विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा...जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा :80वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से PM मोदी का संबोधन

पीएम मोदी ने कहा हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए

पीएम मोदी ने कहा हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए. जब संकल्प दृढ़ होता है, तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभरकर सामने आता है. पीएम मोदी ने कहा, "पिछले 12 सालों में रक्षा उत्पादन चार गुना बढ़ा है. खादी और ग्रामोद्योग का प्रोडक्शन पांच गुना बढ़ा है. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सात गुना बढ़ी है. मोबाइल फोन का प्रोडक्शन 33 प्रतिशत बढ़ा है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन 100 प्रतिशत बढ़ा है."

लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "एक देश महान बनता है और अपने लक्ष्य तब हासिल करता है जब वह अपने सपनों, अपने इरादे और अपनी अंदरूनी ताकत से आगे बढ़ता है. छोटे सपने अब काफी नहीं होंगे. हमें बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि बड़े सपने हमारी सोच को बड़ा करते हैं और हमारे नजरिए का दायरा बढ़ाते हैं. हमारा इरादा पक्का होना चाहिए. जब हमारा इरादा पक्का होता है, तो मुश्किलों और मुसीबतों के बीच भी आगे बढ़ने की ताकत अपने आप आ जाती है..."

स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हुए पीएम मोदी ने कहा, "आज भारत का एक बड़ा सपना है कि 2047 तक वह एक विकसित देश बन जाए. जब ​​दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश विकसित देश बनने का संकल्प लेता है, तो यह हमारी हिम्मत का परिचय बन जाता है, और दुनिया हमें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर हो जाती है."