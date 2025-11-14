उपचुनाव 2025 परिणाम: जम्मू-कश्मीर नगरोटा विधानसभा, शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार की बढ़त

पंजाब की तरनतारन सीट पर 16 राउंड की मतगणना है: कमिश्नर

पंजाब की तरनतारन सीट पर काउंटिंग के दौरान मौजूद डिप्टी कमिश्नर राहुल ने बताया, '222 बूथों पर 60.95फीसदी मतदान हुआ. आज 14 काउंटरों पर 16 राउंड की मतगणना है. इसके अलावा, हमें ईटीपीबीएमएस सर्विस वोटर्स से पोस्टल बैलेट और दिव्यांग मतदाताओं के 250 से ज्यादा बैलेट मिले हैं. नतीजों का संकलन दोपहर 2.30 बजे तक हो सकता है. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए मतगणना केंद्रों पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस सहित 3-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है.'