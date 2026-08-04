E20 Protest Live: केजरीवाल को पीएम आवास मार्च की नहीं मिली अनुमति, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

केजरीवाल को पीएम आवास मार्च की नहीं मिली अनुमति

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, न तो केजरीवाल और न ही AAP पार्टी ने इस मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति मांगी थी. पुलिस का कहना है कि, BNSS 163 लागू है और पीएम आवास तक कोई मार्च नहीं होने दिया जाएगा. अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.