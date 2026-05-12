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अब से थोड़ी देर बाद हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ

Himanta Biswa Sarma
हिमंता बिस्वा सरमा, असम के नामित मुख्यमंत्री (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 9:33 AM IST

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Updated : May 12, 2026 at 9:41 AM IST

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अब से थोड़ी देर बाद हिमंता बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वह लगातार दूसरी बाद सीएम पद की शपथ ले रहे हैं. उनके साथ चार और विधायक - भाजपा के दो और उसकी सहयोगी असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) के एक-एक मंत्री शपथ लेंगे. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राजग की तीसरी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सोमवार रात गुवाहाटी पहुंचे. शर्मा ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, "असम में आदरणीय नरेन्द्र मोदी का हार्दिक स्वागत है. उनका यह दौरा असम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा-राजग सरकार का शासन शुरू हो रहा है। हम उनके निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करते हैं." शपथ ग्रहण के लिए पहुंचने वालों में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान, ललन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और चिराग पासवान शामिल हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, गोवा के उनके समकक्ष प्रमोद सावंत, राजस्थान के भजन लाल शर्मा, बिहार के सम्राट चौधरी, छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, ओडिशा के मोहन चरण माझी और मध्य प्रदेश के मोहन यादव भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे.

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9:34 AM, 12 May 2026 (IST)

'असम में एनडीए की हैट्रिक पीएम मोदी और हिमंता बिस्वा सरमा के कारण', बोले एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा

असम गण परिषद (एजीपी) के अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा, "आज का दिन बहुत खास है, एक ऐतिहासिक दिन है, और यह मेरे दिल में जीवन भर के लिए एक यादगार पल बनकर रहेगा. एनडीए ने हैट्रिक हासिल कर ली है. पिछले पांच वर्षों में हमारे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया है, उसी के कारण जनता ने भारी संख्या में मतदान किया है. मैं डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, यहां जो काम हुआ है—विशेष रूप से पिछले पांच वर्षों में एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान—वह बेमिसाल है. आजादी के बाद से इस स्तर का काम कभी नहीं देखा गया. इसीलिए जनता खुश है. आज राज्य के हर कोने से लोग यहां आ रहे हैं."

Last Updated : May 12, 2026 at 9:41 AM IST

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