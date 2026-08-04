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E20 Protest Live: केजरीवाल को पीएम आवास मार्च की नहीं मिली अनुमति, दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

अरविंद केजरीवाल के मार्च को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा
अरविंद केजरीवाल के मार्च को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 10:41 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 11:09 AM IST

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज दोपहर करीब 12 बजे सौ लोगों के समूह के साथ प्रधानमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नाम शुरू की गई एक ऑनलाइन याचिका पर 2,33,238 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. यह याचिका इथेनॉल नीति में कथित खामियों को उजागर करने के लिए शुरू की गई थी. केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री को यह याचिका सौंपना चाहते हैं. साथ ही पीएम से चर्चा करना चाहते हैं.

LIVE FEED

11:04 AM, 4 Aug 2026 (IST)

केजरीवाल को पीएम आवास मार्च की नहीं मिली अनुमति

दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास तक प्रस्तावित मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है. दिल्ली पुलिस के अनुसार, न तो केजरीवाल और न ही AAP पार्टी ने इस मार्च के लिए कोई आधिकारिक अनुमति मांगी थी. पुलिस का कहना है कि, BNSS 163 लागू है और पीएम आवास तक कोई मार्च नहीं होने दिया जाएगा. अरविंद केजरीवाल की आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

10:44 AM, 4 Aug 2026 (IST)

केजरीवाल के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने पर कहा कि यह उनकी अपनी पार्टी का कार्यक्रम है. राजनीतिक पार्टियां अपनी गतिविधियां अपने तरीके से आयोजित करती हैं और यह उनके राजनीतिक कार्यक्रम का ही एक हिस्सा है.

10:37 AM, 4 Aug 2026 (IST)

फिरोज शाह रोड पर बढ़ाई गई सुरक्षा

E20 पेट्रोल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास तक AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित मार्च से पहले फिरोज शाह रोड पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Last Updated : August 4, 2026 at 11:09 AM IST

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