभा चुनाव 2025 के नतीजे भी आज आएंगे. इसे लेकर राजनीतिक दल और नेता सभी उत्साहित हैं.

LIVE FEED

9:26 AM, 14 Nov 2025 (IST)

राजस्थान की अंता सीट, काउंटिंग जारी

राजस्थान के अंता उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है. यहां 14 टेबलों पर 20 राउंड में वोटों की गिनती होगी.

9:18 AM, 14 Nov 2025 (IST)

पंजाब की तरनतारन सीट पर 16 राउंड की मतगणना है: कमिश्नर

पंजाब की तरनतारन सीट पर काउंटिंग के दौरान मौजूद डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया, '222 बूथों पर 60.95फीसदी मतदान हुआ. आज 14 काउंटरों पर 16 राउंड की मतगणना है. इसके अलावा, हमें ईटीपीबीएमएस सर्विस वोटर्स से पोस्टल बैलेट और दिव्यांग मतदाताओं के 250 से ज्यादा बैलेट मिले हैं. नतीजों का संकलन दोपहर 2.30 बजे तक हो सकता है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मतगणना केंद्रों पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस सहित 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.'

9:14 AM, 14 Nov 2025 (IST)

जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार की बढ़त

चुनाव आयोग के अनुसार जम्मू-कश्मीर की नगरोटा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए काउंटिंग के दौरान शुरुआती रुझानों के अनुसार भाजपा की देवयानी राणा, जम्मू-कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी (इंडिया) के हर्ष देव सिंह से 1111 मतों के अंतर से आगे चल रही हैं.

9:11 AM, 14 Nov 2025 (IST)

मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट, शुरुआती रुझानों में मिजो नेशनल फ्रंट के उम्मीदवार आगे

मिजोरम की डम्पा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के शुरुआती रुझानों के अनुसार मिजो नेशनल फ्रंट के डॉ. आर. लालथंगलियाना, जोरम पीपुल्स मूवमेंट के वनलालसैलोवा से 1/5 राउंड की मतगणना के बाद 170 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं.

9:04 AM, 14 Nov 2025 (IST)

तरनतारन उपचुनाव, शुरुआती रुझानों में शिरोमणि अकाली दल आगे

चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब के तरनतारन उपचुनाव के शुरुआती रुझानों में शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर, आप के हरमीत सिंह संधू से 1/16 राउंड की मतगणना के बाद 625 वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं.

8:42 AM, 14 Nov 2025 (IST)

हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी

तेलंगाना के हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई. यूसुफगुडा स्थित कोटला विजय भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में स्थापित मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती तेजी से जारी है. बीआरएस विधायक मगंती गोपीनाथ के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी. यहां उपचुनाव 11 नवंबर को हुए थे.

8:31 AM, 14 Nov 2025 (IST)

पंजाब के तरनतारन सीट के लिए वोटों की गिनती शुरू

पंजाब के तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के एक मतगणना केंद्र पर मतगणना शुरू हो गई है. यह सीट आम आदमी पार्टी के विधायक कश्मीर सिंह सोहल के निधन के बाद खाली हुई थी. फिलहाल यहां चहल-पहल है.

8:06 AM, 14 Nov 2025 (IST)

विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए वोटों की गिनती शुरू

सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आठ विधानसभा सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है.

TAGGED:

BYPOLL RESULTS LIVE UPDATES
ANTA RAJASTHAN BUDGAM JK NUAPADA
विधानसभा उपचुनाव 2025 नतीजा
BY ELECTION RESULTS
ASSEMBLY BYPOLL 2025 RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.