अमित शाह का भोपाल दौरा LIVE, कुछ ही देर में पहुंचेंगे दशहरा मैदान, देखें मिनट टू मिनट कार्यक्रम
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 10:03 AM IST|
Updated : October 3, 2026 at 11:13 AM IST
भोपाल : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भोपाल दौरे पर हैं. वे शुक्रवार देर रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां आज 3 अक्टूबर को भोपाल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. अमित शाह देर रात विशेष विमान से भोपाल पहुंचे थे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी अगवानी की. आज केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह सांची दुग्ध संघ परिसर में शुरू होने जा रहे फर्मेंटेड प्रोडक्ट डेयरी प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे. इस प्लांट की खासियत यह रहेगी कि इसमें हर दिन 40 हजार लीटर दूध का प्रसंस्करण हो सकेगा. देखें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का पूरा शेड्यूल और लाइव अपडेट्स
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल में मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम
- सुबह 11 बजे केन्द्रीय मंत्री होटल ताज से भेल दशहरा मैदान के लिए रवाना होंगे.
- सुबह 11:25 मिनट पर अमित शाह भेल दशहरा मैदान पहुंचेंगे.
- सुबह 11:30 बजे वे भेल दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे.
- दोपहर 12:05 बजे अमित शाह भेल दशहरा मैदान में होने वाले राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में शामिल होंगे.
- दोपहर 1:05 बजे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह भेल दशहरा मैदान से होटल ताज के लिए रवाना होंगे और दोपहर 1:30 पर होटल ताज पहुंचेंगे.
- दोपहर 1:30 से 2:15 बजे तक का समय लंच के लिए आरक्षित किया गया है.
- दोपहर 2:15 बजे से होटल ताज में ही प्रदेश सरकार के साथ बैठक करेंगे. इसमें केन्द्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर चर्चा होगी. इसमें प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल होंगे. यह बैठक 2 घंटे तक चलेगी.
- शाम 4:15 बजे नारकोटिक्स को लेकर हुई अभी तक की कार्रवाई को लेकर केन्द्रीय मंत्री पत्रकारों से चर्चा करेंगे. इसके लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया है.
- शाम 5:40 बजे केन्द्रीय मंत्री आईआईएसईआर के विस्तारित परिसर में पहुंचेंगे और यहां शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद वे भौंरी स्थिति आईआईएसईआर के मुख्य परिसर पहुंचेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा.
- शाम 7:45 पर केन्द्रीय मंत्री स्टेट हैंगर के लिए रवाना होंगे और 7:50 पर दिल्ली के लिए स्पेशल प्लेन से रवाना होंगे.
LIVE FEED
गायिका व विधायक मैथिली ठाकुर भी पहुंचीं
गौपालक सम्मेलन में मैथिली मैथिली ठाकुर गाएंगी भजन.
दशहरा मैदान में पहुंचे हजारों गौपालक
गौपालक सम्मेलन हजारों की तादात में पहुंच चुके हैं गौपालक. केंद्रीय गृहमंत्री और मुख्यमंत्री का हो रहा इंतजार.
दशहरा मैदान से पहले नेहरू नगर पहुंच रहे शाह
केंद्रीय मंत्री अमित शाह भेल दशहरा मैदान से पहले नेहरू नगर पहुंच रहे हैं. वे यहां स्थित करुणा धाम जाएंगे.
दुग्ध उत्पादकों पर सरकार का फोकस
अप्रैल 2025 में NDDB, मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और छह दुग्ध संघों के बीच सहयोग के लिए एग्रीमेंट हुआ था, इसका मकसद NDDB के मैनेजमेंट में दुग्ध संघों का विस्तार करना था. मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह का ये दौरा इसी से जोड़कर देखा जा रहा है. इस दौरे को डेयरी सहकारिता विस्तार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.
अमित शाह के आगमन पर बोले मोहन
मोहन यादव ने अमित शाह की अगवानी के बाद अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का भोपाल आगमन हो गया है. आपके प्रवास से प्रदेश के विकास को नई ऊर्जा मिलेगी. हम सभी को मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा.
प्रोजेक्ट बालाघाट की रिपोर्ट देंगे मोहन
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने मोहन यादव सरकार बालाघाट के विकास कार्यों का लेखा जोखा भी पेश करने वाली है. इसके लिए राज्य सरकार ने बालाघाट में सड़क, स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 400 करोड़ से अधिक का प्लान तैयार किया है, ये प्लान अमित शाह के सामने रखा जाएगा, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने अपने दौरे में बालाघाट की स्थिति पर बड़े सवाल उठाए हैं.