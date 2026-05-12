अब से थोड़ी देर बाद हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

'असम में एनडीए की हैट्रिक पीएम मोदी और हिमंता बिस्वा सरमा के कारण', बोले एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा

असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा, "आज का दिन बहुत खास है, एक ऐतिहासिक दिन है, और यह मेरे दिल में जीवन भर के लिए एक यादगार पल बनकर रहेगा. एनडीए ने हैट्रिक हासिल कर ली है. पिछले पांच वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया है, उसी के कारण जनता ने भारी संख्या में मतदान किया है. मैं डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, यहां जो काम हुआ है—विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान—वह बेमिसाल है. आजादी के बाद से इस स्तर का काम कभी नहीं देखा गया. इसीलिए जनता खुश है. आज राज्य के हर कोने से लोग यहां आ रहे हैं."