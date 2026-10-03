अमित शाह का भोपाल दौरा LIVE, कुछ ही देर में पहुंचेंगे दशहरा मैदान, देखें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

प्रोजेक्ट बालाघाट की रिपोर्ट देंगे मोहन

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने मोहन यादव सरकार बालाघाट के विकास कार्यों का लेखा जोखा भी पेश करने वाली है. इसके लिए राज्य सरकार ने बालाघाट में सड़क, स्वास्थ्य और पोषण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 400 करोड़ से अधिक का प्लान तैयार किया है, ये प्लान अमित शाह के सामने रखा जाएगा, क्योंकि हाल ही में राहुल गांधी ने अपने दौरे में बालाघाट की स्थिति पर बड़े सवाल उठाए हैं.